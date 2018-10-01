Ege Ãœniversitesi Hastanesiâ€™nde su baskÄ±nÄ±

Ege Ãœniversitesi Hastanesiâ€™nin acil, poliklinikler, kantin ve otopark bÃ¶lÃ¼mleri su baskÄ±nÄ± sonucu kullanÄ±lamaz hale geldi.

Ege Üniversitesi Hastanesi’ne su bastÄ±. Ä°zmir’de kÄ±sa süreli yaÄŸan yaÄŸmur hastanenin acil, poliklinikler, kantin ve otopark bölümlerini kullanÄ±lamaz hale getirdi.

Ä°zmir’de sabah saatlerinde yaÄŸan yaÄŸmur Ege Üniversitesi hastanesinde su baskÄ±nÄ±na neden oldu. Hastanenin birçok bölümü sular altÄ±nda kaldÄ±. Acil, poliklinikler, kantin ve otopark kullanÄ±lmaz hale gelirken, birçok hasta da maÄŸdur oldu. (Ä°zmir/EVRENSEL)

FotoÄŸraf: Evrensel

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 12:11

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