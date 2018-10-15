EMEP'ten '3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ileri serbest bÄ±rakÄ±lsÄ±n' kampanyasÄ±

Emek Partisi Amasya Ä°l Ã–rgÃ¼tÃ¼ tutuklanan 3. havalimanÄ± iÅŸÃ§ilerinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± iÃ§in imza kampanyasÄ± yÃ¼rÃ¼ttÃ¼.

Emek Partisi Amasya Ä°l Örgütü tutuklanan 3. havalimanÄ± iÅŸçilerinin serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve iÅŸçilerin taleplerin karÅŸÄ±lanmamasÄ± talebiyle iki gün imza kampanyasÄ± yürüttü. Kampanyaya halk ilgi gösterirken, Emek Partisi Ä°l Yöneticisi Cumhur Koca toplumda duyarlÄ±lÄ±k yaratmak ve iÅŸçilerin taleplerini görünür kÄ±lmak için bu kampanyayÄ± yürüttüklerini söyledi. Artan baskÄ±lar nedeniyle iÅŸçilerin taleplerini dile getiremez hale getirildiÄŸini ifade eden Koca, “Sürekli grev yasaklamalarÄ± ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya kalan iÅŸçiler saÄŸlÄ±ksÄ±z, güvencesiz bir ÅŸeklide çalÄ±ÅŸtÄ±rÄ±lÄ±rken sermayeye her gün yeni teÅŸvik açÄ±klamalarÄ± yapÄ±lÄ±yor. KÄ±sacasÄ± sermayeye kÄ±yak, emekçiye dayak politikasÄ± güden bu iktidara karÅŸÄ± iÅŸçilerin, emekçilerin partisinin duyarsÄ±z kalmasÄ± beklenemezdi. Bu amaçla iki gündür yürüttüÄŸümüz imza kampanyasÄ±na ilgi güzeldi. Ülkenin içinde bulunduÄŸu durumun etkisiyle imza vermekten çekinen ancak kampanyamÄ±zÄ± olumlu bulanlarÄ±n da sayÄ±sÄ± azÄ±msanmayacak derecedeydi” diye konuÅŸtu.

HDP Ä°l BaÅŸkanÄ± Hamza YÄ±lmaz da Emek Partisinin emekten yana tutumunu bildiklerini, her zaman bu konuda yanlarÄ±nda olduklarÄ±nÄ±, 3. havalimanÄ± iÅŸçilerinin haklÄ± taleplerinin bir an önce karÅŸÄ±lanmasÄ± ve haksÄ±z yere tutuklanan iÅŸçilerin derhal serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini vurguladÄ±.

3. havalimanÄ± iÅŸçilerinin saÄŸlÄ±ksÄ±z koÅŸullarda tahtakurularÄ±nÄ±n arasÄ±na yatmak zorunda bÄ±rakÄ±lmalarÄ±, yemek saatlerinin ve yemeklerin yetersiz oluÅŸu, aÄŸÄ±r çalÄ±ÅŸma koÅŸullarÄ± ve iÅŸ cinayetleri üzerine toplu bir ÅŸekilde iÅŸ bÄ±rakma eylemi yaparak çalÄ±ÅŸma, yemek ve barÄ±nma sorunlarÄ±nÄ±n giderilmesini talep etmiÅŸti. Ä°ÅŸçilerin taleplerinin karÅŸÄ±lanmasÄ± bir yana gece koÄŸuÅŸlarÄ± basÄ±lan iÅŸçiler apar topar emniyete götürülmüÅŸ, 600 iÅŸçi gözaltÄ±na alÄ±nmÄ±ÅŸ daha sonra da 5’i sendikacÄ± 34 iÅŸçi tutuklanmÄ±ÅŸtÄ±. (Amasya/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 15:48

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