Ä°stismar sanÄ±ÄŸÄ±na 23 yÄ±l ceza

Ã‡iftliÄŸinde kÄ±z Ã§ocuklarÄ±nÄ± tehditle tutarak cinsel istismarda bulunduÄŸu iddiasÄ±yla tutuklu yargÄ±lanan sanÄ±ÄŸa 23 yÄ±l ceza verildi.

AtaÅŸehir KayÄ±ÅŸdaÄŸÄ±’daki çiftliÄŸinde yurttan kaçan kÄ±z çocuklarÄ±nÄ± tehditle tutarak cinsel istismarda bulunduÄŸu gerekçesiyle tutuklu yargÄ±lanan Abuze S, bir maÄŸdura yönelik, ‘ÇocuÄŸun cinsel istismarÄ±’, ‘KiÅŸiyi hürriyetinden yoksun kÄ±lma’, ‘ÅŸantaj’ ve ‘RuhsatsÄ±z silah bulundurma’ suçlarÄ±ndan 23 yÄ±l hapis cezasÄ±na çarptÄ±rÄ±ldÄ±.

Ä°stanbul Anadolu 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesinde görülen karar duruÅŸmasÄ±na tutuklu sanÄ±k Abuzer S, ile avukatÄ± katÄ±ldÄ±. MaÄŸdur A.K, ise duruÅŸmaya SEGBÄ°S sistemi ile baÄŸlanarak, sanÄ±ÄŸÄ±n kendisine zorla kötü ÅŸeyler yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve görüntüleri de internetten yaymakla tehdit ettiÄŸini belirterek sanÄ±ktan ÅŸikayetçi olduÄŸunu söyledi. Mahkemenin karar vereceÄŸini belirterek son sözlerini sorduÄŸu Abuzer S, “Kötülük yapmadÄ±m. Onlara kötülük yapsaydÄ±m kendi ailemin yanÄ±na götürmezdim” diye kendini savunarak beraatini ve tahliyesini istedi.

Mahkeme, Abuzer S’yi maÄŸdur A.K.’ya yönelik eyleminden dolayÄ±, çeÅŸitli suçlardan toplam 23 yÄ±l hapis cezasÄ± ile cezalandÄ±rdÄ±.

Ä°stanbul 13. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi, dava dosyasÄ±nÄ± diÄŸer üç maÄŸdur yönünden görevsizlik kararÄ± ile Asliye Ceza Mahkemesine göndermiÅŸti. Abuzer S, 18 yaÅŸÄ±ndan küçük maÄŸdurlar H.Ö, A.V. ve K.U’ya yönelik eylemlerinden dolayÄ± asliye ceza mahkemesinde yargÄ±lanacak.(Ä°stanbul/DHA)

Cinsel istismar sanÄ±ÄŸÄ± serbest bÄ±rakÄ±ldÄ±

Ã–z kÄ±zÄ±na cinsel istismardan yargÄ±lanan baba hakim karÅŸÄ±sÄ±na Ã§Ä±ktÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 19 EylÃ¼l 2018 15:48

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