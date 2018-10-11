Hekimler ÅŸiddete karÅŸÄ± nÃ¶bette

Hekimlerin saÄŸlÄ±kta ÅŸiddete karÅŸÄ± Ankara'da baÅŸlattÄ±ÄŸÄ± nÃ¶bette polis, hekimlerin beyaz Ã¶nlÃ¼k giymesine 'NÃ¶bet eyleme dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼r' diyerek engel oldu.

SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddete karÅŸÄ± yasanÄ±n Meclisten çÄ±karÄ±lmasÄ±nÄ± isteyen hekimler, Ankara KuÄŸulu Park'ta nöbete baÅŸladÄ±.

Hekimlerin bir hafta sürecek olan nöbetinde Türk Tabipler BirliÄŸi (TTB) Merkez Konseyi ve Ankara Tabip OdasÄ± (ATO) yönetim kurulu üyeleri de yer aldÄ±. Ancak nöbetin ikinci gününde polis hekimlerin beyaz önlük giymesine engel oldu. Polisin bu engeline gerekçe olarak ise "Beyaz önlük giyilince nöbet eyleme dönüÅŸeceÄŸi" gösterildi.

Hekimler bir hafta boyunca her gün saat 18.00 ve 20.00 arasÄ±nda nöbet tutacaklarÄ±nÄ± duyurdu.

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 23:13

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