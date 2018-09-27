27 Eylül 2018 04:16
Son Düzenlenme Tarihi: 26 Eylül 2018 19:38

Demir çelik fabrikalarında ölümlere ne zaman dur denecek?

İzmir'de kurulu HABAŞ, İDÇ ve Ege Çelik'teki iş kazaları durmak bilmiyor, yetersiz sayıda işçi ile üretim zorlaması iş cinayetlerinin önünü açıyor.

Demir çelik fabrikalarında ölümlere ne zaman dur denecek?

Fotoğraf: Evrensel

    • Paylaş

    Turan KARA
    İzmir

    Demir çeliklerde üretim baskısı ve yetersiz sayıda işçi ile üretim zorlaması iş kazalarının ve iş cinayetlerinin de önünü açıyor. Türk Metal sendikasının açıkladığı rakama göre yılda 664 işçi HABAŞ, İDÇ, EGE ÇELİK gibi fabrikalarda yaşanan iş kazalarında yaralanıyor.

    Son olarak İzmir Demir Çelik fabrikasında kontuni altında biriken cürufun kesimi sırasında alev püskürmesi ile 3 işçi yaralandı. İşçiler Bozyaka Devlet Hastanesine sevk edildi. Çok ağır yaralar almadığı belirtilen işçiler tedavilerinin ardından taburcu edilerek istirahat aldılar. Bu kaza akıllara birkaç sene önce kontunide oksijenle kesim yapılırken su ile patlama yaşanmasıyla yaralanan İsmail adlı işçiyi getirdi. İDÇ de vinç bakımcı Tevfik Türkoğlu’nun ölümünden sonra Şubat ayında da 2 işçi yaralamıştı.

    Öte yandan sendika incelemenin bitmediğini, daha sonra açıklama yapacağını söylerken, patron ve temsilcileri kamuoyuna ve işçilerin ailelerine karşı bir açıklama yapma gereği bile duymadı.

    KAÇ İŞÇİ DAHA?

    Türk Metal İzmir Şubesi geçtiğimiz hafta Menemen’de “Aliağa’da yanık ünitesi olan devlet hastanesi gerekli değil, şart” diyerek basın açıklaması yaptıktan 3 gün sonra yaşanan kaza şöyle bir soruyu gündeme getirdi: “İşçi ölümlerini veya yaralanmalarını durdurmak için ilk adım hastane mi, işyerlerinde etkin mücadele mi?”

    Menemen meydanda henüz Türk Metal Aliağa Temsilcisi açıklama yapmaya başlamadan önce alana gelen bir kaç işçi şunu söylüyordu: “Hastane gerekli ama isterse en iyi hastane yapılsın, sen oraya günde 5-10 işçi gönderdikten sonra hastane ne yapsın, doktor ne yapsın? Ben 25 yıl çalıştım, iş kazası da geçirmedim ama ben bile iyi durumda değilim. Sağlık problemlerim çıktı, hepsi de aşırı çalışmadan, düzensiz plansız çalışmadan. İşyerlerinde iş kazalarını durdurmak lazım öncelikle, baskıyı durdurmak lazım.” Alana gelen işçiler sendikanın ilk defa bu konuda bir adım atmasını olumlu karşılıyordu, eylemin “işe yarayıp yaramayacağını” soruyordu birbirine. Sendika işyerinde yaşanan kazaları “önlemler alınsa bile yaşanan kazalar” olarak tarif etti ve işyerlerinde yaşanan sorunlara dair tek söz etmedi ancak fabrikalarda artık dışarıdan bile görünebilecek kadar basit ihlaller yaşanıyor.

    AMİRLERİN ÜRETİM REKORU HEVESİ BİTMİYOR

    Fabrikalar uzun bir süredir bakım duruşları yapmıyor. Hiç durmadan çalışan işletmeler her sene ayrı bir üretim seviyesi yakalıyor ve rekor kırıyor. Bakım ve onarım işlerini ya bayramlarda 3-4 günlük tatilde aradan çıkarmaya çalışıyor ya da arıza oluştuğunda fabrika hatta çoğu zaman makine çalışır haldeyken yaptırmaya çabalıyor. Pek çok işçi arıza anında makineyi ya da üretimi durdurmadan bakım yapmaya hayır diyemiyor. “Üretimi durdurma yetkisi bir tek genel müdürde, başka kimse de makineyi durduramaz. Bir makine durduğunda üretimi etkiler. Böyle olunca arızayı, makine çalışır haldeyken çözmeye çalışıyoruz ya da arızalı halde kullanılabiliyorsa, gittiği yere kadar, diyoruz. Bakım ya da tamiratlar üretim sürerken yapıldığı için düşmeler, yanmalar ve diğer kazalar oluyor, ya da gittiği yere kadar diyerek çalışıldığında bu tür patlamalar oluyor” diyor bir işçi.

    Genelde birbirinin tekrarı olan kazaları hiç kimse üstlenmiyor, ne fabrika yönetimi ne de sendika bir açıklama yapıyor. Hatta kazaları duyurmamaya çalışıyorlar. İşyerinde bu konuda baskı o kadar büyük ki, işçiler birbiri ile konuşamaz, yaralanan arkadaşlarının kim olduğunu soramaz hale gelmiş durumda.

    Türk Metal gazetemiz Evrensel’i neredeyse düşman ilan edecek konuma gelerek “Yalan yazdığını iddia ederek” iş cinayetine sebep olan koşulları değil gazeteyi hedef alıyor.

    HABAŞ işçileri gibi İDÇ işçileri de kazadan sonra bir açıklama yapılmadığını, işyerlerinde işçilerin işe itiraz hakkının olmadığını söylüyor. “Amirin ters bir talimat verdiğinde yapamam dediğinde bunu yapmayacak adamın burada ne işi var diyorlar” diyor bir işçi. “İşyerinde arkadaşının yararlanmasını kazayı konuşamaz hale gelmişiz, herkes birbirinden korkuyor, sendikacılar ortada görünmüyor, eleştiren yukarıya ihbar edileceğini düşünüyor. Krizden dolayı da işten çıkarma tehdidi de arttı üzerimizde, bu da etkiliyor” diyorlar.

    AZ SAYIDA İŞÇİYLE ÇALIŞMA DAYATMASI

    Yeterli sayıda işçi olmaması da bir başka iş kazası sebebi. Fabrikalarda usta işçiler ücret düşüklüğünden dolayı yurtdışı işlerini tercih ederek işten ayrılırken iş yükü daha az sayıda ve daha tecrübesiz işçiye kalıyor. Daha az tecrübeli işçiler üzerinde amirlerin baskı kurması da daha kolay oluyor ve itiraz edemiyor. Amirler ve müdürler çoğu zaman iş güvenliği ihlali sayılacak işleri yapmaya zorluyor. Yeni işçiler de fabrika koşullarına dayanamadıkları için işten ayrılıyor. Fabrikaların düşük ücret baskısı yine en çok işçiyi etkiliyor.

    Birkaç işe yetişmesi gereken bakımcılar, vardiya devam ettiren vinççiler, 2-3 işçilik işi yapan haddeciler ve yaklaşık 30-40 yıllık metal yorgunu fabrikalar. Bütün bunlar devam ettiği sürece iş cinayetlerinin devam ereceği gün gibi ortada.

    ETİKETLER:
    ÖNCEKİ HABER

    Defter kuyruğu
    SONRAKİ HABER

    İklim değişikliği: Kanada'daki buzulların %80'i 50 yıl içinde eriyecek
    YAZARLAR
    İhsan ÇARALAN
    İhsan ÇARALAN

    Havuz medyası-Savcılık-RTÜK: Koordineli 'parti devleti' adımları

     Yusuf KARATAŞ
    Yusuf KARATAŞ

    Açlık grevinin aynasında tecrit ve çözüm!

     Ahmet YAŞAROĞLU
    Ahmet YAŞAROĞLU

    Demokrasi olsaydı!

     Devrim AVCI
    Devrim AVCI

    İş Kanunu dava açma dışında bir hak tanımıyor

     Yücel ÖZDEMİR
    Yücel ÖZDEMİR

    Avrupa, Suriye’de bir şey yapabilir mi?

     Adnan GÜMÜŞ
    Adnan GÜMÜŞ

    MEB’in 2023 Vizyon Belgesi: Amaç padişahlık, araç dinci eğitim
    SEFER SELVİ
    Sefer Selvi Karikatürleri
    BİRİNCİ SAYFA
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    HABER BÜLTENİ

    Aşağıdaki forma e-posta adresinizi yazarak haber bültenimize katılabilirsiniz. Detaylı bilgi için tıklayın...
    Sefer Selvi Karikatürleri
    Evrensel Gazetesi Birinci Sayfa
    GÜNCELLENDİ
    Mısır'da turistleri taşıyan otobüse bombalı saldırı: 2 ölü
    Mısır'da turistleri taşıyan otobüse bombalı saldırı: 2 ölü

    Mısır'ın başkenti Kahir'de, Gize piramitleri yakınında turistleri taşıyan bir otobüse bombalı saldırı düzenlendi, 2 kişi hayatını kaybetti.

    GÜNCELLENDİ
    Gazeteci Mine Kırıkkanat'a soruşturma açıldı
    Gazeteci Mine Kırıkkanat'a soruşturma açıldı

    Metin Akpınar ve Müjdat Gezen'in ardından, Halk TV'de konuşan Cumhuriyet gazetesi yazarı Mine Kırıkkanat'a da soruşturma açıldı.

    GÜNCELLENDİ
    Yazar Amos Oz hayatını kaybetti
    Yazar Amos Oz hayatını kaybetti

    İsrail'in en ünlü yazarı sayılan Amos Oz, 79 yaşında hayatını kaybetti.

    Cargill işçilerinden sosyal medya kampanyası: #EveEkmekCargilleSendika
    Cargill işçilerinden sosyal medya kampanyası: #EveEkmekCargilleSendika

    255 gündür sendika hakkı için direnen Cargill işçileri, sosyal medya kampanyası başlattı.

    Figen Yüksekdağ, Leyla Güven'e destek için açlık grevine başladı
    Figen Yüksekdağ, Leyla Güven'e destek için açlık grevine başladı

    HDP'nin eski eş genel başkanı Figen Yüksekdağ, Leyla Güven'e destek için üç günlük açlık grevine başladı.

    DİDF: Almanya’da 'cami vergisi' paralel toplumu güçlendirir
    DİDF: Almanya’da 'cami vergisi' paralel toplumu güçlendirir

    DİDF, yabancı devletlerin İslami dernekleri desteklemesinin önüne geçmenin yolunun 'cami vergisi' almanın olmadığını ifade etti.

    GÜNCELLENDİ
    Menbic'de son durum ne, şu ana kadar kim ne dedi?
    Menbic'de son durum ne, şu ana kadar kim ne dedi?

    Suriye ordusunun Menbic'e girdiği belirtilirken ABD Savunma Bakanlığı haberleri yalanladı.

    Cizre'de yaşamını yitiren sağlık emekçileri anıldı
    Cizre'de yaşamını yitiren sağlık emekçileri anıldı

    SES İstanbul Şubeleri, sokağa çıkma yasakları döneminde Cizre'de yaşamını yitiren sağlık emekçilerini andı.

    Kış günlerinde sokak hayvanları için neler yapılabilir?
    Kış günlerinde sokak hayvanları için neler yapılabilir?

    Sokak hayvanları için bu soğuk kış günlerinde neler yapılabilir? Sizin için küçük onlar için büyük olan birkaç adımı sizlerle paylaşıyoruz.

    Diğer hikayeler...
    Netflix'in ilk interaktif yapımı Black Mirror Bandersnatch yayında
    Netflix'in ilk interaktif yapımı Black Mirror Bandersnatch yayında
    Diyarbakır'da yaralı bulunan akbaba Sırbistan'dan gelmiş
    Diyarbakır'da yaralı bulunan akbaba Sırbistan'dan gelmiş
    Endonezya’da Cava gergedanlarının nesli tsunamiyle yok olabilir
    Endonezya’da Cava gergedanlarının nesli tsunamiyle yok olabilir
    Sacramento, Lakers'ı Bogdanoviç'in son saniye basketiyle yendi
    Sacramento, Lakers'ı Bogdanoviç'in son saniye basketiyle yendi
    Bayraklı şehir hastanesi işçilerinin direnişi sonuç verdi
    Bayraklı şehir hastanesi işçilerinin direnişi sonuç verdi

    İzmir Bayraklı'da hakları verilmeden işten çıkarılan işçilerin direnişi sonuç verdi. İşçiler, 3 aylık alacaklarını ve ihbar tazminatlarını aldı.

    Silah tekelleri, Suudi Arabistan’a uygulanan ambargodan rahatsız
    Silah tekelleri, Suudi Arabistan’a uygulanan ambargodan rahatsız

    Silah tekelleri, Almanya hükümetinin Suudi Arabistan’a uyguladığı ambargodan rahatsız oldu.

    Tahir Elçi anması Roboskî’de yapıldı
    Tahir Elçi anması Roboskî’de yapıldı

    Tahir Elçi için her hafta düzenlenen anma etkinliğinin 156’ncısı, üzerinden 7 yıl geçen Roboskî Katliamı’nın yıl dönümünde Roboskî'de yapıldı.

    Fatih Portakal hakkında soruşturma başlatıldı
    Fatih Portakal hakkında soruşturma başlatıldı

    Gazeteci Fatih Portakal hakkında, FOX TV ana haber bülteninde söylediği sözlere ilişkin Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.

    Avukatı, Müjdat Gezen için verilen adli kontrol kararına itiraz etti
    Avukatı, Müjdat Gezen için verilen adli kontrol kararına itiraz etti

    Oyuncu Müjdat Gezen, Anadolu 3. Sulh Ceza Hakimliğince hakkında verilen adli kontrol kararına itirazda bulundu.

    Edirne'de maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti
    Edirne'de maden ocağında göçük: 1 işçi hayatını kaybetti

    Edirne Keşan’da maden ocağında göçük yaşandı. Göçük nedeniyle 1 işçi hayatını kaybetti.

    Roboski Katliamı'nda yaşamını yitirenler birçok ilde anıldı
    Roboski Katliamı'nda yaşamını yitirenler birçok ilde anıldı

    Roboski’nin 7’nci yıl dönümünde birçok ilde yapılan açıklamalarda, katliamla ilgili bütün dosyaların açılıp, sorumlulardan hesap sorulması istendi.

    Direnişin sürdüğü TARİŞ'te müfettişler inceleme yaptı
    Direnişin sürdüğü TARİŞ'te müfettişler inceleme yaptı

    İşçilerin sendikalaştıkları için işten atıldığı TARİŞ’e Çalışma Bakanlığı'ndan müfettişler geldi. İşçiler fabrikadaki baskıları müfettişlere aktardı.

    CHP Milletvekili Utku Çakırözer, basın özgürlüğü raporunu açıkladı
    CHP Milletvekili Utku Çakırözer, basın özgürlüğü raporunu açıkladı

    CHP Milletvekili Utku Çakırözer, hazırladığı 2018 yılı basın özgürlüğü raporunu açıkladı: Seçime doğru basın sindirilmek isteniyor.

    MEB 32 ülkede işletmesi olan vakfa 163 milyon lira vermiş
    MEB 32 ülkede işletmesi olan vakfa 163 milyon lira vermiş

    MEB, eğitim bütçesinden kesip Cumhurbaşkanı Erdoğan ile Bakanları tarafından oluşturulan Türkiye Maarif Vakfına 163 milyon lira aktardı.

    GÜNCELLENDİ
    Katliamın yıl dönümünde çağrı: Roboski davasını yeniden canlandıralım
    Katliamın yıl dönümünde çağrı: Roboski davasını yeniden canlandıralım

    Roboski Katliamı, 7. yılında mezar başında bir kez daha kınandı. Anmada konuşan Veli Encu, 'Roboski davasını yeniden canlandıralım' çağrısı yaptı.

    GÜNCELLENDİ
    Cumhurbaşkanı, yardımcılarına ve bakanlara kıyak geçti!
    Cumhurbaşkanı, yardımcılarına ve bakanlara kıyak geçti!

    Bakanlığa ve cumhurbaşkanı yardımcılığına atananlara çifte ödeme yapılacak. Bakanlığa atananların emeklilik ve yaşlılık aylıkları kesilmeyecek.

    '2018'de yargı, medyanın üzerinden silindir gibi geçti'
    '2018'de yargı, medyanın üzerinden silindir gibi geçti'

    2018 yılı basın raporunu açıklayan Basın Konseyi Başkanı Pınar Türenç, Türkiye'nin basın özgürlüğünde 180 ülke arasında 157'nci olduğunu vuguladı.

    GÜNCELLENDİ
    'Türkiye, Rusya, Suriye arasında Menbic uzlaşısı yok'
    'Türkiye, Rusya, Suriye arasında Menbic uzlaşısı yok'

    Evrensel yazarı Yusuf Karataş, Türkiye'nin Fırat'ın doğusuna operasyon açıklamasını ve ABD askerlerinin geri çekilme kararını değerlendirdi.

    Lavrov'dan 'Fırat'ın doğusuna operasyon' açıklaması
    Lavrov'dan 'Fırat'ın doğusuna operasyon' açıklaması

    Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Türkiye'nin Suriye'de Fırat'ın doğusuna gerçekleştireceği olası operasyonu değerlendirdi.

    Bilirkişi: Gediz Deltası mutlaka korunmalı
    Bilirkişi: Gediz Deltası mutlaka korunmalı

    Bilirkişi, İzmir Körfez Geçiş Projesi kapsamında Gediz Deltasını koruma sınırlarını daraltan ve yapılaşmanın önünü açan karara karşı görüş bildirdi.