ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, TÃ¼rkiye'ye gelecek
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, Suudi Arabistanâ€™daki temaslarÄ±nÄ± tamamladÄ±ktan sonra TÃ¼rkiyeâ€™ye gelecek.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo'nun gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±'nÄ±n kaybolmasÄ±yla ilgili Suudi ArabistanlÄ± yetkililerle yapacaÄŸÄ± görüÅŸmenin ardÄ±ndan Türkiye'ye geleceÄŸi aktarÄ±ldÄ±.
ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, gazeteci Cemal KaÅŸÄ±kçÄ±’nÄ±n Suudi Arabistan Ä°stanbul BaÅŸkonsolosluÄŸu’na girdikten sonra kaybolmasÄ± nedeniyle Suudi Arabistan’a gitti. Ziyaretten önce açÄ±klama yapan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, “DÄ±ÅŸiÅŸleri bakanÄ±mÄ±zÄ± derhal Kral’la görüÅŸmeye gönderiyorum” dedi.
Reuters'in aktardÄ±ÄŸÄ±na göre ABD Ulusal Güvenlik Konseyi Sözcüsü, Pompeo’nun Suudi Arabistan’daki temaslarÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Türkiye’ye geleceÄŸini açÄ±kladÄ±. (DIÅž HABERLER)
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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 21:29
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