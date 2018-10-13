Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±'ya sahte rapor verdiÄŸi iddia edilen doktorlar serbest

SuÃ§ Ã¶rgÃ¼tÃ¼ lideri Alaattin Ã‡akÄ±cÄ±'ya sÃ¼resiz saÄŸlÄ±k kurulu raporu dÃ¼zenleyen 6 ÅŸÃ¼pheli serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

KÄ±rÄ±kkale Keskin T Tipi KapalÄ± Cezaevi'nde tutuklu bulunduÄŸu sÄ±rada Alaattin ÇakÄ±cÄ± için Yüksek Ä°htisas Hastanesi'nde, 'helalleÅŸme' iznini de içeren, süresiz saÄŸlÄ±k kurulu raporu düzenledikleri ve suç örgütüne üye olduklarÄ± iddiasÄ±yla tutuklanan 6 ÅŸüpheli, adli kontrol uygulamasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

KÄ±rÄ±kkale Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ±'nca geçen 13 Eylül'de, 'evrakta sahtecilik yaptÄ±klarÄ±' ve 'suç örgütüne üye olduklarÄ±' iddiasÄ± üzerine Yüksek Ä°htisas Hastanesi'nde görevli 23 kiÅŸi hakkÄ±nda gözaltÄ± kararÄ± verildi. SoruÅŸturma çerçevesinde, Keskin T Tipi KapalÄ± Cezaevi'nde tutuklu bulunduÄŸu sÄ±rada Yüksek Ä°htisas Hastanesi'nde tedavi gören Alaattin ÇakÄ±cÄ±'ya 22 Haziran'da süresiz saÄŸlÄ±k kurulu raporu düzenledikleri ve ÇakÄ±cÄ±'nÄ±n elebaÅŸÄ± olduÄŸu suç örgütüne üye olduklarÄ± iddiasÄ±yla, aralarÄ±nda Ä°l SaÄŸlÄ±k eski Müdürü F.E.G, eski baÅŸhekim T.A., hastane müdürü A.Ü.'nün bulunduÄŸu 23 kiÅŸi gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±. 15 ÅŸüpheli, 15 Eylül’de sevk edildikleri savcÄ±lÄ±k tarafÄ±ndan salÄ±verildi.

Ä°l SaÄŸlÄ±k eski Müdürü F.E.G., eski baÅŸhekim T.A., hastane müdürü A.Ü. ile doktorlar Ä°.K., H.G., S.Z., Ä°.K. ve H.A., emniyetteki iÅŸlemlerinin ardÄ±ndan 16 Eylül'de adliyeye sevk edildi.

Åžüphelilerden, F.E.G., T.A., A.Ü., H.G., Ä°.K. ve H.A. aynÄ± gün çÄ±karÄ±ldÄ±klarÄ± mahkemece 'evrakta sahtecilik' suçundan tutuklanÄ±rken, S.Z. ile Ä°.K. ise adli kontrol uygulamasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±.

AVUKATLARI Ä°TÄ°RAZ ETTÄ°, SERBEST KALDILAR

Keskin KapalÄ± Cezaevi'nde tutuklu bulunan F.E.G., T.A., A.Ü., Ä°.K. ve H.A., avukatlarÄ±nÄ±n mahkemeye yaptÄ±klarÄ± itiraz sonucu bugün adli kontrol ÅŸartÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±lar. Tutuklu zanlÄ±lardan H.G. de geçen hafta içerisinde yine avukatlarÄ±nÄ±n itirazÄ± sonucu adli kontrol uygulamasÄ±yla serbest bÄ±rakÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. SoruÅŸturma kapsamÄ±nda tutuklu kalmadÄ±ÄŸÄ±, adÄ± geçen 6 kiÅŸinin tutuksuz yargÄ±lanmalarÄ±nÄ±n devam edeceÄŸi öÄŸrenildi.

Alaattin ÇakÄ±cÄ±, Keskin T Tipi KapalÄ± Cezaevi'nde tutuklu bulunduÄŸu sÄ±rada rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± nedeniyle 17 MayÄ±s'ta KÄ±rÄ±kkale Yüksek Ä°htisas Hastanesi'ne kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ, 13 AÄŸustos'ta da Sincan KapalÄ± Cezaevi'ne sevk edilmiÅŸti. (KÄ±rÄ±kkale/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 13 Ekim 2018 15:45

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