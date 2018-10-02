Trabzonspor, TahincioÄŸlu Basketbol SÃ¼per Ligi'nden Ã§ekildi

Trabzonspor Basketbol KulÃ¼bÃ¼ DerneÄŸi, 2018-2019 sezonunda TahincioÄŸlu Basketbol Ligi'nde yer almayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Trabzonspor, TahincioÄŸlu Basketbol Süper Ligi'nde yer almayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Bordo-mavili kulüpten yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, günlerdir herkesin beklediÄŸi, tahmin ettiÄŸi açÄ±klamayÄ±, paylaÅŸmaktan büyük üzüntü duyulduÄŸu belirtilerek, "Ne yazÄ±k ki, Trabzonspor Basketbol Kulübü DerneÄŸi olarak, 2018-2019 sezonunda profesyonel basketbol liglerinde yer alamayacaÄŸÄ±z." ifadesine yer verildi.

AçÄ±klamada, ekonomik sorunlara dikkat çekilerek, ÅŸöyle devam edildi:

"YÄ±llarÄ±n birikimiyle oluÅŸan aÄŸÄ±r maddi yüklerin, küresel boyuttaki ekonomik krizin de etkisiyle, döviz kurlarÄ±ndaki yükseliÅŸin yarattÄ±ÄŸÄ± sÄ±kÄ±ntÄ±larÄ± ne yazÄ±k ki aÅŸamadÄ±k. Sponsor bulabilmek adÄ±na çalmadÄ±k kapÄ± bÄ±rakmamamÄ±za raÄŸmen, kulübümüzün sorunlarÄ±nÄ± çözmeye yetecek kaynaÄŸÄ± bir türlü oluÅŸturamadÄ±k. AçÄ±kçasÄ±, bu açÄ±klamayÄ± yapmak için son dakikaya kadar beklememizin tek sebebi de, geçen haftaya kadar hala arayÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±zÄ±n sürmesiydi. Ancak tüm giriÅŸimlerimiz ve görüÅŸmelerimiz olumsuz sonuçlanmÄ±ÅŸtÄ±r."

KurulduÄŸu günden bu yana kulübe hizmet eden herkese teÅŸekkür edilen açÄ±klamada, ÅŸu ifadelere yer verildi:

"SayÄ±sÄ± yüzlere varan bir grup insan, gecesini gündüzüne katarak bordo-mavili renklerin, parke salonlarda layÄ±k olduÄŸu ÅŸekilde temsil edilmesi için çalÄ±ÅŸtÄ± ve çabaladÄ±. Bu çabalarÄ±n sonucunda unutulmaz finaller oynadÄ±k, coÅŸku dolu galibiyetler elde ettik. ÜzüldüÄŸümüz, kÄ±zdÄ±ÄŸÄ±mÄ±z, hayal kÄ±rÄ±klÄ±ÄŸÄ±na uÄŸradÄ±ÄŸÄ±mÄ±z zamanlar da oldu, ama omuz omuza pes etmeden Trabzonspor Basketbol Kulübü’ne TahincioÄŸlu Basketbol Süper Ligi'nin bir parçasÄ± olarak tutmayÄ± hep baÅŸardÄ±k. Sahada bükülmeyen bileÄŸimizi ne yazÄ±k ki ekonomik sorunlar 'ÅŸimdilik' büktü. Ancak hala 'pes' demedik. AltyapÄ± seviyesinde faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ederek, Trabzonlu gençlerin basketbol sevdasÄ±na ev sahipliÄŸi yapma görevimizi sürdüreceÄŸiz. Åžartlar düzeldiÄŸinde, bu kenti gururlandÄ±ran Trabzonspor, tekrar profesyonel liglerdeki yerini alacak.

YaÅŸanan sÄ±kÄ±ntÄ±lÄ± süreçte bize desteklerini her daim gösteren Basketbol Federasyonu BaÅŸkanÄ± Hidayet TürkoÄŸlu ve Basketbol Federasyonu üst yöneticisi Ömer Onan’a tüm kalbimizle teÅŸekkür ediyoruz. Ligden çekilme kararÄ±nÄ± alÄ±rken, öncelikle kulüp emekçilerimiz olmak üzere, basketbol ailesine olan maddi yükümlülüklerimizi de, ekonomik koÅŸullarÄ±mÄ±z elverdiÄŸi ölçüde yerine getirmeye çalÄ±ÅŸacaÄŸÄ±mÄ±zÄ±n bilinmesini isteriz. Tekrar görüÅŸmek üzere." (AA)

www.evrensel.net