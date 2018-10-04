Sığınmacı için uçakta eylem yapan Finlandiyalı politikacıya soruşturma

Finlandiya’da bir sığınmacının sınır dışı edilmesini engellemek için uçakta eylem yapan Yeşiller Partisi yöneticisi hakkında soruşturma başlatıldı.

Murat KUSEYRİ

Stockholm

Finlandiya'da Doğu Nyland Emniyet Müdürlüğü, Finnair şirketine ait bir uçakta meydana gelen bir olayla ilgili soruşturmanın tamamlandığını ve savcıdan bir kişi hakkında “Havacılık yönetmenliğini ihlal ve memurların görev yapmalarını engellemek” suçundan dava açmasını istediklerini açıkladı.

Polis, adını açıklamasa da yargılanması istenen kişinin Yeşiller’in Hukuk Şefi Aino Pennanen olduğu biliniyor.

YERİNE OTURMAYI REDDETTİ

Pennanen hakkında soruşturma açılmasına yol açan olay 31 Temmuz günü Helsinki’nin Vanda Limanı’nda yaşanmıştı. Ailesi ile birlikte tatilini geçirmeyi planlandığı Berlin’e gitmek için Finnair’a ait bir uçağa binen Pennanen, sınır dışı edilmek için elleri kelepçelenmiş bir sığınmacının olduğunu görünce yerine oturmayı reddetmişti.

Pilota sığınmacı uçaktan indirilinceye kadar yerine oturmayacağını söyleyen Pennanen, olanları Facebook hesabından canlı yayın yaparak duyurmuştu. 10 dakika sonra polislerin müdahalesiyle uçaktan indirilmişti.

Kamuoyunun tanıdığı bir politikacı tarafından gerçekleştirilen eylem Finlandiya’da yoğun tartışmalara ve Finlandiya’nın katı sığınmacı politikasının sorgulanmasına yol açmıştı.

MUHALEFET DESTEKLEDİ, IRKÇI PARTİ KARŞI ÇIKTI

Yeşiller Eşbaşkanı Touku Aalto, Pennanen’in gerçekleştirdiği eyleme destek vererek tüm sınır dışı edilmelerin durdurulmasını istemişti.

Sol Birlik Başkanı Li Andersson ve Sosyal Demokrat Parti lideri Anders Adlercreutz, eylemi anlayışla karşıladıklarını söylerken göçmen karşıtı parti Gerçek Finlandiyalılar’ın lideri Jussi Hall-aho ise, Finlandiya’nın “yurt dışında ölümsüzlüğü garanti edemeyeceğini” ve bunun bir iltica nedeni olamayacağını savunmuştu.

Sosyal medyada çok kişi, Pennanen’in uçakta gerçekleştirdiği eylemi 1955 yılında ABD’de beyazlara ait bir otobüse binen ve yerinden kalkmayı reddeden siyahi kadın Rosa Park’ın eylemiyle kıyaslamış ve Pennanen’e destek vermişti.

Son Düzenlenme Tarihi: 04 Ekim 2018 14:24

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