Antep katliamÄ± davasÄ±nda IÅžÄ°D sanÄ±ÄŸÄ± tahliye edilmiÅŸ

Antep'te 56 kiÅŸinin Ã¶lÃ¼mÃ¼yle sonuÃ§lanan kÄ±na gecesi katliamÄ±nÄ±n sanÄ±ÄŸÄ± Fadile Cabael'in saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± gerekÃ§esiyle tahliye edildiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±.

Antep'te 56 kiÅŸinin ölümüyle sonuçlanan kÄ±na gecesi katliamÄ±nÄ±n davasÄ±nda bir kiÅŸinin tahliye edildiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. SaÄŸlÄ±k sorunlarÄ± gerekçesiyle celse arasÄ±nda salÄ±verilen Fadile Cabael, polis baskÄ±nÄ±nda kendisini patlarak öldürdüÄŸü belirtilen eÅŸi Kadir Cabael'in yanÄ±nda yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. Cabael'in hastalÄ±k gerekçesiyle tahliye edilmesi, akÄ±llara cezaevlerindeki durumu aÄŸÄ±r olan diÄŸer hasta mahpuslarÄ± getirdi.

IÅžÄ°D'in Antep'te 56 kiÅŸinin ölümüne yol açtÄ±ÄŸÄ± kÄ±na gecesi katliamÄ± davasÄ±nda bir tutuklunun tahliye edildiÄŸi ortaya çÄ±ktÄ±. 20 AÄŸustos 2016 tarihindeki kÄ±na gecesi katliamÄ± sanÄ±klarÄ±ndan Mehmet Kadir Cabel eÅŸi tutuklu Fadile Cabael, saÄŸlÄ±k sorunlarÄ± gerekçe gösterilerek tahliye edildi. 16 Ekim 2016 tarihinde Antep’te IÅžÄ°D'in hücre evine düzenlenen operasyonda kendisini patlattÄ±ÄŸÄ± iddia edilen Cabael yaÅŸamÄ±nÄ± yitirirken, eÅŸi Fadile Cabael ise saÄŸ olarak yakalanmÄ±ÅŸtÄ±. Hücre evinde yaklandÄ±ktan sonra tutuklanan Fadile Cabael, eÅŸinin kendini patlatmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± savunmuÅŸ ve saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ± sÄ±kça dile getirmiÅŸti. Öte yandan Kadir Cabael'in 10 Ekim Ankara KatliamÄ±'nda kullanÄ±lan araçta da parmak izi bulunuyor.

CELSE ARASINDA SALIVERÄ°LMÄ°Åž

KÄ±na gecesi katliamÄ± davasÄ±nÄ±n avukatlarÄ±ndan Eylem SarÄ±oÄŸlu, sorularÄ±mÄ±zÄ± yanÄ±tlayarak tahliyenin celse arasÄ±nda yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kaydetti. “Biz de duruÅŸmada öÄŸrendik” diyen SarÄ±oÄŸlu, Fadile Cabael'in 8 Haziran 2018 günü tahliye edildiÄŸini aktardÄ±. Cabael'in tahliyesine kalp rahatsÄ±zlÄ±ÄŸÄ± gibi saÄŸlÄ±k sorunlarÄ±nÄ±n gerekçe gösterildiÄŸini belirten SarÄ±oÄŸlu, kararÄ±n celse arasÄ±nda tutukluluk deÄŸerlendirme duruÅŸmasÄ±nda alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

HDP’LÄ° TOÄžRUL MECLÄ°S GÜNDEMÄ°NE TAÅžIDI

HDP Gaziantep Milletvekili Mahmut ToÄŸrul da konuyu Meclis gündemine getirdi. Fadile Cabael'in tahliyesinine iliÅŸkin Adalet BakanÄ± Abdülhamit Gül'e sorular yönelten ToÄŸrul, “Türkiye’de çok fazla hasta tutuklu bulunmakta ve birçok defa bu tutuklular içeride ölüme terk edilmektedir. Türkiye’de cezaevlerinde bulunan hasta tutuklu sayÄ±sÄ± kaçtÄ±r? HalihazÄ±rda içerde bulunan diÄŸer hasta tutuklular için neden tahliye kararÄ± verilmemektedir?” dedi.

IÅžÄ°D tutuklularÄ±nÄ±n birçoÄŸunun hastalÄ±k gerekçesiyle tahliye edilmesine karÅŸÄ±n diÄŸer hasta mahpuslarÄ±n tahliye edilmemesinin bilinçli bir politika olup olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± soran ToÄŸrul, ÅŸu sorulara yanÄ±t istedi:

“â– IÅžÄ°D terör örgütü tutuklularÄ±ndan kaçÄ± mahkemelere saÄŸlÄ±k raporlarÄ± sunmuÅŸtur? Ve bu raporlar sonucunda kaçÄ± tahliye edilmiÅŸtir?

â– Türkiye’deki IÅžÄ°D terör örgütü tutuklularÄ± dÄ±ÅŸÄ±ndaki diÄŸer tutuklulardan kaçÄ± mahkemelere saÄŸlÄ±k raporu sunmuÅŸtur? Ve bu raporlar sonucunda tahliye edilen kaç kiÅŸi vardÄ±r?

â– Bu raporlar sonucunda tahliye edilmeyenlerin tahliye edilmemesinin nedeni nedir?” (Ankara/EVRENSEL)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 15:34

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