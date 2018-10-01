Lale Mansur: 'AtatÃ¼rkÃ§Ã¼yÃ¼m' diyenler geÃ§miÅŸte dindarlarÄ± aÅŸaÄŸÄ±ladÄ±

Sabah gazetesine konuÅŸan oyuncu Lale Mansur, 'BugÃ¼n kendini 'AtatÃ¼rkÃ§Ã¼'yÃ¼m' diye tanÄ±mlayan birÃ§ok kiÅŸi aslÄ±nda son derece tutucu' dedi.

Oyuncu Lale Mansur, 'Atatürkçüyüm' diyenlerin geçmiÅŸte birçok hata yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi ve "Mesela 'Atatürkçüyüm' diyenler geçmiÅŸte dindar insanlarÄ± aÅŸaÄŸÄ±ladÄ±lar, 'BaÅŸörtüsünden dolayÄ± bunlar üniversiteye gidemez' dediler" ifadelerini kullandÄ±.

Sabah gazetesinden Tuba KalçÄ±k’a konuÅŸan Mansur, "Dedeniz, Çanakkale'de Atatürk'ün silah arkadaÅŸÄ± Servet PaÅŸa. Korgeneral olarak emekli olmuÅŸ babanÄ±z da kurtuluÅŸ mücadelesinin önemli isimlerinden Hüsrev Gerede'nin yeÄŸeni. Ailenizde böyle Atatürk'ü yakÄ±ndan tanÄ±yan kiÅŸiler olmasÄ± sizin ona bakÄ±ÅŸÄ±nÄ±zÄ± nasÄ±l etkiledi?” sorusuna ÅŸu yanÄ±tÄ± verdi:

"Dünyada Atatürk kadar tarihi ÅŸahsiyet olarak bu kullanÄ±lan baÅŸka bir kiÅŸi var mÄ± bilmiyorum. Bu ülke için çok önemli ÅŸeyler yaptÄ± ama tapmak ayrÄ± bir durum. Bugün kendini 'Atatürkçüyüm' diye tanÄ±mlayan birçok kiÅŸi aslÄ±nda son derece tutucu. 'Ben Atatürkçüyüm' diyenlerin geçmiÅŸte yaptÄ±ÄŸÄ± birçok hata var aslÄ±nda. Mesela 'Atatürkçüyüm' diyenler geçmiÅŸte dindar insanlarÄ± aÅŸaÄŸÄ±ladÄ±lar, 'BaÅŸörtüsünden dolayÄ± bunlar üniversiteye gidemez' dediler. 'Haydi KÄ±zlar Okula' kampanyasÄ± yapÄ±p sonra kÄ±zlar üniversiteye gelince de 'BaÅŸörtülüler otursun, diÄŸerleri devam etsin' dediler. Çok tutarsÄ±z bir durum bu. Bugün yaÅŸadÄ±klarÄ±mÄ±zda geçmiÅŸte yapÄ±lan bu hatalarÄ±n çok büyük etkisi var. Bu yapÄ±lan hatalar bumerang gibi bize geri dönecekti ve döndü. Ve bunun Atatürk'le hiçbir alakasÄ± yok, bunu da belirtmek isterim.” (HABER MERKEZÄ°)

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Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 01 Ekim 2018 09:04

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