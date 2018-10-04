GÄ±da enflasyonu vatandaÅŸÄ± aÃ§lÄ±ÄŸa sÃ¼rÃ¼kledi

SÃ¼t ve sÃ¼t Ã¼rÃ¼nleri enflasyonu yÃ¼zde 28, sebze enflasyonu yÃ¼zde 48, meyve enflasyonu ise 30.81 oldu. YumurtanÄ±n fiyatÄ± ise 1 yÄ±lda yÃ¼zde 54.29 arttÄ±.

TÜÄ°K Ä°statistiklerine göre son bir yÄ±llÄ±k gÄ±da enflasyonu vatandaÅŸÄ± açlÄ±ÄŸa sürükleyecek boyuta ulaÅŸtÄ±. 7 kalemden oluÅŸan süt ve süt ürünleri (süt, yoÄŸurt, beyaz peynir, kaÅŸar peyniri, tulum peyniri, krem peynir ve kahvaltÄ±lÄ±k tereyaÄŸÄ±) enflasyonu yüzde 28 oldu. 18 Kalemden oluÅŸan sebze enflasyonu yüzde 48’i aÅŸtÄ±. 7 kalemden oluÅŸan yaÅŸ meyve enflasyonu 30.81 düzeyinde gerçekleÅŸti.

Tüketicilerin beslenmesinde çok önemli olan yumurtanÄ±n fiyatÄ± ise son bir yÄ±lda yüzde 54.29 oranÄ±nda arttÄ±.

Son bir yÄ±lda domatesin fiyatÄ± yüzde 109, salatalÄ±ÄŸÄ±n fiyatÄ± yüzde 81, karpuzun fiyatÄ± ise yüzde 120 arttÄ±ÄŸÄ±na dikkat çeken Tüketici HaklarÄ± DerneÄŸi Genel BaÅŸkan Turhan Çakar ÅŸu tespiti yaptÄ±:

"TÜÄ°K’in yüzde onluk gruplar itibariyle yÄ±llÄ±k hane halkÄ± kullanÄ±labilir gelir daÄŸÄ±lÄ±mÄ± ile Türk-Ä°ÅŸ’in açlÄ±k ve yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ± rakamlarÄ±nÄ± karÅŸÄ±laÅŸtÄ±rdÄ±ÄŸÄ±mÄ±zda, Türkiye nüfusunun yüzde 20 dolayÄ±nda kesiminin açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda, yüzde 60’dan fazla kesiminin ise yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda yaÅŸadÄ±ÄŸÄ± görülmektedir. Yani, nüfusun 16 milyon dolayÄ±nda kesimi açlÄ±k sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda, 48 milyondan fazla kesimi ise yoksulluk sÄ±nÄ±rÄ±nÄ±n altÄ±nda yaÅŸamaktadÄ±r”

GIDADA KDV KALDIRILSIN

Gda fiyatlarÄ±nÄ±n komisyoncu ve aracÄ±lar tarafÄ±ndan haksÄ±z ve spekülatif olarak artÄ±ÅŸÄ±na, stoklanmasÄ±na devletin müdahale etmesi gerektiÄŸini söyleyen Çakar ayrÄ±ca ÅŸu önerileri getirdi:

“Tüketici ve küçük çiftçilerin kooperatifleÅŸmesi devlet tarafÄ±ndan desteklensin. GÄ±da da KDV kaldÄ±rÄ±lsÄ±n. Tüketicilerin yeterli, dengeli ve saÄŸlÄ±klÄ± beslenebilmesi için gerekli her türlü ekonomik ve sosyal önlemler alÄ±nsÄ±n” (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Siyasi partilerden enflasyon ve zam tepkisi

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 15:16

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