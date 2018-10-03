Akademik yÄ±l aÃ§Ä±lÄ±ÅŸÄ±nda konuÅŸan ErdoÄŸan: Medyayla demokrasi olmaz

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, medya iÃ§in 'dÃ¶rdÃ¼ncÃ¼ kuvvet' sÃ¶ylemlerine karÅŸÄ± Ã§Ä±karak, 'Medyayla falan demokrasi olmaz' dedi.

CumhurbaÅŸkanÄ± Tayyip ErdoÄŸan, CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ± SarayÄ±’nda düzenlenen Akademik YÄ±l AçÄ±lÄ±ÅŸ Töreni’nde konuÅŸtu. ErdoÄŸan, “ÖÄŸrencilerimiz hep burs istiyorlar krediye pek yaklaÅŸmÄ±yorlar. Niye yaklaÅŸmÄ±yorsun krediye? Ä°ÅŸ bulduktan sonra bunlar faizsiz bir ÅŸeyle geri ödenecek olan adeta burstur. Önümüzdeki eÄŸitim-öÄŸretim yÄ±lÄ± için kredi burs miktarÄ±nÄ± lisansta 500, yüksek lisansta 1000, doktorada 1500 liraya yükseltme kararÄ± aldÄ±k” dedi.

'MEDYAYLA FALAN DEMOKRASÄ° OLMAZ'

ErdoÄŸan, "Bir zamanlar ülkemizi de medya yönetiyordu, dördüncü kuvveti, kolu, bilmem ne falan. Demokrasi derken halkÄ± kenara koyuyorsun, medya diyorsun; medya varsÄ±n yazsÄ±n, bizim derdimiz halkÄ±mÄ±z ya. Bir zamanlar bizde de böyleydi. Ülkeyi medya yönetiyordu. Medyayla falan demokrasi olmaz” dedi.

'PARALEL EÄžÄ°TÄ°M SÄ°STEMLERÄ°NE MÜSAADE ETMEYÄ°Z'

ErdoÄŸan, “Üniversitelerimizde yabancÄ± uyruklu öÄŸrenci sayÄ±sÄ± olumsuz propagandalara raÄŸmen arttÄ±. Dershane sistemini ülkemizden tamamen kaldÄ±rdÄ±k. ArtÄ±k benim vatandaÅŸÄ±m davarÄ±nÄ±, kolundaki bileziÄŸi satarak kurslara çocuklarÄ±nÄ± göndermekten kurtuldu. Paralel eÄŸitim sistemlerine asla müsaade etmeyiz” diye konuÅŸtu. (HABER MERKEZÄ°)

ErdoÄŸan 'sÄ±nÄ±f arkadaÅŸÄ±nÄ±' rektÃ¶r atadÄ±

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 14:03

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