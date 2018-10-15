Ä°dlibâ€™de sÃ¼re doldu, cihatÃ§Ä±lar Ã§ekilmedi

SoÃ§i mutabakatÄ±yla silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda uzlaÅŸÄ±lan Ä°dlib'te El Kaide bÃ¶lgeden Ã§ekilmedi, aÄŸÄ±r silahlarÄ±n Ã§ekilmesi iÅŸlemi de tamamlanmadÄ±.

Türkiye ve Rusya yönetimleri arasÄ±nda Soçi’de varÄ±lan mutabakat doÄŸrultusunda oluÅŸturulmasÄ± planlanan 15-20 kilometrekarelik “silahsÄ±zlandÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bölge” son tarih olarak verilen 15 ekimde geçmesine raÄŸmen oluÅŸturulamadÄ±. El Kaide bölgeden çekilmedi, aÄŸÄ±r silahlarÄ±n çekilmesi iÅŸleminin de tamamlanmadÄ±ÄŸÄ±, bölgeden Suriye ordusuna yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±n sürdüÄŸü belirtildi. Suriye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Muallim ise Rusya’da “anlaÅŸmanÄ±n yerine getirilip getirilmediÄŸini deÄŸerlendirmesi” için Rusya’ya zaman vermeleri gerektiÄŸi açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

ÇÄ°HATÇILAR ÇEKÄ°LMEDÄ°

AFP’nin haberine göre, cihatçÄ±lar bölgeden ayrÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için mutabakat muallakta kaldÄ±. Rusya ve Suriye hükümetleri, varÄ±lan anlaÅŸma nedeniyle cihatçÄ±larÄ±n elindeki son vilayet olan Ä°dlib’e yönelik askeri operasyon planÄ±nÄ± ertelediklerini açÄ±klamÄ±ÅŸlardÄ±.

CihatçÄ±lara yakÄ±nlÄ±ÄŸÄ±yla bilinen Londra merkezli Suriye Ä°nsan HaklarÄ± Gözlemevi (SOHR) direktörü Rami Abdelrahman, “Biz arÄ±ndÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ bölgeden cihatçÄ± savaÅŸçÄ±larÄ±n geri çekildiÄŸine dair herhangi bir verimiz yok” açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. CihatçÄ±larÄ±n en geç pazarÄ± pazartesiye baÄŸlayan gece, belirlenen bölgeden geri çekilmeleri gerekiyordu.

FotoÄŸraf: DHA

HTÅž: SAVAÅžMAYI SÜRDÜRECEÄžÄ°Z

AFP’nin haberine göre, bölgedeki el Kaide baÄŸlantÄ±lÄ± Heyet Tahrir el Åžam (HTÅž) güçleri “savaÅŸmayÄ± sürdürecekleri” açÄ±klamasÄ± yaptÄ±. AçÄ±klamada, “Cihad seçeneÄŸini ve kutsal devrimimizi sürdürme seçeneÄŸini terketmedik” denildi. HTÅž, Ä°dlib’in üçte ikisi yönetiyor. HTÅž’nin belirlenen tampon bölgeden çekilmesi, bölgedeki cihatçÄ±larÄ± destekleyen Türkiye ile Suriye hükümeti müttefiki Rusya arasÄ±nda 17 Eylül’de varÄ±lan Soçi mutabakatÄ± açÄ±sÄ±ndan bir sÄ±nav niteliÄŸindeydi.

Rus Sputnik ajansÄ±nÄ±n haberinde ise HTÅž açÄ±klamasÄ±nda “bazÄ± olumlu ifadeler” olduÄŸu belirtildi. Habere göre, Soçi’de varÄ±lan Ä°dlib mutabakatÄ±nÄ±n belli maddelerini kabul etmediÄŸini belirten HTÅž, diÄŸer yandan kontrol ettiÄŸi bölgede sivillerin güvenliÄŸini saÄŸlayacaÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü. Ä°dlib’i “kurtarÄ±lmÄ±ÅŸ bölge” olarak niteleyip korunmasÄ± çabalarÄ±nÄ± takdir ettiÄŸini belirten HTÅž, “KurtarÄ±lmÄ±ÅŸ bölgeyi korumak ve iÅŸgal edilerek katliamlar düzenlenmesini engellemek için içerde ve dÄ±ÅŸarda uÄŸraÅŸanlarÄ±n çabalarÄ±na deÄŸer veriyoruz” ifadelerini kullandÄ±. “Ama aynÄ± zamanda Rus iÅŸgalcinin numaralarÄ±na ve niyetlerine karÅŸÄ± uyarÄ±yoruz da…” diye ekleyen HTÅž, cihadÄ± ve silahlarÄ±nÄ± bÄ±rakmayacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi.

AÄžIR SÄ°LAHLAR MUAMMASI

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Sergey Lavrov, “çekilmenin birkaç gün uzayabileceÄŸi” açÄ±klamasÄ±nÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±. Türkiye’den ise Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan gelen açÄ±klamada ise 10 Ekim itibariyle belirlenen bölgeden aÄŸÄ±r silahlarÄ±n tamamen çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ileri sürülmüÅŸtü.

Ancak cumartesi günü aynÄ± bölgeden Suriye ordusu güçlerine ateÅŸ açÄ±lmasÄ± aÄŸÄ±r silahlarÄ±n tamamen çekilmediÄŸi olarak yorumlanmÄ±ÅŸ, yine Pazar günü Sputnik’e konuÅŸan bir cihatçÄ± da silahlarÄ±n “kÄ±smen” çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti.

Suriye hükümetine yakÄ±n Al Masdar haber ajansÄ± ise dün tampon bölgeden Suriye ordu güçlerine yönelik saldÄ±rÄ±larÄ±n sürdüÄŸünü duyurdu.

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SURÄ°YE, RUSYA’YA ‘ZAMAN TANIYACAK’

Bu arada Suriye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Velid Muallim, cihatçÄ±larÄ±n bölgeden çekilmemesi halinde “Ä°dlib’deki durumun böyle devam edemeyeceÄŸini” söyledi. Muallim, Rusya’ya “anlaÅŸmanÄ±n yerine getirilip getirilmediÄŸini deÄŸerlendirmesi” için zaman vermeleri gerektiÄŸini söyleyen Muallim, Türkiye’nin de “anlaÅŸmaya uyulmasÄ±nÄ± saÄŸlamasÄ±nÄ±n mümkün olduÄŸunu” belirtti. Muallim, “Ä°dlib’in Suriye egemenliÄŸine dönmesi gerekiyor. Bunu barÄ±ÅŸçÄ±l yollarla, uzlaÅŸma ile yapmayÄ± tercih ediyoruz ama bu yapÄ±lamazsa, baÅŸka seçenekler de var” dedi.

Muallim ayrÄ±ca, “Ä°dlib’den sonra FÄ±rat’Ä±n doÄŸusunda kontrolü ele almayÄ± planladÄ±klarÄ±nÄ±” söyleyerek Suriyeli Kürtlere mesaj vermesi de dikkat çekti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 15 Ekim 2018 14:38

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