DiyarbakÄ±r Kitap FuarÄ±: YaÅŸamÄ± edebiyat ve direniÅŸ gÃ¼zelleÅŸtirir

DiyarbakÄ±r 6â€™ncÄ± Kitap FuarÄ±'na katÄ±lan yazar ve yayÄ±ncÄ±lar fuara olan ilgiliyi ve yayÄ±ncÄ±lÄ±kta gelinen noktayÄ± anlattÄ±.

TÜYAP tarafÄ±ndan düzenlenen ve 120 yayÄ±nevinin katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± DiyarbakÄ±r 6’ncÄ± Kitap FuarÄ±, Fuar ve Kongre Merkezi’nde ikinci gününde devam ediyor. 250’ye yakÄ±n yazarÄ±n katÄ±ldÄ±ÄŸÄ± fuarda, ÅŸiir dinletisi, panel, söyleÅŸi ve belgesel gösterimlerinin yanÄ± sÄ±ra çok sayÄ±da etkinlik düzenleniyor. Okuyuculardan yoÄŸun ilgi gören fuarda, Kürtçe yayÄ±ncÄ±lÄ±k yapan yayÄ±nevleri de stantlar açtÄ±. Bu yayÄ±nevlerinden biri de farklÄ± mahkemeler tarafÄ±ndan 89 kitabÄ± toplatÄ±lan Aram YayÄ±nlarÄ±. 89 kitabÄ±ndan yoksun stant açan Aram YayÄ±nlarÄ± çalÄ±ÅŸanlarÄ±, fuar alanÄ±nda okurlarÄ±nÄ± bekliyor.

‘SAHÄ°PLENÄ°LMESÄ° GEREKÄ°YOR’

Aram YayÄ±nlarÄ± editörlerinden UlaÅŸ Güldiken, kurdaki hÄ±zlÄ± artÄ±ÅŸÄ±n kaÄŸÄ±t fiyatlarÄ±na yansÄ±masÄ±nÄ±n dergi ve kitap yayÄ±ncÄ±lÄ±ÄŸÄ± açÄ±sÄ±ndan ciddi bir sorun yarattÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, “KuÅŸkusuz mütevazÄ± imkanlarla yayÄ±m hayatÄ±na devam eden Aram YayÄ±nlarÄ± da bu krizden etkilendi. Aram YayÄ±nlarÄ± çok fazla engelle mücadele ediyor. YayÄ±ncÄ± doÄŸru politikalarla, yayÄ±n kalitesini de koruyarak ve doÄŸru bir strateji ile yayÄ±n hayatÄ±na devam ettiÄŸinde, bu dönemleri daha rahat atlatabiliyor. Zor süreçten geçen Kürt yayÄ±nevleri bu dönemde daha fazla sahiplenilmesi gerekiyor” dedi.

FotoÄŸraf: MA

‘KÜRTÇE ANONS YOK’

TÜYAP’Ä±n kentte dört yÄ±l süreyle fuar düzenlememesinin gerekçelerini gerçekçi bulmadÄ±klarÄ±nÄ± ifade eden Güldiken, bunun ekonomik nedenlerden çok politik nedenlerden kaynaklandÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtti. Güldiken, “Ne deÄŸiÅŸti de fuar düzenleme kararÄ± alÄ±ndÄ±. OHAL isim olarak kaldÄ±rÄ±lmÄ±ÅŸ olabilir. Ancak uygulamalarÄ± kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam ediyor. 89 kitabÄ±mÄ±z yasaklÄ±. Kitaplar üzerindeki yasak kaldÄ±rÄ±lmadÄ±. DiyarbakÄ±r aynÄ± DiyarbakÄ±r, Kürtler aynÄ± Kürtler, neticede ara dönemde TÜYAP’Ä±n katÄ±lmamasÄ± sonucu DBP’li belediyeler fuar düzenledi. Çok butik, kaliteli ve renkli geçti. DiyarbakÄ±r bir Kürt kenti. Burada Kürtçe anons yok. Ä°mza etkinlikleri, paneller olsun hiçbirinin anonsu Kürtçe yapÄ±lmÄ±yor. Dört yÄ±l önce Kürtçe anonslar yapÄ±lÄ±rdÄ±” ÅŸeklinde konuÅŸtu.

‘OKURLARI FUARA BEKLÄ°YORUZ’

FuarÄ±n kültürel ve zihinsel katkÄ±larda bulunduÄŸunu söyleyen Güldiken, ÅŸunlarÄ± dile getirdi: “Kentler, politik, psikolojik ve ekonomik olarak kriz yaÅŸayabilir. Bu tip dönemlerde kültür etkinlikleri, kentin kültürel ve zihinsel atmosferine büyük katkÄ±da bulunuyor. Okur bu fuarÄ± bir fÄ±rsata dönüÅŸtürmeli. DiyarbakÄ±r’daki okurlarÄ± fuar alanÄ±na bekliyoruz.”

‘BASKIYA RAÄžMEN KÜRTÇE KÄ°TAPLARDA ARTIÅž VAR’

FotoÄŸraf: MA

Kürt PEN DerneÄŸi EÅŸbaÅŸkanÄ± Osman Özçelik fuarÄ±n düzenlenmesinin önemine iÅŸaret ederek, “Aradan geçen dört yÄ±ldan sonra TÜYAP’Ä±n DiyarbakÄ±r’da kitap fuarÄ± düzenlemesi bizi mutlu etti. Maalesef TÜYAP, programÄ±nda baÅŸta Kürtçeye yer vermedi. Kürt PEN olarak Kürtçe olmasa protesto edeceÄŸimizi söyledik. FuarÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸÄ±na bir gün kala Kürtçe programÄ± da açÄ±kladÄ±lar” dedi.

Cezaevinde olan ve kitaplarÄ± fuarda satÄ±lan Kürt yazarlara dikkat çeken Özçelik, “Kürtçe yazan ve hakkÄ±nda dava açÄ±lmayan tek bir Kürt yazar dahi kalmadÄ±. Kürtçe üzerinde devam eden bunca baskÄ±ya raÄŸmen Kürtçe kitaplarÄ±nÄ±n gün be gün arttÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Kürtçe yazan genç Kürt yazarlar ve yine bununla beraber Kürtçe okuma oranÄ±nÄ±n yükseldiÄŸi bizi mutlu ediyor ve umutlandÄ±rÄ±yor. YaÅŸam edebiyatla, sanatla güzelleÅŸir. CoÄŸrafyamÄ±zda buna direniÅŸi de eklemek lazÄ±m” dedi.

Ekonomik krizden nasibini alan yayÄ±nevlerinin zorlu günler geçirdiÄŸine deÄŸinen Özçelik, Kürt yayÄ±nlarÄ±nÄ±n bundan daha fazla etkilendiÄŸini söyledi. Kürt okurlara seslenen Özçelik, Kürtçe kitaplara ilgi gösterilmesini ve Kürt yayÄ±nevlerinin okurlarÄ±nÄ±n desteÄŸi ile ayakta kalabileceÄŸini dile getirdi.

‘DÄ°LLER ÖZGÜR OLMALI’

FotoÄŸraf: MA

Yazar Åžeyhmus Diken kent sakinlerinin 6 gün boyunca açÄ±k olacak olan fuar alanÄ±nÄ± ziyaret etmesi gerektiÄŸini söyledi. FuarÄ±n dinlendirici ve eÄŸitici yönünü anlatan Diken, “Kitap okuyan insanÄ±n itibarÄ±, parasÄ± olan insandan daha fazladÄ±r. Derler ya bir yere kÄ±yafetlerinizle girersiniz, konuÅŸtuklarÄ±nÄ±z ve düÅŸüncelerinizle çÄ±karsÄ±nÄ±z. Kitaplardan uzak durmamak lazÄ±m, okumak lazÄ±m” dedi.

Anadilde eÄŸitimin gerekliliÄŸi üzerinde duran Diken, Kürt çocuklarÄ±nÄ±n eÄŸitim hayatÄ±na dezavantajla baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Diken, “Kürt çocuklarÄ± eÄŸitim hayatÄ±na 1-0 maÄŸlup baÅŸlÄ±yor. Evinde, sokaÄŸÄ±nda, köyünde Kürtçe konuÅŸan Kürt çocuÄŸu, okula gittiÄŸinde bilmediÄŸi bir dil ile karÅŸÄ±laÅŸÄ±yor. Dillerin önündeki engel ve kÄ±sÄ±tlamalar kaldÄ±rÄ±lmalÄ±. Bir dilin resmi dil olmasÄ± ya da olmamasÄ± önemli deÄŸil. Diller özgür bÄ±rakÄ±lmalÄ±” ifadelerini kullandÄ±. (DiyarbakÄ±r/MA)

KÃ¼rt yayÄ±nevleri: KÃ¼rt okurlar KÃ¼rtÃ§e eserlere ilgi gÃ¶stermeli

MÄ±gÄ±rdiÃ§ Margosyan: O eski DiyarbakÄ±r benim yazdÄ±ÄŸÄ±m kitaplarda kaldÄ±

‘MIGIRDÄ°Ç MARGOSYAN BURANIN KONUÄžU DEÄžÄ°L EV SAHÄ°BÄ°DÄ°R’

FotoÄŸraf: Evrensel

DiyarbakÄ±r Kitap FuarÄ±’nda Åžeyhmus Diken ve MÄ±gÄ±rdiç Margosyan’Ä±n katÄ±lÄ±mÄ±yla “DiyarbakÄ±r’Ä± yazmak” söyleÅŸisi düzenlendi. Åžeyhmus Diken konuÅŸmasÄ±nda fuarÄ±n onur yazarÄ± olan Margosyan için “O buranÄ±n konuÄŸu deÄŸil ev sahibidir.” dedi. Margosyan da kendisine yöneltilen “TÜYAP’Ä±n onur konuÄŸu olmayÄ± nasÄ±l karÅŸÄ±ladÄ±nÄ±z” sorusuna “Buruklukla” yanÄ±tÄ±nÄ± verdi. SöyleÅŸinin açÄ±lÄ±ÅŸÄ±nÄ± yapan Åžeyhmus Diken söyleÅŸi boyunca kendi yapÄ±tlarÄ±ndan hiç bahsetmedi. Bu durumu ise “DiyarbakÄ±r’Ä± yazmayÄ± konuÅŸuyorsak MÄ±gÄ±rdiç Margosyan üzerinden konuÅŸmak lazÄ±m.” sözleriyle açÄ±kladÄ±. Diken, Margosyan’Ä± tariflerken “HafÄ±zayÄ± gün yüzüne çÄ±kartmÄ±ÅŸ, bizi kendimizle yüzleÅŸtirmiÅŸ biri” ifadelerini kullandÄ±.

‘GAVUR MAHALLESÄ° Ä°LK ÇIKIÅž NOKTAM’

SöyleÅŸinin ikinci kÄ±smÄ±nda önce Margosyan kÄ±sa bir konuÅŸma yaptÄ±. Margosyan konuÅŸmasÄ±na, “BazÄ± muktedirler, televizyonlarda ve baÅŸkaca yerlerde “Kürdüyle, Türküyle Çerkeziyle diye baÅŸlayÄ±p ve uzayan kardeÅŸiz cümleleri kurarlar. Ermeni ne zaman diyecekler diye hep bekledim ama demiyorlar. Bir defa da Ermeni ve Rumlar deseler... Bu çeliÅŸkidir.” sözleriyle baÅŸladÄ±. Margosyan doÄŸduÄŸu mahalle, Gavur Mahallesi (Xançepek) için “ilk çÄ±kÄ±ÅŸ noktam” dedi. “Ben icat etmedim bu mahalleyi, elimde olmadan doÄŸdum. DoÄŸduktan sonra da hep gavur dediler.” diyen Margosyan “Küçükken yaptÄ±ÄŸÄ±mÄ±z kavgalar oyun yüzündendi, ama bu kavgalar daha bitmedi” ÅŸeklinde konuÅŸtu. (DiyarbakÄ±r/EVRENSEL)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 18:01

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