5 ayrÄ± mahkemede 21 akademisyen yargÄ±landÄ±

'TerÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ propagandasÄ± yapmak' suÃ§lamasÄ±yla yargÄ±lanan 21 akademisyen, 5 ayrÄ± mahkemede hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

“Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z” baÅŸlÄ±klÄ± barÄ±ÅŸ bildirisini imzaladÄ±ÄŸÄ± için “terör örgütü propagandasÄ± yapmak” suçlamasÄ±yla haklarÄ±nda dava açÄ±lan 21 akademisyen 5 ayrÄ± mahkemede hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±.

Bölgedeki sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± sÄ±rasÄ±nda yaÅŸanan hak ihlallerinin ve çatÄ±ÅŸmalÄ± sürecin sona ermesi için 1123 akademisyen “Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z” baÅŸlÄ±klÄ± barÄ±ÅŸ bildirisini imzalayarak kamuoyuyla paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. GeçtiÄŸimiz yÄ±l, 200’ü aÅŸkÄ±n imzacÄ± akademisyen hakkÄ±nda “terör örgütü propagandasÄ± yapmak” suçlamasÄ±yla ayrÄ± ayrÄ± davalar açÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. AçÄ±lan davalar kapsamÄ±nda yargÄ±lanan 21 akademisyen bugün Ä°stanbul 24, 29, 37, 34, 35. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemelerinde hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±.

2 AKADEMÄ°SYENÄ°N Ä°LK DURUÅžMASI GÖRÜLDÜ

Ä°stanbul 24. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan akademisyen Serhan Åžahin’in ilk duruÅŸmasÄ± görüldü. Åžahin mahkemeden savunmasÄ±nÄ± sunabilmek için süre istedi. Åžahin avukatÄ± Ä°nayet Aksu, mahkeme bünyesinde görülen diÄŸer akademisyen davalarÄ± ile birleÅŸtirme talep etti. Ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme, birleÅŸtirme talebini reddederek savunmalarÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± için duruÅŸmayÄ± 22 Ocak 2019’a erteledi.

Åžahin’in ardÄ±ndan akademisyen Sibel YardÄ±mcÄ±’nÄ±n yargÄ±lamasÄ±na geçildi. YardÄ±mcÄ±’nÄ±n avukatÄ± Meriç EyüboÄŸlu müvekkilinin doÄŸum izninde olduÄŸunu belirterek mahkemeye raporunu sundu. Avukat EyüboÄŸlu, suçun unsurlarÄ±nÄ±n oluÅŸmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek derhal beraat talebinde bulundu. EyüboÄŸlu, derhal beraat talebinin reddedilmesi durumunda dosyanÄ±n, mahkeme bünyesinde süren aynÄ± mahiyetteki davalarla birleÅŸtirilmesini talep etti. Derhal beraat ve birleÅŸtirme taleplerini reddeden mahkeme, duruÅŸmayÄ± 15 Ocak 2019’da erteledi.

DOSYALAR ARASINDA HUKUKÄ° BAÄžLANTI YOKMUÅž

34. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan Akademisyen Ahu SökmenoÄŸlu, savunmasÄ±nda bildirinin suç unsuru barÄ±ndÄ±rmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek beraatini talep etti. SökmenoÄŸlu’nun avukatÄ± savunma için süre talep etti. Mahkeme bir sonraki duruÅŸmayÄ± 12 Åžubat 2019’a erteledi.

SökmenoÄŸlu’nun ardÄ±ndan Fuat Ercan’Ä±n yargÄ±lamasÄ±na geçildi. SavunmasÄ±nda iddianameyi eleÅŸtiren Ercan, bilimsel gücü olan akademisyenlerin tek bir kiÅŸinin direktifi ile imza attÄ±ÄŸÄ± yönündeki suçlamanÄ±n hayal ürünü olduÄŸunu söyledi. Ä°ddianamedeki suçlamalarÄ±n subjektif ve mesnetsiz olduÄŸunu söyleyen Ercan beraatini talep etti. Ercan’Ä±n avukatÄ±, birleÅŸtirme ve derhal beraat taleplerinde bulundu. DuruÅŸma savcÄ±sÄ±, suça konu bildirinin aynÄ± olmasÄ± dÄ±ÅŸÄ±nda yargÄ±lamalar arasÄ±nda ÅŸahsi, fiili, hukuki irtibatÄ±n bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± iddia ederek, birleÅŸtirme durumunda sanÄ±k sayÄ±sÄ±nÄ±n fazla olmasÄ± sebebiyle yargÄ±lamalarÄ±n uzayacaÄŸÄ± gerekçesiyle birleÅŸtirme talebinin reddini istedi.

Mahkeme, davalarÄ±n birlikte görülmesini zorunlu kÄ±lacak derecede hukuki ve fiili baÄŸlantÄ± bulunmadÄ±ÄŸÄ± gerekçesiyle birleÅŸtirme talebinin reddine karar verdi. DuruÅŸma 12 Mart’a ertelendi.

SAVCIDAN Ä°DDÄ°ANAMEYLE EÅž DEÄžER MÜTAALA

Ä°stanbul 34. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan akademisyen Funda Karapehlivan da savunma yaptÄ±. Karapehlivan savunmasÄ±nda, bildiriyi internet ortamÄ±nda görerek imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve bildirinin suç unsuru oluÅŸturmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti. Karapehlivan, mahkemenin ceza vermesi durumunda hükmün açÄ±klanmasÄ±nÄ±n geri bÄ±rakÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. SavunmalarÄ±n ardÄ±ndan mütalaasÄ±nÄ± açÄ±klayan savcÄ±, iddianamedeki suçlamalarÄ± tekrarlayarak akademisyenlerin Bese Hozat’Ä±n talimatÄ±yla metni imzaladÄ±klarÄ±nÄ± iddia etti.

SavcÄ± mütalaasÄ±nda, “Öz yönetimlere sahip çÄ±kÄ±n talimatÄ±nÄ±n akabinde 1128 kiÅŸi, Türkiye Cumhuriyeti Devletini kasÄ±tlÄ±, planlÄ± kÄ±yÄ±m, vatandaÅŸlarÄ± fiilen açlÄ±ÄŸa terk etmekle, vatandaÅŸlara iÅŸkence ve kötü muamele etmekle, sürgün politikasÄ± uygulamakla suçlayan bildiri yayÄ±nlandÄ±. Bildiri PKK/KCK’ya destek niteliÄŸi taÅŸÄ±yor, devleti katliam yapmakla suçluyor. Bildiri, PKK’nÄ±n cebir ÅŸiddetini övmüÅŸ, meÅŸru göstermiÅŸ ve basÄ±n yayÄ±n yoluyla üzerine atÄ±lÄ± suçu iÅŸlemiÅŸtir” diyerek Karapehlivan’Ä±n TMK 7/2 maddesi uyarÄ±nca cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi.

Mahkeme, Karapehlivan ve avukatlarÄ±na esasa iliÅŸkin savunma yapmalarÄ± için süre vererek duruÅŸmayÄ± 12 Mart’a erteledi.

HakkÄ±nda dava açÄ±lan akademisyenlerden Derya Akdemir’in yurtdÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸunu söyleyen avukatlarÄ± süre talep etti. Mahkeme süre talebini kabul ederek bir sonraki duruÅŸmayÄ± 12 Mart’a erteledi.

‘SAVUNULAN TEK ÅžEY BARIÅž’

Ä°stanbul 34. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan akademisyenlerden Egemen Cevahir, iddianamenin somut delilden yoksun olduÄŸunu belirterek üzerine atÄ±lÄ± suçlamayÄ± reddetti. Metni ifade özgürlüÄŸü kapsamÄ±nda imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Cevahir, beraatini talep etti. Mahkeme esas hakkÄ±ndaki mütalaanÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± için dosyanÄ±n savcÄ±ya gönderilmesine karar vererek duruÅŸmayÄ± 12 Mart’a erteledi.

AynÄ± mahkemede yargÄ±lanan bir diÄŸer akademisyen Erdem Yörük’tü. Koç Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde öÄŸretim görevlisi olarak görev yapan Yörük savunmasÄ±nda, “Bildiride savunulan tek ÅŸey barÄ±ÅŸtÄ±r. Ülkenin her yerinde barÄ±ÅŸ istediÄŸim için metni imzaladÄ±m. DüÅŸünce ve ifade özgürlüÄŸü hakkÄ±mÄ± kullandÄ±m. Vicdani gerekçelerle toplumsal barÄ±ÅŸ ve güvence talepli bir metindi. SuçlamalarÄ± kabul etmiyor beraat talep ediyorum” dedi. Yörük’ün avukatÄ± derhal beraat ve suç vasfÄ±nÄ±n 301 kapsamÄ±nda deÄŸerlendirilmesi taleplerinde bulundu. Taleplerin reddine karar veren mahkeme, mütalaanÄ±n hazÄ±r edilmesi için duruÅŸmayÄ± 12 Mart’a erteledi.

Yörük’ün ardÄ±ndan akademisyen Deniz Erkmen’in yargÄ±lamasÄ±na geçildi. Erkmen’in avukatÄ± müvekkilinin yurtdÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸunu belirterek süre talep etti. Süre talebini kabul eden mahkeme, duruÅŸmayÄ± 14 Mart’a erteledi. Akademisyen FÄ±rat ErdoÄŸmuÅŸ da hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. ErdoÄŸmuÅŸ savunmasÄ±nda, bildirinin ÅŸiddet içermediÄŸini belirterek, bildiriyi barÄ±ÅŸ amaçlÄ± imzalandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Mahkeme mütalaanÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± için duruÅŸmayÄ± 14 Mart’a erteledi.

4 AKADEMÄ°SYENÄ°N DURUÅžMASI 9 OCAK’A ERTELENDÄ°

Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan akademisyen Egemen Kepekçi de savunma yaptÄ±. Kepekçi savunmasÄ±nda, internette dolaÅŸÄ±rken bir haber sitesinde gördüÄŸü metni sorumluluk bilinciyle barÄ±ÅŸ çaÄŸrÄ±sÄ± olarak imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Esas hakkÄ±ndaki mütalaasÄ±nÄ± sunan savcÄ± Kepekçi’nin, “Devleti katliam yapmakla suçlayarak terör örgütünü koruma kollama maksadÄ±yla hareket ettiÄŸi” gerekçesiyle cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Kepekçi’nin avukatlarÄ± esas hakkÄ±ndaki savunmalarÄ± için mahkemeden süre talep etti. Mahkeme süre talebini kabul ederek bir sonraki duruÅŸmayÄ± 9 Ocak 2019’a erteledi.

Daha sonra akademisyen Bülent Eken’in yargÄ±lamasÄ±na geçildi. SavcÄ± aynÄ± mütalaayÄ± Eken için de tekrarladÄ±. Eken’in avukatlarÄ± mütalaaya karÅŸÄ± beyanda bulunmak için süre talep etti. Bu nedenle duruÅŸma 9 Ocak 2019’a ertelendi.

AynÄ± mahkemede yargÄ±lanan Akademisyen Ferda Karagöz Özenç hakkÄ±ndaki suçlamaya iliÅŸkin savunma yaptÄ±. Özenç savunmasÄ±nda, bildiriyi kendi iradesiyle imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kimseden talimat almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Esas hakkÄ±ndaki mütalaasÄ±nÄ± sunan savcÄ±, aynÄ± mütalaayÄ± tekrarlayarak Özenç’in cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. Mütalaaya karÅŸÄ± savunma yapmak için süre isteyen Özenç’in avukatlarÄ±nÄ±n talebini kabul eden mahkeme, duruÅŸmayÄ± 9 Ocak 2019’a erteledi.

AynÄ± mahkemede yargÄ±lanan Hediye Esra Ercan da savunmasÄ±nda, bildiriyi imzalama amacÄ±nÄ±n barÄ±ÅŸ olduÄŸunu söyledi. SavcÄ± aynÄ± mütalaayÄ± Ercan için de sunarak cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. DuruÅŸma 9 Ocak 2019’a ertelendi.

MAHKEME BAÅžKANI GÖRÜNTÜLERDEN RAHATSIZ OLDU

Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan akademisyen AyÅŸe Huri ÖzdoÄŸan da savunmasÄ±nda bildiriyi özgür iradesiyle ve barÄ±ÅŸ sürecine katkÄ± amaçlÄ± imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizdi. SavcÄ± diÄŸer 4 akademisyen için sunduÄŸu mütalaayÄ± tekrarlayarak ÖzdoÄŸan’Ä±n cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istedi. DuruÅŸma savunmalarÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± için 29 KasÄ±m’a ertelendi.

Ä°stanbul 37. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde bugün hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan son akademisyen Åžebnem Korur FincancÄ±’ydÄ±. FincancÄ± savunmasÄ±nÄ±, hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± slayt gösterisi ile güçlendirmek istedi. FincancÄ±’nÄ±n görsel ve sözlü olarak yaptÄ±ÄŸÄ± savunmasÄ± mahkeme baÅŸkanÄ± AkÄ±n Gürlek tarafÄ±ndan, siyasi olduÄŸu gerekçesiyle durduruldu. Mahkeme BaÅŸkanÄ± Gürlek, sokaÄŸa çÄ±kma yasaklarÄ± sÄ±rasÄ±nda öldürülen insanlarÄ±n fotoÄŸraflarÄ±nÄ±n yer aldÄ±ÄŸÄ± slayt gösterisinin duruÅŸma salonunda gösterilmesine karÅŸÄ± çÄ±karak FincancÄ±’nÄ±n iddianameye baÄŸlÄ± savunma yapmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürdü. FincancÄ±, bildiriyi bir talimat doÄŸrultusunda deÄŸil insan haklarÄ± savunucusu olarak kendi iradesiyle imzaladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. DuruÅŸma savcÄ±sÄ± aynÄ± mütalaayÄ± FincancÄ± için de okudu ve cezalandÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± talep etti. Mahkeme, esasa iliÅŸkin savunmalarÄ±n hazÄ±rlanmasÄ± için duruÅŸmayÄ± 13 AralÄ±k’a erteledi.

SAVUNMA Ä°ÇÄ°N SÜRE TALEP ETTÄ°LER

Ä°stanbul 29. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kan akademisyen Ali Ahmet AltÄ±nel savunma için süre talep etti. DuruÅŸma 20 AralÄ±k’a ertelendi.

AltÄ±nek’in ardÄ±ndan akademisyen NazÄ±m DikbaÅŸ’Ä±n yargÄ±lamasÄ±na geçildi. DikbaÅŸ da savunmasÄ± için süre talep etti. DuruÅŸma 27 AralÄ±k’a ertelendi.

DEÄžÄ°RMENCÄ°OÄžLU HAKKINDA YAKALAMA KARARI

EvrenseÅŸ yazarÄ±, barÄ±ÅŸ imzacÄ±sÄ± Serdar DeÄŸirmencioÄŸlu hakkÄ±nda da dünkü yargÄ±lamalarda yakalama kararÄ± çÄ±karÄ±ldÄ±. DeÄŸirmencioÄŸlu’nun avukatÄ± AyÅŸe Serdar, müvekkili DeÄŸirmencioÄŸlu’nun yurt dÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸunu söyledi. Bunun üzerine Mahkeme BaÅŸkanÄ± “KaçÄ±yor mu?” diye sordu. Serdar, “Türkiye’de çalÄ±ÅŸma ortamÄ± olmadÄ±ÄŸÄ± için yurtdÄ±ÅŸÄ±nda çalÄ±ÅŸÄ±yor, kaçmÄ±yor” diye yanÄ±tladÄ± ve derhal beraat ve birleÅŸtirme yönünde taleplerini sundu.

SavcÄ±, derhal beraat talebinin reddine karar verilmesi yönünde ara mütalaasÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±. Mahkeme heyeti, “çaÄŸrÄ± kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± tebliÄŸe raÄŸmen duruÅŸmaya gelmemesi üzerine” DeÄŸirmencioÄŸlu hakkÄ±nda yakalama emri çÄ±karÄ±lmasÄ±na karar verdi. Avukat Serdar’Ä±n çaÄŸrÄ± kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± kimin teslim aldÄ±ÄŸÄ± sorularÄ±nÄ± yanÄ±tsÄ±z bÄ±rakan baÅŸkan salonu terk etti. ÇaÄŸrÄ± kaÄŸÄ±dÄ±nÄ± kimin teslim aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± dosyadan inceleyen Serdar, kaÄŸÄ±dÄ±n teslim edildiÄŸi ismin dahi dosyada yer almadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve usule uygun tebligat yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Bir sonraki duruÅŸma 14 AralÄ±k’ta görülecek. (HABER MERKEZÄ°)

Akademisyenler seslendi: Bilimi ve Ã¼niversiteyi savunmaya devam

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 14:58

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