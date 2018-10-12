Hekimler ÅŸiddete karÅŸÄ± nÃ¶bette: Her nÃ¶bette dayaÄŸa ramak kalÄ±yor

Ä°stanbulâ€™daÂ Dr. Fikret HacÄ±osmanâ€™Ä±n Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesinin ardÄ±ndan ÅŸiddete karÅŸÄ± tepki gÃ¶steren hekimler, â€˜Åžiddete FarkÄ±ndalÄ±k NÃ¶betiâ€™nde bir araya geliyor.

Volkan PEKAL

Adana

Adana Tabip OdasÄ±’na baÄŸlÄ± hekimler, her akÅŸam 18.00-19.00 saatleri arasÄ±nda Atatürk ParkÄ±’nda hekimlere ve saÄŸlÄ±k emekçilerine yönelik ÅŸiddet olaylarÄ±nÄ±n sona ermesi SaÄŸlÄ±kta Åžiddet YasasÄ±’nÄ±n çÄ±karÄ±lmasÄ± için ‘Åžiddete FarkÄ±ndalÄ±k Nöbeti’nde bir araya geliyor. Ä°stanbul’da Dr. Fikret HacÄ±osman’Ä±n öldürülmesinin ardÄ±ndan saÄŸlÄ±kta ÅŸiddete karÅŸÄ± tuttuklarÄ± nöbette konuÅŸtuÄŸumuz hekimler, artÄ±k daha savunmasÄ±z olduklarÄ±na dikkat çekti.

Åžiddet vakalarÄ±nÄ±n birinci basamak saÄŸlÄ±k hizmeti ve özellikle acil servislerde yoÄŸunlaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Adana Tabip OdasÄ± BaÅŸkanÄ± Prof. Dr. Ahmet Hilal, acil serviste çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ± dönemde yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± tehdidi anlattÄ±. AteÅŸli silahla vurulan bir hastanÄ±n abisinin kendisini duvara dayayarak “KardeÅŸim ölürse seni öldürürüm” diye tehdit ettiÄŸini söyleyen Hilal, hasta yakÄ±nÄ±nÄ± sakinleÅŸtirdikten sonra polis çaÄŸÄ±rdÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. O dönemde polis çaÄŸÄ±rarak sorunun çözülebildiÄŸini belirten Hilal, bugün güvenlik konusunda doktorlarÄ±n daha savunmasÄ±z olduÄŸuna vurgu yaptÄ±.

SORUNUN MUHATABI HEKÄ°M SANILIYOR

TTB Merkez Konsey Üyesi Dr. YaÅŸar UlutaÅŸ ise kayÄ±tlara geçen toplam 12 hekim cinayeti vakasÄ±ndan 11’nin son 13 yÄ±lda gerçekleÅŸtiÄŸine vurgu yaparak, bu 13 yÄ±ldan önce yaklaÅŸÄ±k 40-50 yÄ±l boyunca sadece 1 hekimin öldürüldüÄŸünü anlattÄ±. UlutaÅŸ, saÄŸlÄ±k sisteminin kötüye gidiÅŸinin bunda etkili olduÄŸunu belirterek “Hasta sorun karÅŸÄ±sÄ±nda ilk karÅŸÄ±laÅŸtÄ±ÄŸÄ± muhataba, hekime tepki gösteriyor. Merkezi otoriteye, BakanlÄ±k’a ulaÅŸamÄ±yor” dedi. Kendisinin de birinci basamak saÄŸlÄ±k hizmetinde çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten UlutaÅŸ, hasta yakÄ±nlarÄ±nÄ±n hastanelere silahla girebilmesinin iÅŸin en vahim tarafÄ± olduÄŸunu söyledi. Dr. Fikret HacÄ±osman’Ä±n da hastasÄ± tarafÄ±ndan görevi baÅŸÄ±nda silahla öldürüldüÄŸünü hatÄ±rlatan UlutaÅŸ, “ SilahÄ± nereden buldu? SilahlanmanÄ±n önüne geçilmesi gerek” dedi. Ancak polisiye önlemlerin de tek baÅŸÄ±na yeterli olamayacaÄŸÄ±nÄ± söyleyen UlutaÅŸ, MEB’in 6’Ä±ncÄ± sÄ±nÄ±f ders kitaplarÄ±nda bile ÅŸiddeti körükleyen bölümler olduÄŸuna iÅŸaret etti.

Åžiddet vakalarÄ±nÄ±n artmasÄ±nÄ±n ekonomik sorunlarla iliÅŸkisi olduÄŸunu ifade eden UlutaÅŸ, “Ekonomik sÄ±kÄ±ntÄ±lar yaÅŸayan vatandaÅŸta tahammülü azalÄ±yor” dedi. Dr. Fikret HacÄ±osman’Ä±n hastasÄ±na istediÄŸi uyuÅŸturucu maddeyi yazmadÄ±ÄŸÄ± için, 2012’de Antep’te Dr. Ersin Arslan’Ä±n ise hayatÄ±nÄ± kaybeden hastanÄ±n torunu tarafÄ±ndan dedesinin maaÅŸÄ±nÄ± alabilmek için ölümü bildirmeme talebini reddetiÄŸi için öldürüldüÄŸünü hatÄ±rlatan UlutaÅŸ “MeslektaÅŸlarÄ±mÄ±z hasta yakÄ±nlarÄ± tarafÄ±ndan kanunlara uyduklarÄ± için öldürüldüler” dedi.

BU HIZLA GÄ°DERSE ÖLÜMLER ARTAR

Dr. Mahmut ErdoÄŸan da kendisinin hemen her gün sözel ve fiziksel ÅŸiddet olaylarÄ±na ÅŸahit olduÄŸunu, saÄŸlÄ±kta dönüÅŸümle birlikte ÅŸiddet vakalarÄ±nÄ±n arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek saÄŸlÄ±kta ÅŸiddet yasasÄ±nÄ±n bir an önce çÄ±karÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini belirtti. Emekli olduktan sonra diyaliz hekimliÄŸi yapmaya baÅŸlayan Dr. Gülten ErbaÅŸ, Ceyhan Hastanesi Acil Servisi’nde bir hastanÄ±n kendisiyle ilgilenilmediÄŸini düÅŸündüÄŸü için bÄ±çaÄŸÄ± çÄ±kararak “YapÄ±yor musun, yapmÄ±yor musun?” diyerek kendisine saldÄ±rÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. ErbaÅŸ, “Her nöbette dayaÄŸa ramak kalÄ±yor. Eskiden sadece tehdit vardÄ±. Åžimdi ölümler artÄ±yor” dedi. Özel bir hastanenin acilinde çalÄ±ÅŸan Dr. Can Eren de saÄŸlÄ±kta ÅŸiddetin nedenlerinin mesleÄŸin itibarsÄ±zlaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± ve saÄŸlÄ±kta yaÅŸanan sorunlar olduÄŸunu belirterek hekim cinayetleri bu geometrik ortalama ile büyürse 10 yÄ±l sonra ölümlerin yüzleri bulacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti. (Adana/EVRENSEL)

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