DiyarbakÄ±r Kitap FuarÄ±â€™nÄ± 109 bin kiÅŸi ziyaret etti

FotoÄŸraf: Nurten Aslan/AA

DiyarbakÄ±r Kitap FuarÄ±â€™nÄ± 109 bin kiÅŸi ziyaret etti

    • 01 Ekim 2018 16:44

    4 yÄ±l aradan sonra gerÃ§ekleÅŸtirilen DiyarbakÄ±r Kitap FuarÄ±nÄ± 109 bin kiÅŸi ziyaret etti

    Dört yÄ±l aradan sonra bu yÄ±l 6’ncÄ±sÄ± düzenlenen DiyarbakÄ±r Kitap FuarÄ± rekor katÄ±lÄ±mla sona erdi. TÜYAP verilerine göre DiyarbakÄ±r Kitap FuarÄ±, altÄ± gün boyunca 109.161 kitapsevere ulaÅŸtÄ±. Ziyaretçilerin 16.893’ü fuarÄ± okullarÄ±yla birlikte ziyaret eden öÄŸrencilerdi.

    DiyarbakÄ±r Kitap FuarÄ±, 142 yayÄ±nevi ve sivil toplum kuruluÅŸunun katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸti. 250 yazarÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± fuar; panel, söyleÅŸi, atölye çalÄ±ÅŸmalarÄ±, ödül töreni, belgesel, ÅŸiir dinletisi, imza ve çocuk etkinliklerine ev sahipliÄŸi yaptÄ±.

    Fuara, kitapseverler yoÄŸun ilgi gösterdi. YetiÅŸkin kitapseverlerin fuara ilgisi özellikle hafta sonunda yoÄŸunlaÅŸtÄ±. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

    DiyarbakÄ±r Kitap FuarÄ±: YaÅŸamÄ± edebiyat ve direniÅŸ gÃ¼zelleÅŸtirir

    KÃ¼rt yayÄ±nevleri: KÃ¼rt okurlar KÃ¼rtÃ§e eserlere ilgi gÃ¶stermeli

    MÄ±gÄ±rdiÃ§ Margosyan: O eski DiyarbakÄ±r benim yazdÄ±ÄŸÄ±m kitaplarda kaldÄ±

     

    Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 16:51
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