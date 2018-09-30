KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'dan vekillere talimat: SokaÄŸa Ã§Ä±kÄ±n, krizi anlatÄ±n

Kemal KÄ±lÄ±Ã§daroÄŸlu'nun, CHP'li vekillere ekonomik krizi ve Ã§Ã¶zÃ¼m Ã¶nerilerini anlatmalarÄ± iÃ§in sokaÄŸa Ã§Ä±kma talimatÄ± verdiÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

CHP’nin Abant Tabiat ParkÄ±’nda düzenlediÄŸi TBMM Grubu 27. Dönem 1. ÇalÄ±ÅŸma DeÄŸerlendirme toplantÄ±sÄ± sona erdi. ToplantÄ±da CHP lideri Kemal KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun vekillere Türkiye’de yaÅŸanan ekonomik krizi anlatmalarÄ± için sokaÄŸa çÄ±kma talimatÄ± verdiÄŸi öÄŸrenildi.

Hürriyet’in haberine göre KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, milletvekillerinin görüÅŸ ve eleÅŸtirilerini dinleyerek yanÄ±tlar verdi. BasÄ±na kapalÄ± yapÄ±lan toplantÄ±da, milletvekilleri daha çok yerel yönetim seçimlerine iliÅŸkin görüÅŸ ve önerilerde bulundu. KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu ise toplantÄ±nÄ±n sonunda yaptÄ±ÄŸÄ± deÄŸerlendirmede Maliyet ve DönüÅŸüm Ofisi için ABD’li ÅŸirket McKinsey ile çalÄ±ÅŸma kararÄ±nÄ± deÄŸerlendirdi.

'EKONOMÄ° YÖNETÄ°MÄ°MÄ°Z YABANCI BÄ°R ÅžÄ°RKETÄ°N KUCAÄžINA BIRAKILDI'

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun “Bundan daha büyük bir felaket yoktur. Bu yeni bir Düyun-u Umumiye’dir. IMF’den bile daha aÄŸÄ±r ve kötü bir ÅŸeydir. Bu kamudaki ekonomi yönetiminin ortadan kaldÄ±rÄ±lmasÄ±dÄ±r. Bizim kamu görevlilerimiz birçok kez krizlerle, olumsuz ÅŸartlarla mücadele etti ve yine yapabilirlerdi. Ama bütün ekonomi yönetimimiz bir yabancÄ± ÅŸirketin kucaÄŸÄ±na bÄ±rakÄ±ldÄ±” dedi.

'KRÄ°ZDEN ÇIKIÅž OLDUÄžUNU, ÇÖZÜM ÖNERÄ°LERÄ°MÄ°ZÄ° HALKA ANLATMAK LAZIM'

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu, Türkiye’de büyük bir siyasi ve ekonomik kriz yaÅŸandÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirerek ÅŸu tespitleri yaptÄ±:

“Ekonomik kriz, toplumun üreten kesimlerini etkilemeye baÅŸladÄ±. Bu krizden çÄ±kÄ±ÅŸÄ±n olduÄŸunu, çözüm önerilerimizi mutlaka halka anlatmak lazÄ±m. HalkÄ±n umudunu kÄ±rmamak lazÄ±m. Topluma çözüm önerileriyle gitmemiz gerekir. Öyle büyük felaket ile karÅŸÄ± karÅŸÄ±yayÄ±z ki, insanlar kendisini yakÄ±yor, iÅŸadamlarÄ± intihar ediyor, konkordato kuyruklarÄ± var. Bunun üzerini dÄ±ÅŸ güçler makyajÄ± ile kapatamazlar. Bunu anlatÄ±n.”

KÄ±lÄ±çdaroÄŸlu’nun bu konuÅŸmanÄ±n ardÄ±ndan milletvekillerine sokaÄŸa çÄ±karak vatandaÅŸa ekonomik kriz ve çözüm önerilerini anlatmasÄ± talimatÄ± verdi:

“Kahvelere gidin, ev ev gezin, esnafÄ± ziyaret edin, vatandaÅŸÄ± dinleyin ve ekonomik krizi, bizim çözüm önerilerimizi anlatÄ±n.” (HABER MERKEZÄ°)

MHP'nin yerel seÃ§im talimatÄ±: Ä°ktidarÄ± eleÅŸtiride Ã¶lÃ§Ã¼yÃ¼ kaÃ§Ä±rmayÄ±n

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 09:27

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