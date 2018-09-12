AB'den, 'yaz ve kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda saat deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±lmasÄ±n' teklifi

AB Komisyonu, Ã¼ye Ã¼lkelerde yaz ve kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda saat deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±lmamasÄ±nÄ± teklif etti.

Avrupa BirliÄŸi (AB) Komisyonu, üye ülkelerde yaz ve kÄ±ÅŸ aylarÄ±nda saat deÄŸiÅŸikliÄŸi yapÄ±lmasÄ±na son verilmesine yönelik düzenleme teklifinde bulundu.

AB Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker, birliÄŸin durumu konuÅŸmasÄ±nda, mevcut yaz ve kÄ±ÅŸ saati uygulamasÄ±nÄ±n deÄŸiÅŸtirilmesine yönelik düzenleme teklifini açÄ±kladÄ±.

Buna göre, AB üyesi ülkeler 2019 yÄ±lÄ±ndan itibaren mevsimsel saat uygulamasÄ±nÄ± bÄ±rakacak ve tek bir saate geçecek. Üye ülkeler, Nisan 2019'a kadar yaz veya kÄ±ÅŸ saati arasÄ±nda kalÄ±cÄ± bir tercihte bulunacak.

Yaz saatini tercih edenler için son zorunlu deÄŸiÅŸiklik 31 Mart 2019 tarihinde gerçekleÅŸtirilecek. KalÄ±cÄ± olarak kÄ±ÅŸ saatine geçecek ülkeler ise son saat deÄŸiÅŸimini 27 Ekim 2019'da yapacak.

Düzenlemenin yasalaÅŸmasÄ± için AB Konseyi ve Avrupa Parlamentosunun resmi onayÄ± gerekiyor.

AB'nin 28 üye ülkesinde 1981'de yapÄ±lan bir düzenlemeyle her yÄ±lÄ±n mart ayÄ±nÄ±n son pazar günü saatler bir saat ileri alÄ±nÄ±rken, ekim ayÄ±nÄ±n son pazar günü de bir saat geriye alÄ±nÄ±yor.

Avrupa Parlamentosu, geçtiÄŸimiz aylarda AB genelinde yaz saati uygulamasÄ±na son verilmesini öngören bir kararÄ± kabul etmiÅŸti.

AB Komisyonu, yaz saati uygulamasÄ± hakkÄ±nda görüÅŸ almak için 4 Temmuz-16 AÄŸustos tarihlerinde yaptÄ±ÄŸÄ± ankete 4,6 milyon kiÅŸi katÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±. Ankette, vatandaÅŸlarÄ±n yüzde 84'ü yazÄ±n ve kÄ±ÅŸÄ±n farklÄ± saat uygulamasÄ±na karÅŸÄ± çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

YÄ±lda iki gÃ¼n Ã§alÄ±ÅŸan kurum: â€˜Saatleri Ayarlama EnstitÃ¼sÃ¼â€™

Yaz saati uygulamasÄ± iÃ§in KHK geliyor

SÃ¼rekli yaz saatinde 1 yÄ±l daha devam kararÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 12 EylÃ¼l 2018 14:37

www.evrensel.net