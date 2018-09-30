MHP'nin yerel seÃ§im talimatÄ±: Ä°ktidarÄ± eleÅŸtiride Ã¶lÃ§Ã¼yÃ¼ kaÃ§Ä±rmayÄ±n

MHPâ€™nin yerel seÃ§imler iÃ§in dÃ¼zenlediÄŸi kampta partililere seÃ§im kamyanlarÄ±nda 'Ä°ktidara eleÅŸtiride Ã¶lÃ§Ã¼yÃ¼ kaÃ§Ä±rmayÄ±n' talimatÄ± verildi.

MHP’nin yerel seçimlerde AKP ittifak ve af konularÄ±nÄ± görüÅŸmek üzere düzenlediÄŸi iki günlük kampÄ± dün KÄ±zÄ±lcahamam’da baÅŸladÄ±. Kampta Mart 2019’da yapÄ±lmasÄ± planlanan yerel seçimler için adaylara 'tavsiyeler' verildi. Bu tavsiyeler arasÄ±nda yer alan “iktidara eleÅŸtiride ölçüyü kaçÄ±rmama” maddesi dikkat çekti.

Hürriyet’ten Umut Erdem’in haberine göre kampta Adaylara yönelik hazÄ±rlanan ‘2019 Yerel Seçimleri Aday El KitapçÄ±ÄŸÄ±’nda yer alan imaj taktikleri özetle ÅŸöyle:

â– Gülümseyin, insanlarla iletiÅŸim kurmanÄ±n en ucuz, en içten, en olumlu yoludur. Herkesle mutlaka tokalaÅŸÄ±n.

â– Cenazelere taziyeye gitmekle kalmayÄ±n, doÄŸum ve evlilikleri de kutlayÄ±n.

â– Çevreye zarar verecek malzeme kullanmayÄ±n.

â– Ailenizle katÄ±labileceÄŸiniz toplantÄ±lar tertip edin. Sizin iyi bir eÅŸ, müÅŸfik bir ebeveyn olduÄŸunuz görülsün.

â– Uzun konvoylara dönüÅŸen gösteriler, bilinenin aksine seçmeni rahatsÄ±z eder.

â– Ä°ktidarÄ± eleÅŸtirirken hakaret etmeyin. ‘Yerel politikalarda’ yerin, ölçüyü kaçÄ±rmayÄ±n.

â– Beyaz ya da açÄ±k renk gömlek giyin. TÄ±raÅŸsÄ±z halkÄ±n önüne çÄ±kmayÄ±n. (HABER MERKEZÄ°)

AKP ve MHP, yerel seÃ§imde ittifak iÃ§in anlaÅŸtÄ±

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 30 EylÃ¼l 2018 09:12

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