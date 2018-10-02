78 yaÅŸÄ±ndaki cinsel istismar sanÄ±ÄŸÄ±na 13 yÄ±l hapis cezasÄ±

16 yaÅŸÄ±ndaki bir Ã§ocuÄŸa cinsel istismarda bulunduÄŸu gerekÃ§esiyle yargÄ±lanan 78 yaÅŸÄ±ndaki Hasan K. 13 yÄ±l hapis cezasÄ±na Ã§arptÄ±rÄ±ldÄ±.

Kastamonu'da, 16 yaÅŸÄ±ndaki bir erkek çocuÄŸuna cinsel istismarda bulunduÄŸu gerekçesiyle hakkÄ±nda dava açÄ±lan Hasan K. (78), 13 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.

Tosya ilçesinde geçtiÄŸimiz yÄ±l bir erkek çocuÄŸuna motosiklete bindirerek gezdirme bahanesiyle cinsel istismarda bulunduÄŸu gerekçesiyle gözaltÄ±na alÄ±nan ve çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ± adli makamlarca tutuklanan Hasan K. hakkÄ±nda, Kastamonu AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi son kararÄ± verdi.

'ÇocuÄŸun cinsel istismarÄ±' suçlamasÄ±yla hakkÄ±nda dava açÄ±lan tutuklu sanÄ±k Hasan K. savunmasÄ±nda, kendisine iftira atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne sürerek, "Ben böyle bir suç iÅŸlemedim. Ben bir suç yapmadÄ±m. 78 yaÅŸÄ±ndayÄ±m. MaÄŸdurum, komploya geldim. 88 yaÅŸÄ±nda gözleri görmeyen bir eÅŸim var. Kimsemiz yok. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

SanÄ±k ve maÄŸdur avukatlarÄ±nÄ± da dinleyen mahkeme heyeti, Hasan K.'yi 'cinsel istismar' suçundan 13 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rarak Kastamonu Cezaevi'ndeki tutukluluÄŸunun da devamÄ±na karar verdi. (Kastamonu/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 15:02

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