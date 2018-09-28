Can DÃ¼ndar ErdoÄŸan'Ä±n toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'Ä±n basÄ±n toplantÄ±sÄ±na Can DÃ¼ndar'Ä±n akredite olmasÄ± krize yol aÃ§tÄ±. DÃ¼ndar toplantÄ±ya katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±.

Almanya'da yaÅŸayan gazeteci Can Dündar'Ä±n ErdoÄŸan'Ä±n Merkel'le yapacaÄŸÄ± basÄ±n toplantÄ±sÄ±na akredite olmasÄ± ve ErdoÄŸan'a soru soracaÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamasÄ± iki ülke arasÄ±nda krize yol açtÄ±. Can Dündar toplantÄ±ya katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

DW Türkçe'nin haberine göre, Federal BasÄ±n Dairesi’nin (BPA) Dündar’Ä±n akreditasyon talebine onay vermesine Türk heyetinin tepki gösterdiÄŸi, Alman tarafÄ±nÄ±n ise geri adÄ±m atmak istememesi üzerine tansiyonun tÄ±rmandÄ±ÄŸÄ± öÄŸrenildi. Türk heyetin Alman makamlarÄ±na, Dündar’Ä±n ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±na alÄ±nmasÄ± halinde CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan’Ä±n basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ± iptal etmeyi tercih edebileceÄŸini ilettiÄŸi belirtildi.

Gazeteci Can Dündar, iptal olabileceÄŸi söylenen basÄ±n toplantÄ±sÄ±na katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Can Dündar: ErdoÄŸan beni bahane ederek sorulardan kaçacaktÄ± buna izin vermek istemedim



Can Dündar (@candundaradasi) ErdoÄŸan ve Merkel’in yapacaÄŸÄ± ortak basÄ±n açÄ±klamasÄ±na katÄ±lacak mÄ±? #CANLI https://t.co/ykYNZ4scfT — #ÖZGÜRÜZ (@Ozguruz_org) 28 Eylül 2018

'BÄ°R SORUNUN ONU KORKUTACAÄžINI DÜÅžÜNMEMÄ°ÅžTÄ°M'

Konuya iliÅŸkin olarak Özgürüz.org canlÄ± yayÄ±nÄ±nda açÄ±klama yapan Can Dündar, toplantÄ±ya katÄ±lmayacaÄŸÄ±nÄ± bildirdi. Dündar, "Ben hapisteyken bir gazeteci, dönemin baÅŸbakanÄ±na hapisteki gazetecileri sordu. Deniz Yücel'di o gazeteci. Burada gazetecileri susturmak kolay deÄŸil. Ben de soru sormak istedim. O hapisteyken cevabÄ±nÄ± duyduÄŸum soruya yüzüme karÅŸÄ± cevap vermesini istemiÅŸtim. ErdoÄŸan, basÄ±n toplantÄ±sÄ±nÄ± boykot edeceÄŸini söylemiÅŸ. Alman otoriteleriyle geceden beri diplomatik temas sürüyor. Bu kadar bir sorunun onu korkutacaÄŸÄ±nÄ± tahmin etmemiÅŸtim. ErdoÄŸan'Ä±n bana vereceÄŸi cevap bu tavÄ±rda gizli. ErdoÄŸan soru sorulmasÄ±nÄ± istemiyor. BasÄ±n özgürlüÄŸünü duymak istemiyor." dedi

Dündar açÄ±klamasÄ±nda "Bu durumda bir karar almam gerekiyordu. Ortada bir diplomatik kriz alameti var. Sanki her ÅŸey düzelecekken benim bu kararÄ±m her ÅŸeyi mahvedecek gibi bir algÄ± var. Ä°kinci boyut, bir gazeteci için en kötü ÅŸey kendisinin haber olmasÄ±. Åžunu anlÄ±yorum ki ben basÄ±n toplantÄ±sÄ±na gidersem kendim haber olacaÄŸÄ±m. ErdoÄŸan, beni bahane ederek bu toplantÄ±yÄ± iptal edecekti. Buna alet olmak istemedim. Alman meslektaÅŸlarÄ±m elbette bu sorularÄ± soracaktÄ±r." ifadelerini kullandÄ±.

Dündar, Alman haber ajansÄ± dpa’ya verdiÄŸi mülakatta ErdoÄŸan'Ä±n ziyareti sÄ±rasÄ±nda BaÅŸbakan Merkel ile düzenleyecekleri ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda ErdoÄŸan'a soru sormayÄ± planladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söylemiÅŸti. Dündar, CumhurbaÅŸkanÄ± ErdoÄŸan'a "Neden Türkiye'de cezaevlerinde gazetecilerin deÄŸil teröristlerin olduÄŸunu söylediÄŸini" sormak istediÄŸini belirterek, bu kiÅŸilerin "terörist deÄŸil gazeteci" olduklarÄ±nÄ± kolayca kanÄ±tlayabileceÄŸini ifade etmiÅŸti.

(DIÅž HABERLER)

ErdoÄŸan ve Merkel'den ortak aÃ§Ä±klama

Alman gazetelerinden ErdoÄŸanâ€™Ä± protesto manÅŸetleri

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 14:48

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