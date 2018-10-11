Ãœcretleri Ã¶denmeyen inÅŸaat iÅŸÃ§ileri 16 gÃ¼ndÃ¼r eylemde

Ä°stanbul'da Ã¼cretlerini alamayan inÅŸaat iÅŸÃ§ileri 16 gÃ¼ndÃ¼r inÅŸaatÄ±n Ã¶nÃ¼nde eylemde. Ä°ÅŸÃ§iler: Ekonomik kriz sadece bize var. Zenginlere bir ÅŸey olmuyor

Ä°stanbul BostancÄ±’da KöroÄŸlu Grup Ä°nÅŸaat ve Rising Ä°nÅŸaat MimarlÄ±k ve Restorasyon tarafÄ±ndan yapÄ±lan bir apartman inÅŸaatÄ±nda çalÄ±ÅŸan 15 iÅŸçi, ücretlerini alamamasÄ± üzerine inÅŸaatÄ±n önünde eylem baÅŸlattÄ±. 16 gündür iÅŸ durdurarak oturma eylemi yapan iÅŸçiler, haklarÄ±nÄ± alana kadar eylemlerine devam etmekte kararlÄ±.

‘SENETLER KARÅžILIKSIZ ÇIKTI’

MA'dan Melike Ceyhan'Ä±n haberine göre 20 yÄ±ldÄ±r inÅŸaat iÅŸçisi olarak çalÄ±ÅŸan Raif YÄ±lmaz, 11 ay önce KöroÄŸlu YapÄ±’da iÅŸe baÅŸladÄ±klarÄ±nÄ± belirti. 14 arkadaÅŸÄ±yla birlikte apartmanÄ±n temellerini attÄ±klarÄ±nÄ± anlatan YÄ±lmaz, “Patron senet vererek, zamanÄ± geldiÄŸinde gidip alabileceÄŸimizi söyledi. Senetler karÅŸÄ±lÄ±ksÄ±z çÄ±ktÄ±. Bizi kandÄ±rÄ±yor, oyalÄ±yorlar. Bu iÅŸi tamamen bitirip kaçacaklar. 16 gündür direniÅŸteyiz. ÇalÄ±ÅŸtÄ±k, emeÄŸimiz var. EmeÄŸimizi almadan buradan ayrÄ±lmayacaÄŸÄ±z” diye konuÅŸtu.

‘3 AYDIR KÄ°RAMI ÖDEYEMÄ°YORUM’

10 bin TL alacaÄŸÄ±nÄ±n olduÄŸunu söyleyen YÄ±lmaz, ödemesi yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± için üç aydÄ±r kirasÄ±nÄ± ödeyemediÄŸini ifade etti: “KalabalÄ±k bir aileyiz. Tek çalÄ±ÅŸan benim. 15 gündür faturamÄ± ödeyemiyorum. Ekonomik kriz sadece bize var. Zenginlere bir ÅŸey olmuyor. Bu haklÄ± direniÅŸimiz hakkÄ±mÄ±zÄ± alana kadar devam edecek” dedi.

‘ARKADAÅžIMIZ YOL PARASI OLMADIÄžI Ä°ÇÄ°N BURAYA GELEMÄ°YOR’

Sabah saat 8.00’den akÅŸam saat 21.00’e kadar aylarca çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±na vurgu yapan iÅŸçilerden Tuncay Toran da, ÅŸunlarÄ± söyledi: “SigortamÄ±zÄ± asgari ücretten bile yatÄ±rmamÄ±ÅŸlar. Sürekli giriÅŸ çÄ±kÄ±ÅŸ yaparak ayda birkaç gün yatÄ±rmÄ±ÅŸlar. ‘Ödemeyi iÅŸ bitiminde yapacaÄŸÄ±z’ diye bizi kandÄ±rdÄ±lar. KiramÄ±zÄ±, faturalarÄ±mÄ±zÄ± ödeyemiyoruz. Burada çalÄ±ÅŸan fayansçÄ± arkadaÅŸ yol parasÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± için buraya gelemiyor. ArkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n ev sahibi tarafÄ±ndan eÅŸyalarÄ± dÄ±ÅŸarÄ± atÄ±ldÄ±. Herkes gitse de ben burayÄ± bÄ±rakmam.”

Mehmet Tecima ise "Kriz inÅŸaat iÅŸçisine var. Biz yiyecek ekmek bulamazken patron KÄ±brÄ±s’ta balayÄ±na gitmiÅŸ. 8.750 TL alacaÄŸÄ±m var. ParamÄ±zÄ± alamadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z için zor durumda kalÄ±yoruz. 16 gün deÄŸil 16 yÄ±l da olsa buradan hakkÄ±mÄ±zÄ± almadan gitmeyeceÄŸimiz.” diyerek eylemlerinde kararlÄ± olduklarÄ±nÄ± vurguladÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 Ekim 2018 09:48

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