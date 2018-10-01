DiyarbakÄ±r Kitap FuarÄ±â€™nÄ± 109 bin kiÅŸi ziyaret etti

4 yÄ±l aradan sonra gerÃ§ekleÅŸtirilen DiyarbakÄ±r Kitap FuarÄ±nÄ± 109 bin kiÅŸi ziyaret etti

Dört yÄ±l aradan sonra bu yÄ±l 6’ncÄ±sÄ± düzenlenen DiyarbakÄ±r Kitap FuarÄ± rekor katÄ±lÄ±mla sona erdi. TÜYAP verilerine göre DiyarbakÄ±r Kitap FuarÄ±, altÄ± gün boyunca 109.161 kitapsevere ulaÅŸtÄ±. Ziyaretçilerin 16.893’ü fuarÄ± okullarÄ±yla birlikte ziyaret eden öÄŸrencilerdi.

DiyarbakÄ±r Kitap FuarÄ±, 142 yayÄ±nevi ve sivil toplum kuruluÅŸunun katÄ±lÄ±mÄ±yla gerçekleÅŸti. 250 yazarÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± fuar; panel, söyleÅŸi, atölye çalÄ±ÅŸmalarÄ±, ödül töreni, belgesel, ÅŸiir dinletisi, imza ve çocuk etkinliklerine ev sahipliÄŸi yaptÄ±.

Fuara, kitapseverler yoÄŸun ilgi gösterdi. YetiÅŸkin kitapseverlerin fuara ilgisi özellikle hafta sonunda yoÄŸunlaÅŸtÄ±. (KÜLTÜR SERVÄ°SÄ°)

DiyarbakÄ±r Kitap FuarÄ±: YaÅŸamÄ± edebiyat ve direniÅŸ gÃ¼zelleÅŸtirir

KÃ¼rt yayÄ±nevleri: KÃ¼rt okurlar KÃ¼rtÃ§e eserlere ilgi gÃ¶stermeli

MÄ±gÄ±rdiÃ§ Margosyan: O eski DiyarbakÄ±r benim yazdÄ±ÄŸÄ±m kitaplarda kaldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 16:51

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