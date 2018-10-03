ErdoÄŸan 'sÄ±nÄ±f arkadaÅŸÄ±nÄ±' rektÃ¶r atadÄ±

ErdoÄŸan, â€˜Ã¼niversiteden arkadaÅŸÄ±mâ€™ dediÄŸi Marmara Ãœniversitesi'nin eski rektÃ¶rÃ¼ Mehmet Emin Aratâ€™Ä± Ä°stanbul Ayvansaray Ãœniversitesi'ne rektÃ¶r atadÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± Recep Tayyip ErdoÄŸan, ‘üniversiteden sÄ±nÄ±f arkadaÅŸÄ±m’ dediÄŸi Marmara Üniversitesi'nin eski rektörü Prof. Dr. Mehmet Emin Arat’Ä± Ä°stanbul Ayvansaray Üniversitesi RektörlüÄŸüne atadÄ±.

Cumhuriyet'ten Ozan Çepni'nin haberine göre dün 3 üniversiteye daha rektör atamasÄ± gerçekleÅŸtirildi. ErdoÄŸan, ‘sÄ±nÄ±f arkadaÅŸÄ±m’ dediÄŸi Prof. Dr. Mehmet Emin Arat’Ä± Ä°stanbul Ayvansaray Üniversitesi RektörlüÄŸü’ne atadÄ±. Diploma tartÄ±ÅŸmalarÄ± sÄ±rasÄ±nda ErdoÄŸan, Rektör Arat’a seslenerek, “1981’de mezun olduk. 1982’de okulumuz Marmara Üniversitesi oldu. Tabii, rektörümüz bizim sÄ±nÄ±f arkadaÅŸÄ±mÄ±zdÄ±. Bugünlerde diplomasÄ± var mÄ± yok mu diye tartÄ±ÅŸma baÅŸlattÄ±lar. ArÅŸivden çÄ±kart ÅŸunlarÄ± yayÄ±mlayacak mÄ±sÄ±n ne yapacaksÄ±nÄ±z yapÄ±n da zaten benim söylediklerime inanmÄ±yorlar belki rektör açÄ±klarsa inanÄ±rlar” ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. Arat da “SayÄ±n CumhurbaÅŸkanÄ±mÄ±zÄ±n lisans düzeyinde 4 yÄ±l eÄŸitim veren Ticari Bilimler Fakültesi’nden mezun olduÄŸu sabittir” açÄ±klamasÄ± yapmÄ±ÅŸtÄ±.

REKTÖR ADAYI BAÅžVURULARINA Ä°LÄ°ÅžKÄ°N USÜL VE ESASLARDA BÄ°R DÜZENLEME DAHA

Öte yandan ErdoÄŸan'Ä±n nasÄ±l rektör atayacaÄŸÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslar dün bir kez daha deÄŸiÅŸtirildi.

ErdoÄŸan, önce üniversitelerdeki rektör seçimlerini kaldÄ±rmÄ±ÅŸ, ardÄ±ndan da uyum KHK’si ile YÖK’ün rektör belirlemedeki yetkilerini daraltmÄ±ÅŸtÄ±. Rektörlük için 3 yÄ±l profesör olma ÅŸartÄ±nÄ± kaldÄ±rÄ±p ardÄ±ndan Berat Albayrak'Ä±n 1 yÄ±llÄ±k profesör olan arkadaÅŸÄ±nÄ± rektör atayan ErdoÄŸan, 5 gün sonra aynÄ± ÅŸartÄ± geri getirmiÅŸti. 2 ay sonra da bu ÅŸartÄ± yeniden kaldÄ±ran ErdoÄŸan, 1 aylÄ±k profesör olan Milli EÄŸitim BakanlÄ±ÄŸÄ± (MEB) eski müsteÅŸarÄ±nÄ± rektör atamÄ±ÅŸtÄ±. ErdoÄŸan, dün de rektör atamasÄ± öncesinde YÖK’ün raporlama sistemini getiren kararnameyi imzalayarak akademi yönetimini belirleyecek süreçte bir deÄŸiÅŸikliÄŸe daha gitti. DeÄŸiÅŸikliÄŸin, YÖK BaÅŸkanÄ± Yekta Saraç’Ä±n dün sarayda ErdoÄŸan ile görüÅŸmesi onrasÄ± yapÄ±lmasÄ± dikkat çekti.

RektÃ¶r adayÄ± baÅŸvurularÄ±na iliÅŸkin usul ve esaslar deÄŸiÅŸtirildi

DeÄŸiÅŸiklikle, YÖK rektörlerin görev süreleri dolmadan 30 gün önce, rektörün görevinin herhangi bir nedenle sona ermesi durumunda ise 5 gün içinde rektör adaylÄ±k duyurusu yayÄ±mlayacak. Adaylar arasÄ±nda ön deÄŸerlendirmeyi yapacak olan YÖK, akademik kariyerleri, görev ve deneyimleri, disiplin dosyalarÄ± bakÄ±mÄ±ndan rektörlük için bir ‘raporlama’ yaparak CumhurbaÅŸkanlÄ±ÄŸÄ±’na sunacak. Mevcut rektörlerin yeniden atanmak istemesi durumunda ise YÖK kendi belirleyeceÄŸi kriterlere göre ‘performans raporu’ hazÄ±rlayarak Saraya sunacak. ErdoÄŸan, devlet üniversiteleri için YÖK’ün, vakÄ±f üniversitelerinde ise mütevelli heyetlerinin teklif ettiÄŸi adayÄ± beÄŸenmemesi durumunda ise baÅŸvuru sürecinin yenilenmesi isteyebilecek. (HABER MERKEZÄ°)

CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±yla Strazburg'da Ä°lahiyat FakÃ¼ltesi kurulacak

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 08:13

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