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Biraya bir zam daha: 'Alkol oranÄ± yÃ¼zde 5, vergi oranÄ± yÃ¼zde 60'
Temmuz ayÄ±nda gelen Ã–TV zammÄ±yla fiyatÄ± artan biraya bir zam da ekimde geldi. Teneke kutu bira fiyatÄ± 8,75â€™ten 9â€™25â€™e Ã§Ä±ktÄ±.
Anadolu Grubu'na ait bira çeÅŸitlerine zam yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±. YapÄ±lan zamla birlikte teneke kutu bira fiyatÄ± 8,75’ten 9’25’e çÄ±ktÄ±. Gruba ait bira çeÅŸitlerinin en çok bilineni Efes.
Temmuz ayÄ±nda alkollü içeceklerde Özel Tüketim Vergisi'nin (ÖTV) yüzde 15.5 oranÄ±nda artÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan da bira fiyatlarÄ± zamlanmÄ±ÅŸtÄ±.
Vergi uzmanÄ± Ozan Bingöl, zamma iliÅŸkin Twitter hesabÄ±ndan yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda "Son gelen zam ile bir ÅŸiÅŸe bira; aracÄ± kârÄ± dahil fiyat: 3,60â‚º ÖTV: 4,03â‚º KDV: 1,37â‚º Toplam vergi: 5,40â‚º SatÄ±ÅŸ fiyatÄ±: 9,00â‚º Biradaki alkol oranÄ± %5, vergi oranÄ± %60!" ifadelerini kullandÄ±.
Son gelen zam ile;— Ozan Bingöl (@ozanbingoll) 4 Ekim 2018
Bir ÅŸiÅŸe bira;
AracÄ± kârÄ± dahil fiyat: 3,60â‚º
ÖTV: 4,03â‚º
KDV: 1,37â‚º
Toplam vergi: 5,40â‚º
SatÄ±ÅŸ fiyatÄ±: 9,00â‚º
Biradaki alkol oranÄ± %5, vergi oranÄ± %60!
Sosyal medyada Efes Pilsen’e ait zamlÄ± fiyatlarÄ± gösteren bir liste paylaÅŸÄ±ldÄ±. Görsel ÅŸöyle:
4 Ekim 2018
(EKONOMÄ° SERVÄ°SÄ°)
AlkollÃ¼ iÃ§kilere zam geldi, Ã–TV yÃ¼zde 15,5 artÄ±rÄ±ldÄ±
GÄ±da enflasyonu vatandaÅŸÄ± aÃ§lÄ±ÄŸa sÃ¼rÃ¼kledi
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 Ekim 2018 08:12
Enflasyon eylÃ¼lde yÃ¼zde 6.30 arttÄ±; yÄ±llÄ±k enflasyon yÃ¼zde 24.52