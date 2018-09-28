Ankara hafriyat piyasasÄ±nÄ±n yÃ¼zde 70'ini elinde bulunduran HasoÄŸullarÄ± Hafriyat, konkordato ilan etti.

Ankara'da hafriyat sektöründe 20 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±ndÄ±r faaliyet gösteren ve Ankara hafriyat piyasasÄ±nÄ±n yüzde 70'ini elinde bulunduran HasoÄŸullarÄ± Hafriyat konkordato ilan etti.

DHA'nÄ±n aktardÄ±ÄŸÄ±na göre, Ankara'da 1997 yÄ±lÄ±ndan bu yana inÅŸaat ve hafriyat sektöründe faaliyet gösteren firma "imalat girdilerinin fiyatlarÄ±nÄ±n dövize endeksli olmasÄ± nedeni ile aÅŸÄ±rÄ± derecede yükselmesinin maliyeti artÄ±rmasÄ±, rakip firmalarÄ±n rekabetleri nedeni ile hizmet fiyatlarÄ±nÄ±n düÅŸmesi, bankalarÄ±n kredi oranlarÄ±nÄ±n yükselmesi ve kredi verme iÅŸlemlerini zorlaÅŸtÄ±rmasÄ±nÄ±" gerekçe göstererek konkordato mühleti için mahkemeye baÅŸvurdu.

Åžirket AvukatÄ± Ebubekir ElmalÄ±, müvekkil ÅŸirketin ödemelerinde kademeli sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸamaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bu durumun müvekkil ÅŸirketin ticari faaliyetlerini etkiler boyutuna ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek konkordato mühleti için mahkemeye baÅŸvurduklarÄ±nÄ± ve geçici konkordato mühleti aldÄ±klarÄ±nÄ± belirtti. (HABER MERKEZÄ°)

GÃ¼naydÄ±n Group ve KarÅŸÄ±beyaz kebap zinciri de konkordato ilan etti

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 19:21

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