Ã‡ekirdek bile lÃ¼ks olmaya baÅŸladÄ±: DÃ¶vizdeki artÄ±ÅŸ fiyatlarÄ± uÃ§urdu

Çekirdekteki fiyat artÄ±ÅŸÄ±, hem yerli hem de ithal çekirdeÄŸin satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± düÅŸürdü. Çin'den ithal edilen çekirdeÄŸin kilogram fiyatÄ± 20 lirayÄ± buldu. Yerli ürünün fiyatÄ± ise 15 liraya çÄ±ktÄ±. Ä°zmir Ticaret BorsasÄ± (Ä°TB) Meclis üyesi Abdulhamit Sevim, Çin'den ithal edilen 1 ton siyah çekirdeÄŸin iÅŸletmelere maliyetinin, 1700- 1800 dolar olduÄŸunu belirterek, yerli çekirdeÄŸin desteklenmesinin öneminde dikkat çekti.

Çin'den ithal edilen siyah çekirdeÄŸin Ä°zmir pazarlarÄ±ndaki kilogram fiyatÄ±, 18 ile 20 lira arasÄ±nda deÄŸiÅŸiyor. Yerli beyaz çekirdeÄŸin kilosu ise 12-15 liradan satÄ±ÅŸa sunuluyor. Ä°TB Meclis üyesi Abdulhamit Sevim, iÅŸletme tarafÄ±ndan 1 ton Çin çekirdeÄŸi ithal edildiÄŸinde maliyetinin 1700- 1800 dolara kadar ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Ä°thal edilen çekirdeÄŸin, yerli üretimi olumsuz etkilediÄŸini kaydeden Abdulhamit Sevim, tüketicilerin ithal edileni deÄŸil, yerli ürünü tercih etmesi için birtakÄ±m kampanyalar yapacaklarÄ±nÄ± dile getirdi. Özellikle pazar yerlerinde yerli malÄ± çekirdeÄŸin kullanÄ±lmasÄ±nÄ± istediklerini aktaran Sevim, tüketicinin Çin'den gelen çekirdeÄŸi tercih etmesinin nedenini “Ä°thal edilen ürün daha güzel elenmiÅŸ oluyor. Çekirdekleri de dolgun. Bu nedenle halk, Çin malÄ± olan çekirdeÄŸi alÄ±yor” sözleriyle açÄ±kladÄ±.

'KÖYLÜ ÇEKÄ°RDEK EKEMEYECEK'

Yerli çekirdeklerin, yeniden halk tarafÄ±ndan beÄŸenilip, tüketilmesinin önemli olduÄŸunu vurgulayan Abdulhamit Sevim, aksi takdirde, köylünün ayçiçeÄŸi ekemeyecek duruma geleceÄŸini savundu. Sevim, “Toprak yorulduÄŸu için yerli malÄ± üründe kalite, istenilen seviyede deÄŸil. Ä°çi tam olarak dolmuyor. AyçekirdeÄŸine baktÄ±ÄŸÄ±nÄ±zda 'Çok güzel' diyorsunuz ama yediÄŸinizde çekirdeÄŸin tam olarak dolmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Böyle olunca vatandaÅŸ Çin'den geleni tercih etmeye baÅŸladÄ±. Son yapÄ±lan hasatlarda ürünlerin daha kaliteli olduÄŸunu fark ettik. Bunu halka anlatmamÄ±z gerekiyor. Bu yÄ±lki ürün çok kaliteli. Türkiye'ye binlerce ton ithal çekirdek giriyor” dedi.

SATIÅžLAR DÜÅžTÜ

Fiyat artÄ±ÅŸlarÄ± ise hem yerli hem de ithal çekirdeÄŸin satÄ±ÅŸlarÄ±nÄ± düÅŸürdü. PazarcÄ± Ümmü Ayhan (33), Manisa'dan getirdikleri çekirdekleri Ä°zmir'deki pazar yerlerinde kilogramÄ±nÄ± 15 liradan sattÄ±klarÄ±nÄ± söyledi. 10 gün önceye kadar kilosunu 10 liraya sattÄ±klarÄ± çekirdeÄŸi ÅŸimdi 15 liraya verdiklerine dikkat çeken Ayhan, her ÅŸeyin çok zamlandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, fiyat artÄ±ÅŸlarÄ±nÄ±n çekirdeÄŸe de yansÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± dile getirdi. PazarcÄ± Hüseyin Talha (44) da yerli çekirdeÄŸi 12-13 liradan, Çin'den geleni ise 18- 20 liradan sattÄ±klarÄ±nÄ± anlattÄ±. Talha, Çin'den gelen siyah çekirdeÄŸe daha çok talep olduÄŸunu kaydetti. PazarcÄ± Özcan Uzunayak (43) ise “Çekirdek ithal ediliyor. Çin'den geliyor. Ä°thal geldiÄŸi için de pahalÄ±. KilogramÄ±nÄ± 20 liraya satÄ±yoruz. Ä°nsanlar kesesine göre alÄ±yor ama satma konusunda sÄ±kÄ±ntÄ± yaÅŸÄ±yoruz. Daha önce çokça sattÄ±ÄŸÄ±mÄ±z ürünü, ÅŸimdi poÅŸetlerde satÄ±yoruz. SatÄ±ÅŸlarÄ±mÄ±z bayaÄŸÄ± düÅŸük” diye konuÅŸtu. (DHA)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 27 EylÃ¼l 2018 11:28

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