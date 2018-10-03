AKPâ€™li beldiye baÅŸkanÄ±, AKP ilÃ§e baÅŸkanÄ±na silah Ã§ekti

Birecik Belediyesinin AKP'li BaÅŸkanÄ± Faruk PÄ±narbaÅŸÄ±, AKP Ä°lÃ§e BaÅŸkanÄ± Mehmet Ã–zbakan'a silah Ã§ekti, yardÄ±mcÄ±sÄ± MermertaÅŸ'a tokat attÄ±.

ÅžanlÄ±urfa Birecik Belediyesinin AKP'li BaÅŸkanÄ± Faruk PÄ±narbaÅŸÄ± ile AKP Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Mehmet Özbakan arasÄ±nda yaÅŸanan tartÄ±ÅŸma, silahlÄ±-tokatlÄ± kavgaya döndü. Güvenlik kameralarÄ±na yansÄ±yan görüntülerde PÄ±narbaÅŸÄ±'nÄ±n ilçe baÅŸkanÄ±na silah çektiÄŸi ve yardÄ±mcÄ±sÄ± Salih MermertaÅŸ'a tokat attÄ±ÄŸÄ± görülüyor.

Sözcü'nün haberine göre Birecik’te iki dönemdir belediye baÅŸkanÄ± olarak görev yapan AKP’li Faruk PÄ±narbaÅŸÄ±, geçen yÄ±l hayatÄ±nÄ± kaybeden AKP Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel'in mevlidine katÄ±lan ilçe baÅŸkanÄ±ndan istifa etmesini istedi. Olumsuz yanÄ±t alÄ±nca da silahÄ±nÄ± çekerek ilçe baÅŸkanÄ±n üzerine yürüdü.

AKP Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Özbakan’Ä±n makam odasÄ±nda meydana gelen olay güvenlik kamerasÄ± tarafÄ±ndan kaydedildi. Görüntülerde; AKP’li Belediye BaÅŸkanÄ± Faruk PÄ±narbaÅŸÄ± ile AKP Birecik Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Mehmet Özbakan ve yardÄ±mcÄ±sÄ± Salih MermertaÅŸ’Ä±n bir odada konuÅŸtuÄŸu görülüyor.

Ä°ddialara göre, Belediye BaÅŸkanÄ± PÄ±narbaÅŸÄ± henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayÄ± Özbakan'Ä±n ilçe baÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± görevinden istifa etmesini istiyor. Özbakan'Ä±n buna olumsuz yanÄ±t vermesine sinirlenen belediye baÅŸkanÄ± bu kez elini beline atarak silahÄ±nÄ± çekiyor. PÄ±narbaÅŸÄ±, ilçe baÅŸkanÄ±nÄ±n üzerine elindeki silahla yürürken araya Ä°lçe BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Salih MermertaÅŸ giriyor ve yerine oturtuyor. Belediye BaÅŸkanÄ± PÄ±narbaÅŸÄ±, bu kez araya girerek kendisine engel olmaya çalÄ±ÅŸan MermertaÅŸ’a tokat atÄ±yor.

OlayÄ±n nedeninin geçen yÄ±l hayatÄ±nÄ± kaybeden eski AKP Gaziantep Milletvekili Abdülkadir Yüksel’in ölümünün birinci yÄ±lÄ±nda okutulan mevlit olduÄŸu iddia edildi. GeçmiÅŸte Birecik Belediye BaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± da yapan Yüksel için camide okutulan mevlide çok sayÄ±da kiÅŸinin yanÄ± sÄ±ra AKP Birecik Ä°lçe BaÅŸkanÄ± Mehmet Özbakan da katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Öte yandan Belediye BaÅŸkanÄ± PÄ±narbaÅŸÄ± ile geçtiÄŸimiz yÄ±l ölen eski AKP’li vekil Abdülkadir Yüksel arasÄ±nda ne gibi bir husumet olduÄŸu ise henüz bilinmiyor. (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 14:52

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