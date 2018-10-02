â€˜Ã‡ocuklukta cinsel taciz, DNAâ€™yÄ± da yaralÄ±yorâ€™

Harvard Ãœniversitesiâ€™nde yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rmaya gÃ¶re Ã§ocuklukta yaÅŸanan cinsel taciz, DNAâ€™yla aktarÄ±lan deÄŸiÅŸikliklere neden oluyor.

ABD’de Harvard Üniversitesi’nden yapÄ±lan bir araÅŸtÄ±rma, çocuklarda cinsel tacizin etkisinin sadece psikolojik travmayla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmadÄ±ÄŸÄ± ve DNA’larÄ±nda çocuklarÄ±na bile aktarabilecekleri deÄŸiÅŸikliklere neden olduÄŸuna iÅŸaret ediyor.

Harvard Üniversitesi’nin 22’si çocukken cinsel tacize uÄŸrayan 34 erkeÄŸin spermlerinde yaptÄ±ÄŸÄ± araÅŸtÄ±rmaya göre, cinsel tacizin etkisi sadece psikolojik travmayla sÄ±nÄ±rlÄ± kalmÄ±yor, DNA’yla aktarÄ±lan deÄŸiÅŸikliklere neden oluyor.

Translational Psychiatry dergisinde yayÄ±nlanan çalÄ±ÅŸmaya göre, aktif bir metil grubunun bir molekülden baÅŸka bir moleküle aktarÄ±lmasÄ± olarak adlandÄ±rÄ±lan metilasyon süreci incelemesinde tacize uÄŸrayanlarÄ±n genetik kodlarÄ±nda belirgin kimyasal farklÄ±lÄ±klar tespit edildi. AraÅŸtÄ±rmada taciz maÄŸdurlarÄ±nÄ±n DNA’larÄ±nda 12 bölgenin “metilasyon kÄ±sÄ±lmasÄ±na” uÄŸradÄ±ÄŸÄ± görüldü.

BBC’ye konuÅŸan araÅŸtÄ±rma ekibinden Nicole Gladish “Genleri ampüller olarak düÅŸünelim. DNA metilasyonu, her Ä±ÅŸÄ±ÄŸÄ±n ne kadar güçlü olacaÄŸÄ±nÄ± belirleyen ve dolayÄ±sÄ±yla hücrelerin nasÄ±l fonskiyon göstereceÄŸini etkileyen bir Ä±ÅŸÄ±k kÄ±sÄ±cÄ± cihaz gibidir” dedi. Bu bulgular, taciz sonucu DNA’da meydana gelen deÄŸiÅŸikliÄŸin gelecek kuÅŸaklara da aktarÄ±labileceÄŸi anlamÄ±na geliyor.

Dr. Andrea Roberts ise Independent gazetesine açÄ±klamasÄ±nda, “TravmanÄ±n sonraki nesillerin davranÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± da olumsuz etkilediÄŸini biliyoruz. Bu travma, insanlarÄ± depresif yapÄ±yor, travma sonrasÄ± stres bozukluÄŸu yaÅŸamalarÄ±na neden oluyor. Bu akÄ±l saÄŸlÄ±ÄŸÄ± sorunlarÄ± anne ya da babalarÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra çocuklarÄ±nÄ± da etkiliyor. AraÅŸtÄ±rmamÄ±z ÅŸimdi travmanÄ±n baÅŸka bir olasÄ± boyutuna iÅŸaret ediyor” dedi.

‘MOLEKÜLER YARA Ä°ZLERÄ°’

Cinsel tacizin psikolojik izler bÄ±rakmasÄ±nÄ±n yanÄ± sÄ±ra bazÄ± bilim insanlarÄ±nÄ±n ifadesiyle “moleküler yaralara” da yol açtÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret eden bu araÅŸtÄ±rmanÄ±n henüz baÅŸlangÄ±ç aÅŸamasÄ±nda olduÄŸu ve daha kapsamlÄ± çalÄ±ÅŸmalara ihtiyaç duyulduÄŸu belirtiliyor. Ancak farelerde yapÄ±lan araÅŸtÄ±rmalar, sperm hücresi metilasyonunda hastalÄ±klarÄ±n yavrulara da geçtiÄŸi görüldü.

Dr. Roberts, “Farelerle yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalar, hayatlarÄ±nÄ±n ilk dönemlerindeki stres faktörlerinin spermlerini etkilediÄŸini ve çocuklarÄ±nda anksiyetiye benzer davranÄ±ÅŸ bozukluklarÄ±na yol açtÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koydu” diye konuÅŸtu.

Bu etkinin daha kapsamlÄ± çalÄ±ÅŸmalarla da teyit edilmesi halinde sonuçlarÄ±n kriminolojide de kullanÄ±labileceÄŸi, DNA testleriyle tacizin ne zaman meydana geldiÄŸinin bulunabileceÄŸi belirtiliyor. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 13:45

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