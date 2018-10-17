Polislerin Meclis Ã¶nÃ¼nde silahla yaraladÄ±ÄŸÄ± Ã§iftÃ§i tutuklandÄ±

Ankara'da TBMM Ã¶nÃ¼nde durmayan bir traktÃ¶re polisler tarafÄ±ndan ateÅŸ aÃ§Ä±lmasÄ± sonucu yaralanan traktÃ¶r sÃ¼rÃ¼cÃ¼sÃ¼ tutuklandÄ±.

Ankara'da traktörüyle TBMM binasÄ± önünden geçerken polisin 'dur' ihtarÄ±na uymadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle açÄ±lan ateÅŸle yaralan ve sonrasÄ±nda gözaltÄ±na alÄ±nan çiftçi AydÄ±n Sakarya tutuklandÄ±. Hastane ve emniyetteki iÅŸlemlerin ardÄ±ndan adliyeye getirilen Sakarya, soruÅŸturma savcÄ±sÄ±na verdiÄŸi ifadenin ardÄ±ndan tutuklama talebiyle mahkemeye sevk edildi. Hakimlikçe sorgulanan BeypazarlÄ± çiftçi Sakarya, 'hÄ±rsÄ±zlÄ±k' ve 'mala zarar verme' iddialarÄ±yla tutuklandÄ±.

NE OLMUÅžTU?

Dün sabah saatlerinde Ankara'da Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) binasÄ±nÄ±n önüne gelen ve 'dur' ihtarÄ±na uymayan bir traktöre polislerce ateÅŸ açÄ±ldÄ±. Traktör, 6 araca çarptÄ±ktan sonra durdu. Traktörün devrilmesi sonucu bacaÄŸÄ±ndan yaralanan sürücü 45 yaÅŸÄ±ndaki AydÄ±n Sakarya gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

FotoÄŸraf: AA

Traktörün devrilmesi sonucu bacaÄŸÄ±ndan yaralanan sürücü 45 yaÅŸÄ±ndaki AydÄ±n Sakarya gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±.

Herhangi bir suç kaydÄ±nÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ± bildirilen Sakarya'nÄ±n, polise verdiÄŸi ilk ifadede, "Traktörünü Ä°srail BüyükelçiliÄŸi önüne çekip eylem yapmayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ±" söylediÄŸi öÄŸrenildi.

FotoÄŸraf: DHA

ANKARA VALÄ°LÄ°ÄžÄ°: TERÖR BOYUTU BULUNMUYOR

Ankara ValiliÄŸinden konuyla ilgili yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Olayda ilk belirlemelere göre 6 araçta maddi hasar meydana gelmiÅŸtir. OlayÄ±n failinin, BeypazarÄ± ilçesinde çiftçilikle uÄŸraÅŸtÄ±ÄŸÄ± ve 2007 yÄ±lÄ±ndan bu yana psikolojik tedavi gördüÄŸü anlaÅŸÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±r. Sürücünün üzerinde ve traktörde yapÄ±lan aramada suç teÅŸkil edecek herhangi bir unsura rastlanmamÄ±ÅŸtÄ±r. Söz konusu olayÄ±n terör boyutu bulunmamakta olup konuyla ilgili baÅŸlatÄ±lan soruÅŸturma devam etmektedir." denildi.

HEMÅžEHRÄ°LERÄ° TRAKTÖRLERÄ°YLE EYLEM YAPTI

AydÄ±n Sakarya’ya BeypazarlÄ± çiftçi hemÅŸehrileri traktörleriyle eylem yaparak sahip çÄ±kmak istedi. BeypazarÄ±’nÄ±n mahalle ve köylerinden akÅŸam saatlerinde onlarca traktörle ilçe giriÅŸinde buluÅŸan yaklaÅŸÄ±k 100 çiftçi, ‘çiftçi dostu’ diye adlandÄ±rdÄ±klarÄ± AydÄ±n Sakarya’ya destek vermek istedi.

AydÄ±n Sakarya’ya destek veren çiftçiler, üreticinin ektiÄŸi tüm ürünlerin tohumunu Ä°srail tarafÄ±ndan ürettiÄŸini ve vatandaÅŸlarÄ±n organik ürünlerden uzaklaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± protesto etmek istediÄŸini anlattÄ±. Eylem yapmak isteyen grup, AydÄ±n Sakarya’nÄ±n Ä°srail’in ürettiÄŸi bu tohumla Türk insanÄ±na zarar verdiÄŸini ve genleriyle oynanmÄ±ÅŸ tohumlarla ülkeye zarar vermesini protesto etmek için Ankara’ya gittiÄŸini ifade ederek, kÄ±sa süreli BeypazarÄ± ilçesinde kendisinin hala gözaltÄ±nda tutulmasÄ±nÄ± protesto etmek istediklerini söylediler.

Köylüleri, ilçe giriÅŸinde polis durdurdu. Polis amiri çiftçilere eylemin yasadÄ±ÅŸÄ± olduÄŸunu iddia etti. Polisin engellemesi üzerine çiftçiler, köylerine geri dönmek zorunda kaldÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 17 Ekim 2018 19:14

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