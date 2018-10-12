Brunson kararÄ± sonrasÄ± dolar yÃ¼kseldi

ABD'li rahip Andrew Brunson'Ä±n otutuklanmasÄ± sonrasÄ± yÃ¼kselen dolar; Brunson hakkÄ±nda verilen serbest bÄ±rakma kararÄ±yla yine yÃ¼kseldi.

PiyasalarÄ±n yakÄ±ndan takip ettiÄŸi ABD’li rahip Brunson’un yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n dördüncü duruÅŸmasÄ±nda verilen karar sonrasÄ± dolar yükseldi. Sabah ilk iÅŸlemlerde 5,83 seviyelerine kadar gerileyen dolar/TL, yeniden yükseliÅŸe geçerek 5,9850 seviyesine kadar yükseldikten sonra 5,92 seviyesinde iÅŸlem görüyor. Euro/TL ise 6,81’den alÄ±cÄ± buluyor.

Brunson'un serbest kalmasÄ± durumunda dolarÄ±n düÅŸmesi bekleniyordu. Dolarda ilk hareketin yükseliÅŸ yönünde olmasÄ± dikkat çekti. Andrew Brunson'Ä±n tutuklanmasÄ± sonrasÄ± da döviz kurunda artÄ±ÅŸ yaÅŸanmÄ±ÅŸtÄ±. Brunson'Ä±n tutukluluÄŸu Türkiye-ABD iliÅŸkilerinde gerilime neden olmuÅŸ; karÅŸÄ±lÄ±klÄ± yapÄ±lan açÄ±klamalar sonrasÄ±nda da yine döviz kurunda artÄ±ÅŸ olmuÅŸtu.

CEZA YATTIÄžINA SAYILDI

ABD’li rahip Brunson bugün, 4. kez hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. YaklaÅŸÄ±k 2,5 aydÄ±r ev hapsinde tutulan ve Türkiye ile ABD arasÄ±nda gerilime neden olan rahip Andrew Craig Brunson’a 3 yÄ±l 1 ay 15 gün hapis cezasÄ± verildi. Ev hapsi ve yurtdÄ±ÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± da kaldÄ±rÄ±lan Brunson’Ä±n aldÄ±ÄŸÄ± ceza yattÄ±ÄŸÄ± hapis cezasÄ±na sayÄ±lÄ±yor. ABD’deki veri akÄ±ÅŸÄ± ve Fed yetkililerinin açÄ±klamalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra ÅŸirket bilançolarÄ±nÄ±n da piyasalarÄ±n yönü üzerinde belirleyici olacaÄŸÄ±nÄ± kaydeden uzmanlar, teknik açÄ±dan dolar/TL’nin 5,90’Ä±n altÄ±nda kalÄ±cÄ±lÄ±k saÄŸlamasÄ± durumunda 5,75 ve 5,50 seviyelerinin gündeme gelebileceÄŸini belirtti. (HABER MERKEZÄ°)

3 yÄ±l hapis cezasÄ± verilen Andrew Brunson tahliye edildi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 Ekim 2018 17:26

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