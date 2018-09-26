AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ±: MHP'nin teklifi af dÃ¼zenlemesi deÄŸil

AKP Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hayati YazÄ±cÄ±, MHP'nin gÃ¼ndeme getirdiÄŸi af teklifine iliÅŸkin konuÅŸtu.

AK Parti Genel BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Hayati YazÄ±cÄ±, MHP’nin af teklifine iliÅŸkin açÄ±klamalarda bulundu; teklifin içeriÄŸi itibariyle af düzenlemesi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi. CNN Türk’e konuÅŸan YazÄ±cÄ±’nÄ±n açÄ±klamalarÄ±ndan satÄ±r baÅŸlarÄ± ÅŸöyle:

“Gündemimizde af söz konusu deÄŸil. MHP geçen seçim öncesi beyannamesinde bu konularÄ± gündeminde almÄ±ÅŸ. O günden bu yana uygun bulduÄŸu zamanlarda bu konuyu dile getirdi. Gerekçelerini oluÅŸturdu ve somut ÅŸekle dönüÅŸtürdü ve Meclis’e sundular. Ben de bunu okudum deÄŸerlendirdim. Ä°çeriÄŸi itibariyle bir af deÄŸil. Af düzenlemesi deÄŸil. Cezaevinde bulunan hükümlü ve tutuklarÄ±n bunlarÄ±n da bir tasnif yapmak suretiyle belli nitelikteki suçlarÄ± kapsam dÄ±ÅŸÄ± bÄ±rakmak suretiyle infazlarÄ±na iliÅŸkin düzenleme içeren bir kanun teklifi.”

‘CUMHURBAÅžKANI DÖNÜNCE ELE ALACAÄžIZ’

Bu teklif niteliÄŸi itibariyle af deÄŸil derken, biz “gündemimizde af yok demiÅŸtik ÅŸimdi bu da af olmadÄ±ÄŸÄ±na göre gündemimize mi girdi” haliyle gündemimize girmiÅŸ. Meclis’e getirmiÅŸ. Bunu görmezden gelmemiz mümkün deÄŸil. Cumhur Ä°ttifakÄ± içerisinde yer almÄ±ÅŸ partinin getirdiÄŸi teklif. Bugüne kadar edindiÄŸimiz tecrübeler, var olmanÄ±n temeli olan adalet algÄ±sÄ±nÄ± gözetmek suretiyle, vatandaÅŸ nezdinde oluÅŸacak algÄ±yÄ± dikkate almak, çok yoÄŸun bir ÅŸekilde terörle mücadele ederken bu ortamÄ±n özelliklerini gözetlemek suretiyle MHP’nin 7 maddeden oluÅŸan teklifini irdeliyoruz. CumhurbaÅŸkanÄ± döndüÄŸünde bu konuyu daha somut bir ÅŸekilde ele alacaÄŸÄ±z. Teklif üzerinde biz çalÄ±ÅŸmalar yapÄ±yoruz. (HABER MERKEZÄ°)

Son DÃ¼zenlenme Tarihi: 26 EylÃ¼l 2018 11:05

www.evrensel.net