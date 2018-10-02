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'Ä°leri saat' uygulamasÄ±nÄ± kalÄ±cÄ± hale getiren karar Resmi Gazete'de
'Ä°leri saat' uygulamasÄ±nÄ±n (yaz saati) her sene, yÄ±l boyu sÃ¼rdÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin karar, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
'Ä°leri saat' uygulamasÄ±nÄ±n devam ettirilmesine iliÅŸkin karar, Resmi Gazete'de yayÄ±mlandÄ±.
Resmi Gazete'de yer alan CumhurbaÅŸkanÄ± kararÄ±nda, bütün yurtta uygulanan mevcut ileri saat uygulamasÄ±nÄ±n (tüm yÄ±l yaz saati, GMT+3) her sene, yÄ±l boyu sürdürülmesinin kararlaÅŸtÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.
Kararla, yaz saati uygulanmasÄ± hakkÄ±ndaki 23 Ekim 2017 tarihli ve 2017/10921 sayÄ±lÄ± Bakanlar Kurulu kararÄ±nÄ±n da yürürlükten kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± kaydedildi.
Söz konusu kararÄ±n yürürlüÄŸe konulmasÄ±na, 697 sayÄ±lÄ± "Günün Yirmi Dört Saate Taksimine Dair Kanun"un 2'nci maddesi gereÄŸince karar verildi. (HABER MERKEZÄ°)
AB'den, 'yaz ve kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda saat deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±lmasÄ±n' teklifi
SÃ¼rekli yaz saatinde 1 yÄ±l daha devam kararÄ±
Yaz saati uygulamasÄ± iÃ§in KHK geliyor
Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 02 Ekim 2018 08:21
YÄ±lda iki gÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸan kurum: â€˜Saatleri Ayarlama EnstitÃ¼sÃ¼â€™