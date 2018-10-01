Kaynarcaâ€™da sel nedeniyle eÄŸitime ara verildi

Kaynarcaâ€™da yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle Seyran Deresiâ€™nin taÅŸmasÄ± sonucu meydana gelen selde zararÄ±n boyutlarÄ± ortaya Ã§Ä±kmaya baÅŸladÄ±.

Sakarya’nÄ±n Kaynarca ilçesinde yaÅŸanan sel felaketinde 104 iÅŸ yeri, 38 konut ve 5 kamu binasÄ± sular altÄ±nda kalÄ±rken, 56 araç ta sürüklenerek zarar gördü. Ä°lçede zemin katlarÄ±nÄ± su basan bir lise ile anaokulunda ise eÄŸitime ara verildi.

Kaynarca’da yaÄŸÄ±ÅŸ nedeniyle Seyran Deresi’nin taÅŸmasÄ± sonucu meydana gelen selde zararÄ±n boyutlarÄ± ortaya çÄ±kmaya baÅŸladÄ±. YaklaÅŸÄ±k 1 saat süren yaÄŸÄ±ÅŸ ilçeyi adeta teslim aldÄ±.

OKULLARI DA SU BASTI

Belediye ekipleri vidanjörlerle sular altÄ±nda kalan ev, iÅŸ yeri ve okul binalarÄ±ndaki suyu tahliye çalÄ±ÅŸmalarÄ±na devam ediyor. Sakarya Ä°l Milli EÄŸitim MüdürlüÄŸü, taÅŸan Seyran Deresi’nin yakÄ±nÄ±ndaki Kaynarca Anadolu Lisesi’nde 3 gün, Kaynarca Anaokulu’nda ise 5 gün süreyle eÄŸitime ara verdi. Zemin katlarÄ± sel sularÄ±yla dolan okul binalarÄ±nda yapÄ±lacak temizlik çalÄ±ÅŸmasÄ± sonrasÄ± eÄŸitime devam edileceÄŸi öÄŸrenildi. (Sakarya/DHA)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 15:24

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