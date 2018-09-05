ï»¿
FotoÄŸraf: EVRENSEL
9 Ã¶ÄŸrenciye cinsel istismarda bulunan emekli Ã¶ÄŸretmen tutuklandÄ±
05 EylÃ¼l 2018 00:35
Tokat'ta gÃ¶rev yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada 9 Ã¶ÄŸrencisine yÃ¶nelik cinsel istismarda bulunduÄŸu belirtilen emekli Ã¶ÄŸretmen tutuklandÄ±.
Tokat'Ä±n Erbaa ilçesinde, 2014-2015 EÄŸitim-ÖÄŸretim yÄ±lÄ±nda görev yaptÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada, 9 öÄŸrencisine cinsel istismarda bulunan emekli öÄŸretmen Ali Arslan Aygün tutuklandÄ±.
Olay 2014-2015 EÄŸitim-ÖÄŸretim yÄ±lÄ±nda Erbaa ilçesindeki Yunus Emre Ä°lkokulu'nda meydana geldi. GeçtiÄŸimiz yÄ±l emekli öÄŸretmen Aygün hakkÄ±nda, görev yaptÄ±ÄŸÄ± yÄ±l 9 öÄŸrencisine cinsel istismarda bulunduÄŸu iddiasÄ±yla soruÅŸturma baÅŸlatÄ±ldÄ±. YaklaÅŸÄ±k 10 ay süren soruÅŸturma sonrasÄ± emekli öÄŸretmen Aygün EskiÅŸehir'de gözaltÄ±na alÄ±nÄ±p tutuklandÄ±.
Ali Arslan Aygün ile ilgili davanÄ±n ilk duruÅŸmasÄ±nÄ±n 15 Eylül'de Tokat 1'inci AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi'nde görüleceÄŸi öÄŸrenildi. (Tokat/DHA)Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 05 EylÃ¼l 2018 00:40
www.evrensel.net