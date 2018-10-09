Uysal: ÃœskÃ¼dar-Ã‡ekmekÃ¶y metrosu ay sonunda aÃ§Ä±lacak

Ä°BB BaÅŸkanÄ± MevlÃ¼t Uysal, 2012 yÄ±lÄ±nda baÅŸlanan ve 3 yÄ±lda biteceÄŸi sÃ¶ylenen ÃœskÃ¼dar-Ã‡ekmekÃ¶y metrosunun ay sonunda aÃ§Ä±lacaÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi.

Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mevlüt Uysal, tamamlanma sözünün üzerinden yÄ±llar geçmesine raÄŸmen bitmeyen Üsküdar-Çekmeköy metrosunun ekim ayÄ± sonunda açÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Habertürk'te Veyis AteÅŸ'in sorularÄ±nÄ± yanÄ±tlayan Ä°stanbul BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanÄ± Mevlüt Uysal, Çekmeköy metrosunun deneme sürüÅŸlerinin yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± metronun ikinci etabÄ±nÄ±n ay sonunda açÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Eski Ä°BB BaÅŸkanÄ± Kadir TopbaÅŸ, 2012 yÄ±lÄ±nda “20 kilometrelik Üsküdar-Çekmeköy metrosunu 38 ay gibi rekor bir sürede tamamlayacaÄŸÄ±z” demiÅŸti.

Uysal, BüyükÅŸehir Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±na aday olup olmayacaÄŸÄ± sorusuna ise, "Ben bir hedef koyarak buraya talip olmadÄ±m. Bunun en nihayetinde kararÄ±nÄ± verecek olan partimizin yetkili organlarÄ±. Bana da tekrar görev verildiÄŸi taktirde bunu da en iyi ÅŸekilde yerine getiririz." diye yanÄ±t verdi. (HABER MERKEZÄ°)

ÃœskÃ¼dar-Ãœmraniye-Ã‡ekmekÃ¶y Metrosu iÃ§in 112 milyon avro daha

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 09 Ekim 2018 11:17

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