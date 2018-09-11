Yeni bir Trump-Kim zirvesi gÃ¼ndemde

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) lideri Kim Jong-un arasÄ±nda ikinci bir zirvenin dÃ¼zenlenmesi planlanÄ±yor.Â

Beyaz Saray Sözcüsü Sarah Sanders, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump ile Kore Demokratik Halk Cumhuriyeti (Kuzey Kore) lideri Kim Jong-un arasÄ±nda ikinci bir zirvenin düzenlenmesi planÄ± üzerinde çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Sanders, Trump'Ä±n geçen hafta gazetecilere açÄ±kladÄ±ÄŸÄ±, Kim'den beklediÄŸi mektubu aldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, mektubun "çok sÄ±cak ve olumlu" olduÄŸunu belirtti.

Kim'in kamuoyuna duyurulmasÄ± konusunda hemfikir olmamasÄ± halinde Beyaz Saray'Ä±n mektubun ayrÄ±ntÄ±larÄ±nÄ± paylaÅŸmayacaÄŸÄ±nÄ± vurgulayan Sanders, "Mektubun öncelikli amacÄ±, halihazÄ±rda koordine etme sürecinde olduÄŸumuz, BaÅŸkan'la bir diÄŸer görüÅŸme takvimi talebinde bulunmak." ifadesini kullandÄ±.

Sanders, Kuzey Kore'de geçen hafta sonu düzenlenen Cumhuriyetin KuruluÅŸu Günü kutlamalarÄ±na da deÄŸinerek daha çok sivillere ve ekonomik kalkÄ±nmaya vurgu yapÄ±lan kutlamalarÄ±n, "iyi niyet göstergesi" olduÄŸunu kaydetti. Beyaz Saray Sözcüsü, Trump'Ä±n Kuzey Kore'ye yönelik politikalarÄ±nda "muazzam bir baÅŸarÄ±" elde ettiÄŸini, mektubun iliÅŸkilerin geliÅŸtiÄŸini ortaya koyan baÅŸka bir kanÄ±t" olduÄŸunu bildirdi.

Trump ile Kim, 12 Haziran'da Singapur'da bir araya gelmiÅŸ, zirvenin ardÄ±ndan iki lider Kuzey Kore'nin nükleer silahlardan arÄ±ndÄ±rÄ±lmasÄ± konusunda anlaÅŸmaya varmÄ±ÅŸtÄ±. Ancak ilerleyen haftalarda iki ülke arasÄ±ndaki diplomasi havasÄ± bozulmaya baÅŸlamÄ±ÅŸ, ABD tarafÄ± Kuzey Kore'yi nükleer programÄ±ndan vazgeçmemekle suçlamÄ±ÅŸtÄ±. (AA)

Tarihi ABD-Kuzey Kore zirvesinde imzalar atÄ±ldÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 11 EylÃ¼l 2018 11:04

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