GÃ¼naydÄ±n Group ve KarÅŸÄ±beyaz kebap zinciri de konkordato ilan etti

Lojistik sektÃ¶rÃ¼nÃ¼n Ã¶nde gelen ÅŸirketlerinden GÃ¼naydÄ±n Group ve kebap zinciri KaÅŸÄ±beyaz da konkordato ilan etti.

GünaydÄ±n Group Yönetim Kurulu Üyesi Serol GünaydÄ±n, "Firma olarak 50 yÄ±lÄ± aÅŸan bir geçmiÅŸimiz var. Bugüne dek birçok krize göÄŸüs gerdik ve bunlardan da baÅŸarÄ±yla çÄ±ktÄ±k. GünaydÄ±n Group, gerek müÅŸterisiyle gerek çalÄ±ÅŸanlarÄ±yla bu krizi de aÅŸabilecek güçtedir" açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.



BankalarÄ±n bazÄ± kredilerini geri çaÄŸÄ±rmasÄ± ile zor duruma düÅŸtüÄŸü ifade edilen ÅŸirket, Ä°zmir 2. Asliye Ticaret Mahkemesi’nden konkordato kararÄ± aldÄ±. Åžirket, Coca Cola ve Vestel gibi firmalara çalÄ±ÅŸÄ±yordu. Åžirketin 7 bölgede 2 bin 200 çalÄ±ÅŸanÄ± ve 13 bin müÅŸterisi bulunuyor.



Öte yandan kebap zinciri KaÅŸÄ±beyaz da, BakÄ±rköy 1. Ticaret Mahkemesi’ne dilekçe vererek, konkordato talep etti.



Daha önce Beta ve Hotic gibi deri markalarÄ± ve bazÄ± inÅŸaat ÅŸirketleri de konkordato talep etmiÅŸti. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 11:11

www.evrensel.net