ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ±: Rahip Brunson bu ay serbest bÄ±rakÄ±labilir

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, 'Rahip Brunson bu ay serbest bÄ±rakÄ±labilir' aÃ§Ä±klamasÄ± yaptÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Mike Pompeo, Ä°zmir'de ev hapsinde tutulan rahip Andrew Brunson'Ä±n durumuyla ilgili "Bu ay serbest bÄ±rakÄ±labilir" dedi.

Bloomberg HT'nin haberine göre, Pompeo, "Türk yetkililerle Brunson'Ä±n durumunu bu hafta konuÅŸmayÄ± bekliyoruz" ifadesini kullandÄ±.

Amerika merkezli Wall Street Journal (WSJ) gazetesi, Brunson'Ä±n 12 Ekim'deki duruÅŸmada serbest bÄ±rakÄ±labileceÄŸini ileri sürmüÅŸtü. Gazeteye konuÅŸan bir Türk yetkili, Brunson'Ä±n Ekim ayÄ±ndaki duruÅŸmada serbest bÄ±rakÄ±lmasÄ± ile ilgili "muhtemel bir sonuç" ifadesini kullanmÄ±ÅŸtÄ±. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 24 EylÃ¼l 2018 19:02

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