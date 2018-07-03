ï»¿
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 19:11
FotoÄŸraflar: Pixabay, Evrensel
AlkollÃ¼ iÃ§kilere zam geldi, Ã–TV yÃ¼zde 15,5 artÄ±rÄ±ldÄ±
03 Temmuz 2018 18:02
AlkollÃ¼ iÃ§kilerdeki Ã–zel TÃ¼ketim Vergisi yÃ¼zde 15,5 artÄ±rÄ±ldÄ±.
Alkollü içkilere uygulanan Özel Tüketim Vergisi (ÖYV) yüzde 15,5 oranÄ±nda artÄ±rÄ±ldÄ±.
Türkiye, ABD’nin demir çelik ürünlerine uyguladÄ±ÄŸÄ± ek vergilere misilleme olarak, ABD menÅŸeli 22 mal grubunun ithalatÄ±na yüzde 5 ila yüzde 70 arasÄ±nda deÄŸiÅŸen oranlarda gümrük vergisi getirmiÅŸti. Yeni vergiler nedeniyle özellikle pirinç, sigara, içki, makyaj malzemeleri, kaÄŸÄ±t ve otomobillere yeni zamlar gelmesi bekleniyordu. (HABER MERKEZÄ°)
Haziranda enflasyon 15,39'a Ã§Ä±ktÄ±, zam ÅŸampiyonu soÄŸan oldu
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Temmuz 2018 19:11
ABD mallarÄ±na ek gÃ¼mrÃ¼k vergisi: Ä°Ã§ki ve sigaraya zam geliyor
www.evrensel.net