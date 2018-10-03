ABD: Brunson'Ä±n bir an Ã¶nce yurduna dÃ¶nmesini istiyoruz

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Heather Nauert, 'Brunson'un bir an Ã¶nce yurduna dÃ¶nmesini istiyoruz. Zaten bu Ã§ok gecikti' dedi.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Heather Nauert, Rahip Andrew Brunson'un bir an önce yurduna dönmesi gerektiÄŸini söyledi.

Nauert, BaÅŸkent Washington'da düzenlediÄŸi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda bir gazetecinin kendisine yönelttiÄŸi "Türkiye'den gelen haberlerde rahip Brunson'un Ekim ayÄ± ortalarÄ±nda serbest bÄ±rakÄ±labileceÄŸi söyleniyor. Sizin bu konuda herhangi bir bilginiz var mÄ±?" sorusuna verdiÄŸi yanÄ±tta "Bunu doÄŸrulayamam. Ancak biz kesinlikle rahip Brunson'un bir an önce yurduna dönmesini istiyoruz. Zaten bu çok gecikti" dedi.

Rahip Brunson'un 12 Ekimde bir duruÅŸmasÄ± olduÄŸunu ve en son bir buçuk hafta önce konsolosluk yetkilileri aracÄ±lÄ±ÄŸÄ±yla kendisine ulaÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± aktaran Nauert, "Türk hükümeti ile bu konuda yakÄ±n temas kurmayÄ± sürdüreceÄŸiz. Ancak bunun ötesindeki herhangi bir bilgi için sizi dava avukatÄ±na yönlendirmek zorundayÄ±m" diye konuÅŸtu. (New York/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 03 Ekim 2018 07:31

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