'Brunson serbest kalmasaydÄ±, ABD diplomatik personeli Ã§ekecekti'

ABC News, Trumpâ€™Ä±n Brunsonâ€™Ä±n serbest kalmamasÄ± durumunda tÃ¼m Amerikan diplomatlarÄ±n TÃ¼rkiyeâ€™den Ã§ekilmesi yÃ¶nÃ¼nde bir plan hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.

ABD’li basÄ±n kuruluÅŸu ABC News, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n ABD’li Rahip Andrew Brunson’Ä±n serbest kalmamasÄ± durumunda tüm Amerikan diplomatlarÄ±n Türkiye’den çekilmesi yönünde bir plan hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±. Öte yandan Trump, Rahip Andrew Brunson'Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ve ABD'ye dönmesi sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Türkiye ile yaptÄ±rÄ±mlar konusunda anlaÅŸma yapmadÄ±m" mesajÄ±nÄ± verdi. Trump, "Bugün Türkiye için iki gün önce olduÄŸundan çok farklÄ± hissediyorum, Türkiye'ye karÅŸÄ± çok iyi hislerim var, iki gün önce ise yoktu" dedi.

ABC News’un isminin açÄ±klanmasÄ±nÄ± istemeyen üst düzey Beyaz Saray ve ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± yetkililerine dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde Trump’Ä±n 60 günlük süre içinde Türkiye’den tüm ABD personelinin çekilmesini istediÄŸi belirtildi.

BBC’nin aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, ABD’li yetkililer planÄ±n Brunson’Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için Türkiye üzerinde baskÄ± kurulmasÄ± için hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

ABC News’a konuÅŸan bir yetkili “Bir ara Türkiye ile iliÅŸkilerin kÄ±yamet günü gibi bir çökmeye uÄŸrayacaÄŸÄ± korkusunu yaÅŸadÄ±k. HazÄ±rlanan plan Türkiye’deki maslahatgüzarÄ±n ‘geride hiçbir personel kalmayacak’ mesajÄ±nÄ± gönderilmesiyle harekete geçecekti” dedi. Haberde bu tür bir planÄ±n daha önce ABD’nin hiçbir NATO müttefiki için düÅŸünülmediÄŸine de iÅŸaret edildi.

‘TÜRKÄ°YE MESELESÄ°’ PLANI

Haberde plan, Brunson’Ä±n serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± için Türkiye üzerinde baskÄ± kurmaya yönelik seçeneklerden birisi olarak niteleniyor ve Washington’un üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± diÄŸer seçenekler arasÄ±nda Türk iÅŸ dünyasÄ±na ve yetkililere yönelik yaptÄ±rÄ±mlarÄ±n artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n da olduÄŸu ifade ediliyor. Bu planlarÄ±n Brunson’un 12 Ekim’deki duruÅŸmada serbest bÄ±rakÄ±lmamasÄ± durumunda yürürlüÄŸe konulmasÄ±nÄ±n kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± da belirtiliyor.

Ancak plana ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo açÄ±k bir dille karÅŸÄ± çÄ±ktÄ±. Buna raÄŸmen DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± kaynaklarÄ± Pompeo’nun Trump’Ä±n emrine uyduÄŸunu ve sekiz sayfalÄ±k bir plan hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± aktardÄ±. ABD News haberine göre, gizli tutulan planÄ± ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±nda sadece birkaç yetkili biliyordu ve “Türkiye’den çekilme” ifadesini kullanmamak için “Türkiye meselesi” diye adlandÄ±rÄ±lÄ±yordu.

Öte yandan ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± ABC News’a yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada bu tür bir planÄ±n varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± reddetti. BakanlÄ±k sözcüsü Heather Nauert açÄ±klamasÄ±nda “Türkiye ile diplomatik iliÅŸkilerimizi bitirecek ve diplomatik tesislerimizi kapatacak bir plan hazÄ±rlandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ± yanlÄ±ÅŸtÄ±r. UluslararasÄ± yanÄ±tlarÄ± düÅŸünürken her zaman pek çok seçenek düÅŸünürüz ve bu iç süreçleri asla tartÄ±ÅŸmayÄ±z. Türkiye’deki elçiliÄŸimiz Avrupa’daki en önemli görevlerimizdendir. Bir NATO müttefikine uygun kaynaklarÄ± ve diplomatik dikkati saÄŸlamaya devam edeceÄŸiz” dedi.

‘ERDOÄžAN TRUMP’I ÇILDIRTTI’

ABC News’Ä±n görüÅŸtüÄŸü birkaç yetkili ise Trump’Ä±n ev hapsindeki Brunson’Ä±n 12 Ekim’deki duruÅŸma öncesinde serbest bÄ±rakÄ±lma talebinin mahkeme tarafÄ±ndan reddedilmesinin ardÄ±ndan CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’a çok kÄ±zdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Bir yetkili “BaÅŸkan bu konuda sözünde geri adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± için ErdoÄŸan tarafÄ±ndan ihanete uÄŸramÄ±ÅŸ hissetti. Bu kiÅŸisel bir hakaretti ve Trump’Ä± çÄ±ldÄ±rttÄ±” dedi. Beyaz Saray’Ä±n Özel Kalem Müdürü John Kelly ABD’nin sadece ikinci derecedeki personelin çekilmesini savunurken, Trump’a daha yakÄ±n olan Ulusal Güvenlik DanÄ±ÅŸmanÄ± John Bolton gibi isimler ise tüm personelin çekilmesi planÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kmadÄ±lar. Plana karÅŸÄ± çÄ±kan DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Pompeo hakkÄ±nda ise bir yetkili “Pompeo planÄ± yavaÅŸlatmak için muazzam çaba harcadÄ±” dedi.

ABC News Türk yetkillerin plandan haberdar olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bilinmediÄŸini ancak son haftalarda Trump’Ä±n kendi siyasi tabanÄ±nda dini bir sembol haline gelen Evangelist pastörün serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ±na yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve Ankara’ya baskÄ±yÄ± arttÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± da yazdÄ±.

BaÅŸka bir yetkili de “Türkler her düzeydeki öfkeyi açÄ±kça gördüler. EÄŸer ErdoÄŸan Brunson’Ä± Ekim’deki duruÅŸmada serbest bÄ±rakmasaydÄ±, her ÅŸey ortaya dökülecekti. YaptÄ±rÄ±mlar, diplomatlarÄ± çekme, her ÅŸey masada olacaktÄ±. Her türlü diplomatik baskÄ±nÄ±n masada olduÄŸu mesajÄ± açÄ±kça verildi” dedi.

TRUMP: TÜRKÄ°YE Ä°LE YAPTIRIMLAR KONUSUNDA ANLAÅžMADIM

Öte yandan Brunson'Ä±n serbest kalÄ±p ABD'ye dönmesi sonrasÄ± yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Bugün Türkiye için iki gün önce olduÄŸundan çok farklÄ± hissediyorum, Türkiye'ye karÅŸÄ± çok iyi hislerim var, iki gün önce ise yoktu. Ama Türkiye ile yaptÄ±rÄ±mlar konusunda anlaÅŸma yapmadÄ±m" mesajÄ±nÄ± verdi. (HABER MERKEZÄ°)

ABDâ€™li Rahip Brunsonâ€™Ä±n tahliyesi tartÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 17:00

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