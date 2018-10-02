Akademisyenler seslendi: Bilimi ve Ã¼niversiteyi savunmaya devam

'Bu suÃ§a ortak olmayacaÄŸÄ±z' baÅŸlÄ±klÄ± bildiriye imza attÄ±klarÄ± iÃ§in yargÄ±lanan BarÄ±ÅŸ Akademisyenleri: Bilimi ve Ã¼niversiteyi savunmaya devam edeceÄŸiz

BarÄ±ÅŸ akademisyenleri hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±kmaya devam ederken, duruÅŸmalar öncesi yapÄ±lan açÄ±klamada akademisyenler, “Bedeli ne olursa olsun, bilimi ve üniversiteyi sonuna kadar savunacaÄŸÄ±z” dediler.

“Bu suça ortak olmayacaÄŸÄ±z” baÅŸlÄ±klÄ± bildiriye imza attÄ±klarÄ± için haklarÄ±nda dava açÄ±lan BarÄ±ÅŸ Akademisyenlerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davalarÄ±n duruÅŸmalarÄ± devam ediyor. Bugün 6 farklÄ± mahkemede 12 barÄ±ÅŸ akademisyeni hakim karÅŸÄ±sÄ±na çÄ±ktÄ±. DuruÅŸmalar öncesi ise ÇaÄŸlayan Adliyesi önünde akademisyenler basÄ±n açÄ±klamasÄ± gerçekleÅŸtirdi.

“BarÄ±ÅŸ hakkÄ±mÄ±zdÄ±r! BarÄ±ÅŸ talebi suç deÄŸildir, yargÄ±lanamaz!” pankartÄ±nÄ±n açÄ±ldÄ±ÄŸÄ± basÄ±n açÄ±klamasÄ±nÄ± AraÅŸtÄ±rma Görevlisi AslÄ± Odman okudu.

“Ülkede her anlamda barÄ±ÅŸÄ±n tesis edilmesi için yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z çaÄŸrÄ± sonrasÄ± yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±mÄ±z hak ihlalleri sadece yargÄ±lamalarla, hapis cezalarÄ±yla, iÅŸten atÄ±lmalarla sÄ±nÄ±rlÄ± deÄŸil” diyen Odman, “Birçok arkadaÅŸÄ±mÄ±z pasaportlarÄ±na el konulduÄŸu için yurtdÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kamÄ±yor, dünyanÄ±n farklÄ± yerlerinden davet edildikleri konferanslara katÄ±lamÄ±yor. Geçen hafta ise bir arkadaÅŸÄ±mÄ±zÄ±n Anadolu Üniversitesi’nde yayÄ±mlanan makalesinin KHK ile ihraç edildiÄŸi gerekçesiyle yeni baskÄ±lardan çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± haberini aldÄ±k. ArkadaÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n emeÄŸi, bilim ve eÄŸitim ürünleri Orwell’in 84’ünden fÄ±rlamÄ±ÅŸ bir mekanizmayla silinmeye çalÄ±ÅŸÄ±lÄ±yor. Bilimin ve üniversitelerin özgürlüÄŸünü, özerkliÄŸini her ne pahasÄ±na olursa olsun, ne bedeller ödenirse ödensin savunan arkadaÅŸlarÄ±mÄ±z ürettiklerini herkesle paylaÅŸmaya, kamu yararÄ±na bilim ve yayÄ±n yapmaya devam ediyorlar, edecekler.” ifadelerini kullandÄ±. (Ä°stanbul/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 12:31

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