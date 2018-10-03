Ãœvey babasÄ±nÄ±n istismarÄ±na uÄŸradÄ±, ailenin yanÄ±na geri gÃ¶nderildi

3 yÄ±l boyunca cinsel istismara maruz kalan Ã§ocuk, 25 yÄ±l hapse Ã§arptÄ±rÄ±lan istismarcÄ± Ã¼vey babasÄ±yla aynÄ± evde yaÅŸamak zorunda bÄ±rakÄ±ldÄ±.

Antalya’da 10 yaÅŸÄ±ndan bu yana üvey babasÄ±nÄ±n cinsel istismarÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyerek devlet kurumlarÄ±na sÄ±ÄŸÄ±nan A.K. (14), ÅŸikayetin geri çekmesi üzerine istismarcÄ± üvey babasÄ±yla aynÄ± evde yaÅŸamak zorunda kaldÄ±. Üvey baba istismar suçundan 25 yÄ±l hapse çarptÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

Hürriyet’ten Salim Uzun’un haberine göre Avukat Burcu Erten, “Tam 3 yÄ±ldÄ±r küçük bir kÄ±zÄ±n maruz kaldÄ±ÄŸÄ± iÄŸrençliÄŸi ortaya çÄ±karmaya çalÄ±ÅŸÄ±yorum. Bu süreçte tüm raporlara raÄŸmen üvey babaya 2 kez beraat kararÄ± verildi ancak ne A. ne de ben mücadeleden vazgeçtik. Ta ki üvey baba 25 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±lana kadar” dedi.

'BASKI ALTINDA OLUP OLMADIÄžINI SORDUM, SUSTU'

Erten, dava sürecini ÅŸöyle aktardÄ±:

“Y.S.’ye hapis cezasÄ±nÄ±n verildiÄŸi son duruÅŸmada anne ÅŸikayetinden vazgeçti. Kendisine baskÄ± altÄ±nda olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± sordum. Sustu. Ama A. direndi. Åžikayetinden vazgeçmedi. Hapis cezasÄ± çÄ±kÄ±nca YargÄ±tay kararÄ±nÄ± beklemeye baÅŸladÄ±k. Bu sÄ±rada anne H.’nin iddialar nedeniyle boÅŸandÄ±ÄŸÄ± eski eÅŸi Y.S. ile yeniden bir araya geldiÄŸini öÄŸrendim. Hemen akabinde de hem anne hem de A. ÅŸikâyetini geri çekti. Ve ÅŸu an üvey babasÄ± ile aynÄ± evde yaÅŸÄ±yor. Yani küçük A.’yÄ± maalesef kurtaramadÄ±k. YargÄ±tay’daki dosyada ifade ve raporlar çok açÄ±k. SuçlamanÄ±n geri çekilmesi hayatÄ±n olaÄŸan akÄ±ÅŸÄ±na aykÄ±rÄ±.”

'OKULDAN ALINMIÅž, 'EVLENECEÄžÄ°M' DEMÄ°Åž'

Teyzesi S.Ö. ise ÅŸunlarÄ± anlattÄ±:

“YaÅŸananlarÄ±n en yakÄ±n tanÄ±ÄŸÄ± benim. Åžu anda nerede olduklarÄ±nÄ± bilmiyorum. YeÄŸenimin durumuyla ilgili de ÅŸok edici bilgiler aldÄ±m. Okuldan alÄ±nmÄ±ÅŸ. Bu süre içinde öz babasÄ±nÄ± arayÄ±p, ‘Ben bir güvenlik görevlisiyle niÅŸanlandÄ±m, evleneceÄŸim’ demiÅŸ. BaÅŸÄ±na gelenler yetmiyormuÅŸ gibi bir de çocuk gelin mi olacak? Biz A.’yÄ± kurtaramÄ±yoruz ama belki devlet bir çare bulabilir.” (HABER MERKEZÄ°)

Haberin tamamÄ±nÄ± okumak için tÄ±klayÄ±n…

â€˜Ã‡ocuklukta cinsel taciz, DNAâ€™yÄ± da yaralÄ±yorâ€™

78 yaÅŸÄ±ndaki cinsel istismar sanÄ±ÄŸÄ±na 13 yÄ±l hapis cezasÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 10:26

www.evrensel.net