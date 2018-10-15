CNN: Suudi Arabistan, KaÅŸÄ±kÃ§Ä±â€™nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kabul etmeye hazÄ±rlanÄ±yor

ABD merkezli CNN televizyonu, Suudi Arabistanâ€™Ä±n gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä±â€™nÄ±n Ã¶ldÃ¼ÄŸÃ¼nÃ¼ kabul etmeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

ABD merkezli CNN televizyonu, iki kaynaÄŸÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde Suudi Arabistan’Ä±n gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n öldüÄŸünü kabul etmeye hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±.

Habere göre Suudi Arabistan, KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n Türkiye’den kaçÄ±rÄ±lÄ±rken iÅŸlerin ters gitmesi sonucu hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini belirten bir rapor hazÄ±rlÄ±yor. CNN'e konuÅŸan kaynaklardan biri, raporda operasyonun Suudi hükümetinin haberi olmadan "birilerinin" inisiyatifiyle gerçekleÅŸtiÄŸinin altÄ±nÄ±n çizileceÄŸini dile getirdi. KaynaÄŸa göre raporda, sorumlularÄ±n cezalandÄ±rÄ±lacaÄŸÄ± bilgisine de yer verilecek.

Bir diÄŸer kaynak ise raporun tamamlanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ancak içeriÄŸinin deÄŸiÅŸebileceÄŸini kaydetti.

Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±, 2 Ekim'de evlilik için ihtiyaç duyduÄŸu belgeleri almak amacÄ±yla Suudi Arabistan BaÅŸkonsolosluÄŸu'na girmiÅŸ ve bu tarhiten sonra kendisinden haber alÄ±namamÄ±ÅŸtÄ±.

Suudi yetkililer KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n konsolosluktan ayrÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürerken, Türk yetkililer KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n konsoloslukta öldürüldüÄŸünü söylemiÅŸti. Türk Arap Medya DerneÄŸi BaÅŸkanÄ± Turan KÄ±ÅŸlakçÄ± da "Bize ulaÅŸan bilgi, öldürüldüÄŸü yönünde. Bu kesinleÅŸti" demiÅŸti ve KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n konsoloslukta barbarca öldürüldüÄŸünü aktarmÄ±ÅŸtÄ±.

Türkiyeli ve Suudi ArabistanlÄ± yetkililerden oluÅŸan bir heyet, bugün KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n bir daha çÄ±kmadÄ±ÄŸÄ± Levent’teki konsolosluÄŸa giderek arama yapmÄ±ÅŸtÄ±. (DIÅž HABERLER)

Suudi Gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kÃ§Ä± kimdir?

Arama yapacak heyet Suudi BaÅŸkonsolosluÄŸu'nda

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 23:19

www.evrensel.net