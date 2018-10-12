Brunson bÄ±rakÄ±ldÄ±, haberini yapan gazetecilere dava aÃ§Ä±ldÄ±

ABDâ€™li rahip Andrew Brunsonâ€™Ä±n tahliye edildiÄŸi gÃ¼n Brunson hakkÄ±nda haber yapan Cumhuriyet Gazetesi muhabirlerine dava aÃ§Ä±ldÄ±.

TutukluluÄŸu iki ülke arasÄ±nda krize yol açan Rahip Brunson yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± kaldÄ±rÄ±larak serbest bÄ±rakÄ±lÄ±rken, Brunson hakkÄ±nda haber yapan Cumhuriyet Gazetesi muhabirlerine dava açÄ±ldÄ±.

TutukluluÄŸu ev hapsine çevrilen ve FETÖ ile PKK adÄ±na suç iÅŸlediÄŸi gerekçesiyle yargÄ±lanan Rahip Brunson son duruÅŸmada serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Brunson'un yurt dÄ±ÅŸÄ± yasaÄŸÄ± da kaldÄ±rÄ±lÄ±rken, kendisi hakkÄ±nda haber yapan Cumhuriyet Gazetesi muhabirlerine ise dava açÄ±ldÄ±.

Ankara Cumhuriyet BaÅŸsavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± Cumhuriyet Gazetesi muhabirleri Alican UludaÄŸ ve Duygu Güvenç hakkÄ±nda ‘yargÄ±yÄ± aÅŸaÄŸÄ±lama’ suçundan iddianame hazÄ±rladÄ±. ‘ABD ayarlÄ± adalet’, ‘Rehine diplomasisi çökerken’, ‘Tutan da bÄ±rakan da yargÄ± mÄ± devlet mi’ baÅŸlÄ±klÄ± haberler ‘Devletin yargÄ± organlarÄ±nÄ± alanen aÅŸaÄŸÄ±lama’ olarak deÄŸerlendirildi.

Cumhuriyet Gazetesi yargÄ± muhabiri Alican UludaÄŸ verdiÄŸi ifadede haberinde herhangi bir ÅŸekilde yargÄ±yÄ± aÅŸaÄŸÄ±lama içeren bir ibare bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve böyle bir amacÄ±nÄ±n olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Haberin güncel bir tartÄ±ÅŸmaya katkÄ± sunmak amacÄ±yla gazetecilik faaliyeti kapsamÄ±nda yazÄ±lmÄ±ÅŸ bir yazÄ± olduÄŸunu belirten UludaÄŸ suçlamalarÄ± reddetti.

Cumhuriyet Gazetesi diplomasi muhabiri Duygu Güvenç ise “Rehine diplomasisi çökerken” baÅŸlÄ±klÄ± haberinin yargÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra iki ülkenin iliÅŸkilerini doÄŸrudan ilgilendirdiÄŸini, gazetecilik faaliyeti içerisinde yaptÄ±ÄŸÄ± eleÅŸtiri hakkÄ±nÄ±n kullanÄ±lmasÄ±na iliÅŸkin bir yazÄ± olduÄŸunu söyledi. Ä°ddianameyi kabul eden Ä°stanbul 2. Asliye Mahkemesi davanÄ±n açÄ±lmasÄ±na karar verdi. DavanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ± 20 AralÄ±k 2018'de görülecek. (Ankara/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 17:37

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