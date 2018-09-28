Hrant Dink davasÄ± AralÄ±kâ€™a bÄ±rakÄ±ldÄ±

Hrant Dinkâ€™in Ã¶ldÃ¼rÃ¼lmesine iliÅŸkin kamu gÃ¶revlilerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± davanÄ±n 83. duruÅŸmasÄ± 18, 19, 20 AralÄ±k'a ertelendi.

Cansu PÄ°ÅžKÄ°N

Ä°stanbul

Hrant Dink’in öldürülmesinde sorumluluÄŸu bulunan Emniyet, Ä°stihbarat ve jandarma görevlilerinin yargÄ±landÄ±ÄŸÄ± 6’sÄ± tutuklu 85 sanÄ±klÄ± davanÄ±n 83’üncü duruÅŸmasÄ± ÇaÄŸlayan’daki Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Tutuklu sanÄ±klarÄ±n SEGBÄ°S ile baÄŸladÄ±ÄŸÄ± duruÅŸmada, ev hapsinde olan sanÄ±k Ali Öz ile tutuksuz sanÄ±k Niyazi Malkoç hazÄ±r bulundu. Almanya’da yaÅŸayan ve hakkÄ±nda arama kararÄ± bulunan dönemin Ä°stanbul Jandarma Ä°stihbarat görevlisi Niyazi Malkoç’un dün ifade vermek için adliyeye geldiÄŸi öÄŸrenildi. Ä°stanbul 14. AÄŸÄ±r Ceza Mahkemesi’nce açÄ±lan celsede ifadesi alÄ±nan Malkoç’a yurt dÄ±ÅŸÄ±na çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ± konuldu.

YILMAZER SAVUNMA Ä°ÇÄ°N SÜRE Ä°STEDÄ°

DuruÅŸmaya SEGBÄ°S ile katÄ±lan tutuklu sanÄ±k Ali Fuat YÄ±lmazer, tahliyeye iliÅŸkin bir talebi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. Dosyaya gelen üçüncü iddianamede tarafÄ±na yöneltilen suçlamalara iliÅŸkin beyanda bulunmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten YÄ±lmazer, savunmasÄ±nÄ± yapmak için mahkemeden süre talep etti. Dink Ailesi avukatlarÄ±ndan Hakan BakÄ±rcÄ±oÄŸlu da ifadesine katÄ±lamadÄ±klarÄ± Malkoç’un sorgusuna hazÄ±rlÄ±k yapmak için süre talebinde bulundu. Almanya’da yaÅŸadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve orada çalÄ±ÅŸmaya baÅŸladÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyleyen Malkoç, “EÄŸer yasak devam ederse çalÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±m iÅŸten olurum ve Alman devletinin verdiÄŸi ikamet ile oturma iznini kaybederim.” diyerek yasaÄŸÄ±nÄ±n kalkmasÄ±nÄ± istedi.

GELECEK CELSE TANIKLAR DÄ°NLENECEK

Ara kararÄ±nÄ± açÄ±klayan mahkeme tutuklu sanÄ±klar Ali Fuat YÄ±lmazer, Ramazan Akyürek, Hamza CelepoÄŸlu, Muharrem Demirkale, Yavuz Karakaya ve Ercan Gün’ün tutukluluk hallerinin devamÄ±na karar verdi. Mahkeme, YÄ±lmazer’in “Tasarlayarak öldürme”, Akyürek’in de “Ä°hmali davranÄ±ÅŸla öldürme” suçundan tutukluluklarÄ±nÄ±n devamÄ±na karar verdi. Mahkeme tutuklulukta geçen süreyi göz önüne alarak YÄ±lmazer’in “Suç iÅŸlemek amacÄ±yla örgüt kurma” suçlamasÄ±ndan, Akyürek’in de “Resmi belgede sahtecilik” ve “Örgüte bilerek, isteyerek yardÄ±m etme” suçlarÄ±ndan tahliyesini verdi. Malkoç’un yurtdÄ±ÅŸÄ± çÄ±kÄ±ÅŸ yasaÄŸÄ±nÄ± kaldÄ±ran mahkeme bir sonraki duruÅŸmayÄ± 18, 19, 20 AralÄ±k’a erteledi. AralÄ±k ayÄ±nda görülecek duruÅŸmada 11 tanÄ±k dinlenecek

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 28 EylÃ¼l 2018 15:57

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