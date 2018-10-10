HDP milletvekilleri: Meclis, hekimler iÃ§in harekete geÃ§meli

HDP milletvekilleri, saÄŸlÄ±k Ã§alÄ±ÅŸanlarÄ±na yÃ¶nelik ÅŸiddetin son bulmasÄ± iÃ§in Meclisin harekete geÃ§mesini istedi.

HDP milletvekilleri Mecliste yaptÄ±klarÄ± açÄ±klamayla saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yönelik ÅŸiddetin son bulmasÄ± için meclisin harekete geçmesini istedi.

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk GergerlioÄŸlu, insan hayatÄ±nÄ± kurtarmaya odaklanmÄ±ÅŸ saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±na yönelik ÅŸiddet eylemlerini vicdansÄ±zlÄ±k olarak deÄŸerlendirerek, ÅŸiddetin ne yazÄ±k ki toplumun bütün katmanlarÄ±nda ilkel bir kendini ifade etme aracÄ± haline dönüÅŸtüÄŸünü söyledi. DoktorlarÄ±n iÅŸ yükünün her geçen yÄ±l daha da arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getiren GergerlioÄŸlu, bir gün içerisinde doktor baÅŸÄ±na düÅŸen hasta sayÄ±sÄ±nÄ±n en az 25 olduÄŸunu, doktorlar ve saÄŸlÄ±k çalÄ±ÅŸanlarÄ±nÄ±n yoÄŸun bir iÅŸ yükü ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±ya bulunduÄŸunu belirtti. HDP Batman Milletvekili Necdet Ä°pekyüz ise Meclisin ve SaÄŸlÄ±k BakanlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir an önce bu probleme el atmasÄ± gerektiÄŸini belirterek, HDP’nin konuya iliÅŸkin sürekli yasa teklifi verdiÄŸini fakat hiçbirinin iÅŸleme alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. HDP IÄŸdÄ±r Milletvekili Habip Eksik ise toplumun saÄŸlÄ±ÄŸÄ± için öncelikle saÄŸlÄ±klÄ± ve güvenli çalÄ±ÅŸma ortamÄ±nÄ±n, koÅŸullarÄ±nÄ±n oluÅŸturulmasÄ± gerektiÄŸini söyledi. (AA)

SaÄŸlÄ±kta ÅŸiddete karÅŸÄ± yasa iÃ§in nÃ¶bet baÅŸladÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 10 Ekim 2018 22:03

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