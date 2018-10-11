ABD-TÃ¼rkiye krizinde bir simge: AdÄ±m adÄ±m Brunson davasÄ±

ABD-TÃ¼rkiye gerilimlerinde â€˜gerekÃ§eâ€™ olarak uzun sÃ¼re gÃ¼ndemde tutulan Rahip Brunson davasÄ±nda kritik duruÅŸma yarÄ±n. Peki bugÃ¼ne kadar neler yaÅŸandÄ±?

ÇaÄŸrÄ± SARI

Ankara

Ä°zmir’de, “FETÖ ile PKK adÄ±na” suç iÅŸlediÄŸi, casusluk yaptÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±yla yargÄ±lanan ABD’li din adamÄ± Andrew Craig Brunson’un davasÄ±, Türkiye ve ABD arasÄ±nda uzun süre gerilim unsuru olarak kullanÄ±ldÄ±. ErdoÄŸan yönetimi, Türkiye’nin girdiÄŸi ekonomik kriz sürecinin faturasÄ±nÄ± Brunson davasÄ±na çÄ±karÄ±rken, ABD’nin de bu davayÄ± Suriye politikasÄ± ekseninde Türkiye’yi sÄ±kÄ±ÅŸtÄ±rmak için kullandÄ±ÄŸÄ± söylenebilir.

EN KRÄ°TÄ°K DURUÅžMA

Ä°zmir’deki Protestan cemaatine ait DiriliÅŸ Kilisesi’nin ABD vatandaÅŸÄ± rahibi Andrew Craig Brunson’Ä±n 4. duruÅŸmasÄ± görülecek. 15 Temmuz darbe giriÅŸimi sonrasÄ± gözaltÄ±na alÄ±nan Brunson’Ä±n tutukluluÄŸu 25 Temmuz’da ev hapsine çevrilmiÅŸti.

23 yÄ±ldÄ±r Türkiye’de yaÅŸayan Brunson, Ekim 2016’da sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmek üzere gözaltÄ±na alÄ±ndÄ± ancak aralÄ±k ayÄ±nda ‘FETÖ üyesi’ olma suçlamasÄ±yla tutuklandÄ±. Brunson hakkÄ±ndaki iddianame tutuklandÄ±ktan bir buçuk yÄ±l sonra hazÄ±rlandÄ±. ABD, Brunson’Ä±n tutuklanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan defalarca serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

Ancak Türkiye hükümeti bu davayÄ± Gülen karÅŸÄ±sÄ±nda bir ‘koz’ olarak gördü ve yapÄ±lan açÄ±klamalarda sÄ±k sÄ±k ABD’deki Fethullah Gülen’in ismi ve iade talebi gündeme getirildi.

Brunson’un tahliye edilmeyerek tutukluluÄŸunun ev hapsine dönüÅŸtürülmesi kararÄ± ise gerilimi zirveye çÄ±kardÄ±.

Türkiye-ABD iliÅŸkileri, 1974 KÄ±brÄ±s Krizi’nden bu yana en derin krizini Suriye’de iç çatÄ±ÅŸmalar baÅŸladÄ±ÄŸÄ±ndan itibaren yaÅŸÄ±yor. Brunson davasÄ±nÄ±n da son 7 yÄ±l içinde yaÅŸanan krizlerden sadece biri olarak kayÄ±tlara geçtiÄŸi söylenebilir.

SURÄ°YE’DEKÄ° GELÄ°ÅžMELERLE EÅž ZAMANLI GERÄ°LÄ°M

ABD, Brunson iddianamesinin kabul edilmesinden sonra açÄ±klamalarÄ±nÄ± sertleÅŸtirdi. Tam da o dönem Türkiye’nin S-400 silah satÄ±ÅŸÄ±nÄ± Rusya’dan yapacak olmasÄ± ile eÅŸ zamanlÄ± bir sürece denk geldi. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, sÄ±k sÄ±k Brunson üzerinden Türkiye’ye yönelik öfkeli açÄ±klamalarda bulundu.

ArdÄ±ndan ABD, bu tutuklamayÄ± bir hak ihlali olarak gördüÄŸü gerekçesiyle bu alandan sorumlu Ä°çiÅŸleri BakanÄ± Süleyman Soylu ve Adalet BakanÄ± Abdülhamit Gül hakkÄ±nda ABD’deki ‘mal varlÄ±klarÄ±nÄ± dondurma’ kararÄ± açÄ±kladÄ±.

Yine Trump, Türkiye’den çelik ve alüminyum ithalatÄ±na uygulanan gümrük vergilerini ikiye katladÄ±. Bu kararÄ±n Brunson davasÄ± nedeniyle olmadÄ±ÄŸÄ±, iç kullanÄ±m kapasitesini artÄ±rmak amacÄ±yla alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± öne sürürüldü. Ancak bu karar Türkiye’yi ekonomik olarak sarstÄ±.

Brunson davasÄ± yaklaÅŸtÄ±kça flaÅŸ geliÅŸmeler de yaÅŸandÄ±. Ä°ddianamenin savcÄ±sÄ± Berkant Karakaya’nÄ±n yeri deÄŸiÅŸtirildi. Brunson için itiraz süreçleri de hep reddedildi. Son olarak AvukatÄ± Ä°smail Cem Halavurt, Anayasa Mahkemesi’ne baÅŸvuruda bulundu. Hükümet tarafÄ±ndan Türkiye’deki ekonomik sorunlarÄ±n ve Türk LirasÄ±nÄ±n hÄ±zla deÄŸer kaybetmesinin gerekçesi olarak kullanÄ±lan dava siyasi krize dönüÅŸse de bir süre sonra karÅŸÄ±lÄ±klÄ± açÄ±klamalar kesildi. Son olarak CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan’Ä±n ABD’ye gitmesi ile artan Ä±lÄ±mlÄ± hava nedeniyle Brunson’un yarÄ±n tahliye edilmesi bekleniyor.

ADIM ADIM KRÄ°Z…

Brunson ve eÅŸi, 15 Temmuz darbe giriÅŸiminden birkaç ay sonra, Ekim 2016’da Ä°zmir Alsancak Polis Karakoluna çaÄŸrÄ±ldÄ±. Burada sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmek üzere gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±lar. EÅŸi Norine Brunson, 13 gün sonra serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±. Brunson sÄ±nÄ±r dÄ±ÅŸÄ± edilmeyi beklerken, AralÄ±k 2016’da ‘FETÖ’ üyesi olmak suçlamasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p, tutuklandÄ±.

Brunson’Ä±n tutuklanma gerekçesi Cemaat üyeliÄŸi dÄ±ÅŸÄ±nda ÅŸu ÅŸekilde: “Devletin gizli kalmasÄ± gereken bilgilerini siyasi veya askeri casusluk amacÄ±yla temin etme”, “Türkiye Büyük Millet Meclisi’ni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs etmek”, “Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti’ni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs etmek” ve “Anayasal düzeni ortadan kaldÄ±rmaya teÅŸebbüs”

GÄ°ZLÄ° TANIKLI Ä°DDÄ°ANAME

*Gizli tanÄ±klara atÄ±f yapÄ±lan iddianamede rahip Brunson’un “din adamÄ± görüntüsü altÄ±nda terör örgütleri PKK ve FETÖ adÄ±na suç iÅŸlediÄŸi” ve “bu örgütlerin genel stratejileri kapsamÄ±nda eylem birlikteliÄŸi içinde olduÄŸu”, “bu örgütlerin amaçlarÄ±nÄ± bilerek ve isteyerek iÅŸ birliÄŸi yaptÄ±ÄŸÄ±” savunuldu.

*UluslararasÄ± Af Örgütü Türkiye Åžubesi BaÅŸkanÄ± Taner KÄ±lÄ±ç’la görüÅŸmeler yapÄ±p, “strateji belirlediÄŸi” iddia edildi. 2013’teki Gezi ParkÄ± eylemlerinin organizasyonunda yer aldÄ±ÄŸÄ± ileri sürülen Brunson’un, ‘FETÖ’nün 15 Temmuz 2016’daki darbe giriÅŸiminden 5 gün sonra bir arkadaÅŸÄ±na gönderdiÄŸi e-postada kullanÄ±lan “Türk halkÄ± her zamanki gibi askerin yanÄ±nda yer almadÄ±. Her ÅŸey kötüye gidiyor ama sonunda kazanan biz olacaÄŸÄ±z” ifadesi de yine iddianamede yer buldu.

*HakkÄ±nda gizli ve açÄ±k tanÄ±k ifadeleri de olan Brunson’un, Türk savaÅŸ uçaÄŸÄ± pilotlarÄ±nÄ±n baÅŸarÄ±sÄ±ndan bahseden bir kiÅŸiye, Fethullah Gülen’i kastedip “Sizin pilotunuz yok ki. Onlar bizim oradaki hocanÄ±n duasÄ±yla uçan pilotlar. Onlar hocaya, hoca da bize baÄŸlÄ±” dediÄŸi de ileri sürüldü.

ABD KONGRESÄ°NE KADAR GELDÄ°

Brunson’Ä±n tutukluluÄŸu, ABD Kongresinin dahi gündemine geldi. Brunson ve Rusya’dan alÄ±nan S-400 savunma sistemleri gerekçesiyle Türkiye’ye F35 savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n gönderilmesi kararÄ±, uzun bir sürecin ardÄ±ndan donduruldu. Trump da kararÄ± onayladÄ±.

KarÅŸÄ±lÄ±klÄ± açÄ±klamalar ABD’den gelen yaptÄ±rÄ±m kararlarÄ± art arda geldi.

Brunson’Ä±n avukatlarÄ± ile görüÅŸtürülmediÄŸi bilgisi üzerine yine devreye giririldi ve Brunson’Ä±n avukatlarÄ± ve ABD BüyükelçiliÄŸi temsilcileri ile görüÅŸmesine izin verilmeye baÅŸlandÄ±.

TAKAS Ä°DDÄ°ASI

Bu süreçte CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’dan da sert açÄ±klamalar gelmeye devam etti. ErdoÄŸan bir konuÅŸmasÄ±nda “Pensilvanya’daki nasipsiz adamÄ±n arkasÄ±ndan giden profesörler de var. Sen nasÄ±l profesörsün? Sen profesör olsan ne yazar? ‘PapazÄ± verin’ diyorlar. Bir papaz da sizde var, bize verin, yargÄ±layalÄ±m, biz de onu size verelim. ‘Onu karÄ±ÅŸtÄ±rma’ diyorlar” dedi. ErdoÄŸan açÄ±k açÄ±k takas önerdi ancak ABD takasÄ± reddetti.

DAVA GÜNÜ GELDÄ° ÇATTI!

Dava yaklaÅŸtÄ±kça iki ülke arasÄ±ndaki gergin açÄ±klamalar azaldÄ±. Özellikle Türkiye hükümeti tarafÄ±nda uzun süredir bir sessizlik söz konusu.

Özellikle bir süre önce vatandaÅŸlarÄ±na “ABD mallarÄ±nÄ± boykot” çaÄŸrÄ±sÄ± yapan CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n ABD’li ÅŸirketlerle yapmasÄ±nÄ±n sessizlikte etkili olduÄŸu söylenebilir. AynÄ± ÅŸekilde Türkiye yönetiminin Suriye Hükümeti ve Rusya’nÄ±n Ä°dlib’e yönelik operasyonun engellenmesi konusunda ABD hükümetiyle görüÅŸ birliÄŸi içinde operasyona karÅŸÄ± çÄ±kmasÄ± da bu süreçte gerçekleÅŸti.

Hükümet yetkilileri de sÄ±k sÄ±k ABD’li önemli gazetelere yazÄ±lar yazarak ABD-Türkiye iliÅŸkilerinin “ne kadar önemli olduÄŸu hatÄ±rlatmasÄ±” yaptÄ±lar.

Her ne kadar ABD ile ilgili Suriye’de YPG ile ittifak, Ä°ran yaptÄ±rÄ±mlarÄ±, Reza Zarrab davasÄ±nda Hakan Atilla’nÄ±n ceza almasÄ± ve Halkbanka gelebilecek cezalar ve Gülen’in iade edilmemesi gibi birçok konudaki anlaÅŸmazlÄ±klar sürse de, ErdoÄŸan’Ä±n geçtiÄŸimiz eylül ayÄ±nda davanÄ±n iddianame savcÄ±sÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸmesi de ‘flaÅŸ geliÅŸme’ olarak deÄŸerlendirilebilir.

Kritik duruÅŸma yarÄ±n görülecek. ABD tarafÄ±ndan sÄ±k sÄ±k “12 Ekim’de bÄ±rakÄ±lacak” kulis haberleri yapÄ±ldÄ±. Brunson’un serbest bÄ±rakÄ±lacaÄŸÄ±na dair kamuoyunda bir algÄ± da oluÅŸmuÅŸ durumda. SerbestliÄŸi söz konusu olursa Türkiye’nin iki ülkenin iliÅŸkilerin düzeltilmesi konusunda geri adÄ±m attÄ±ÄŸÄ± yorumlanabilir. Ancak mahkemenin vereceÄŸi her iki karar için de yargÄ±nÄ±n hukuki deÄŸil, siyasal davrandÄ±ÄŸÄ± söylenebilir.

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 11:51

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